Sei ministri siriani a Beirut, un governo di breve durata: quello che Damasco ha veramente cercato in Libano

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La scena illustrava la normalizzazione dei rapporti tra Beirut e Damasco. Ha iniziato con un paradosso. La più grande delegazione del governo siriano in Libano dal momento che il cambiamento del potere a Damasco è venuto a parlare di cooperazione tra gli Stati, mentre il governo libanese è stato informato molto tardi circa l’evento. Secondo le informazioni raccolte dai circoli governativi, Nawaf Salam aveva appreso dell’esistenza del forum di investimento libanese-siriano solo circa 48 ore prima dell’arrivo della delegazione. Più sorprendentemente, alcuni funzionari hanno scoperto l’evento attraverso inviti agli imprenditori libanesi.

Dietro questo episodio, tuttavia, appare una questione molto più importante. Damasco non e’ appena venuto a cercare degli investitori. I dossier hanno preparato una vera e propria mappa economica: camion, diritti di transito, movimento delle persone, aeroporto di René Moawad, traccia tra Tripoli e Siria, petrolio iracheno, gas giordano, impianti petroliferi libanesi, elettricità e revisione di oltre quaranta accordi bilaterali. Insieme, questi progetti mostrano ciò che la Siria sta cercando di ricostruire: il suo accesso commerciale, energetico e logistico al Libano e al Mediterraneo.

Quarantaotto ore per trasformare un forum privato in una visita del governo

La storia del forum permette di capire il malessere che è apparso in cima allo stato. Secondo le informazioni raccolte, l’iniziativa sarebbe stata parte di Ahmad Hashmieh, presidente dell’Associazione per lo Sviluppo di Beirut. Dopo una visita a Damasco, ha proposto l’organizzazione di un forum sugli investimenti tra i due paesi.

La risposta siriana sarebbe stata prudente. Damasco non ha voluto inviare una grande delegazione ministeriale in Libano per partecipare a un evento senza sponsorizzazione ufficiale libanese.

Hashmieh presumibilmente lavorò con Rula Harati, consigliere economico del presidente Joseph Aoun, per ottenere la copertura di Baabda. La sponsorizzazione presidenziale ha sbloccato la situazione. Il forum ha poi cambiato la sua dimensione: non era più solo questione di riunire le aziende, ma di ospitare una delegazione del governo siriano a livello eccezionale.

Ecco dove sarebbe sorto il problema.

Secondo le informazioni disponibili, Nawaf Salam è stato informato del forum solo circa 48 ore prima dell’arrivo dei funzionari siriani. Né alcuni ministri libanesi interessati sarebbero stati avvertiti che le loro controparti stavano venendo a Beirut. I funzionari del governo avrebbero anche saputo dell’evento vedendo gli inviti agli imprenditori circolati.

Il problema si concretizzò quando la delegazione doveva essere accolta ufficialmente all’aeroporto. Chi rappresenta il governo quando una delegazione di sei ministri stranieri atterra a Beirut?

Nawaf Salam inviò il vice primo ministro Tarek Mitri ad intervenire. Andò in aeroporto con il Ministro dell’Economia Amer Bisat per accogliere i siriani. Una cena in loro onore fu poi organizzata.

Allo stesso tempo, Salam ha riferito contattato il ministro degli Esteri siriano Assaad al-Shaibani. Il messaggio si è concentrato sulla necessità di canalizzare le manifestazioni governative attraverso i canali istituzionali libanesi.

L’incidente non ha impedito la visita. Ma rivela una prima contraddizione: il nuovo rapporto con la Siria è presentato come un rapporto stato-stato, mentre il suo primo grande evento economico ha richiesto un recupero del protocollo dell’ultimo minuto.

Una delegazione costruita come programma economico

La composizione del gruppo siriano permette di comprendere gli obiettivi di spostamento.

La delegazione comprendeva il Ministro dell’Economia e dell’Industria Mohammad Nidal al-Shaar, Ministro dell’Agricoltura Bassel Hafez al-Soueidan, Ministro del Turismo Mazen al-Salhani, Ministro dell’Istruzione Mohammad Abdel Rahman Turko, Ministro dei Trasporti Yaarob Badr e Ministro della Salute Moussab al-Ali.

Ha aggiunto funzionari di investimento, aviazione e agenzie petrolifere, così come rappresentanti del fondo di ricchezza sovrana siriana. Ahmad Rawad Ramadan, il direttore degli investimenti, e Omar al-Hosari, il direttore dell’aviazione, erano tra i funzionari presenti. Il Consiglio d’affari libanese-siriano è stato anche rappresentato da Leila al-Samman.

Questa scelta non è banale. Esso riguarda specificamente i settori di cui la Siria ha bisogno per la sua riattivazione: produzione, agricoltura, turismo, trasporti, salute, capitale, aviazione ed energia.

Sul lato libanese, diversi ministri e alti funzionari alla fine hanno partecipato. Yassine Jaber, Fayez Rasamny, Rima Karami, Laura Lahoud e Amer Bisat erano presenti, così come un rappresentante del Ministro della Salute. Ha partecipato anche il Direttore Generale del Ministero dell’Economia Mohammad Abu Haidar, il Direttore Generale dell’Aviazione Civile Mohammad Aziz, il Direttore del Porto di Beirut Marwan Najem e l’Ambasciatore del Libano in Siria Henry Kastoun.

La presenza di aviazione, porto, trasporti e funzionari economici ha senso quando si esaminano i file preparati in parallelo.

Primo sito: saltare ostacoli che rallentano i camion

Il transito è uno dei record più precisi.

Damasco e Beirut vogliono esaminare le condizioni per il passaggio di camion tra i due paesi. Le discussioni si concentrano sui diritti di transito, sulle procedure di frontiera e sull’organizzazione dei trasporti terrestri.

Il problema è particolarmente importante per il Libano. Per gran parte delle esportazioni di terre libanesi verso i mercati arabi, la Siria non è uno dei tanti mercati: è il passaggio forzato.

I rappresentanti economici libanesi hanno individuato tre richieste concrete.

La prima riguarda l’abolizione del sistema di previa autorizzazione tra i due paesi. La seconda riguarda la parità di trattamento doganale tra i beni libanesi e siriani, in particolare per quanto riguarda i meccanismi di facilitazione del commercio arabo. Il terzo riguarda direttamente i vettori: I camion libanesi dovrebbero essere trattati in Siria in modo paragonabile a quello accordato ai camion siriani in Libano.

Queste affermazioni dimostrano la misura in cui la parola « integrazione » copre ancora ostacoli molto comuni: autorizzazioni, tasse, code, controlli e differenze nel trattamento.

L’aumento del commercio dipende quindi meno da un nuovo slogan politico che dal prezzo pagato da un camion per attraversare il confine.

René Moawad e Tripoli: la mappa logistica diventa molto più ambiziosa

Il file più strutturale è nel nord del Libano.

Le discussioni menzionano esplicitamente l’aeroporto di René Moawad e un collegamento ferroviario tra Tripoli e l’interno siriano. Sulla rotaia, il progetto è molto più avanzato nella sua definizione che una semplice evocazione di principio suggerisce.

Ministro dei Trasporti siriano Yaarob Badr ha riferito che il collegamento del porto di Tripoli alla rete ferroviaria siriana faceva parte di un più ampio progetto di corridoi logistici tra il Golfo e il Mediterraneo.

Una società di consulenza libanese sta attualmente lavorando al progetto. Deve determinare il costo e la durata dell’operazione.

Soprattutto, il percorso è già stato riconosciuto. Una delegazione libanese-siriana ha discusso il corso proposto. Si tratterebbe di35 chilometri nel territorio libanese e cinque chilometri in Siria.

I risultati iniziali sarebbero favorevoli: il percorso sarebbe tecnicamente fattibile e non sarebbero state individuate difficoltà importanti in questa fase. Questo non significa che il lavoro inizierà. Il ministro siriano stesso ha detto che la decisione finale dipenderebbe dal completamento di studi tecnici ed economici.

Ma queste cifre cambiano la natura del progetto. Non si tratta più di dire semplicemente che un giorno di Tripoli potrebbe essere legato alla Siria. Si sta già studiando un percorso di circa 40 chilometri.

L’interesse siriano diventa evidente. Un collegamento ferroviario con il porto di Tripoli darà alle merci dalla Siria accesso diretto al Mediterraneo. Per Tripoli, la sfida sarebbe quella di diventare una piattaforma di transito per un entroterra molto più grande del nord del Libano.

Il riferimento a René Moawad Airport integra questa logica. Ferrovia, porta e aeroporto potenzialmente formano tre porte dello stesso dispositivo.

Olio iracheno e gas giordano: il secondo asse va sotterraneo

Un’altra serie di discussioni riguarda l’infrastruttura energetica.

Il file di oleodotto è tornato alla tabella, in particolare intorno al petrolio iracheno. Le informazioni raccolte indicano che una controversia relativa a questo caso sarebbe stata risolta, aprendo la strada per ulteriori discussioni.

Il gas giordano è l’altro ramo di questa rete.

Il progetto è quello di trasportare gas dalla Giordania attraverso la Siria al Libano. Secondo Ibrahim al-Adhan, deputato del ministro dell’energia siriano, le discussioni su questo tema hanno raggiunto una fase avanzata. I team tecnici stanno ancora studiando gli ostacoli e le attrezzature necessarie.

Allo stesso tempo, viene esaminato il collegamento elettrico tra Siria e Libano. L’idea è di valutare le linee, ripristinarle e poi considerare una fornitura di elettricità siriana al Libano.

Il file non si ferma lì. Damasco desidera anche discutere la possibilità di utilizzare, se necessario, alcune strutture petrolifere e infrastrutture libanesi.

Alla fine, questi elementi danno un’altra lettura del riavvicinamento.

Il Libano non è interessato solo alla Siria come mercato per quattro o cinque milioni di consumatori. Damasco è interessato ai suoi porti, strutture, reti e apertura marittima.

Più di 40 accordi ereditati dal passato attendono il loro verdetto

Prima di entrare in nuovi accordi, tuttavia, i due governi devono aprire i cassetti.

Altro40 accordi e protocollinei periodi precedenti sono ancora in attesa di revisione.

Il metodo previsto è quello di formare comitati comuni tra i ministeri interessati. Essi dovranno determinare quali testi possono rimanere in vigore, che devono essere modificati e che devono essere eliminati.

Questo progetto è politicamente sensibile.

Mantenere automaticamente i vecchi accordi estenderebbe il quadro di un rapporto sviluppato sotto un sistema politico che ora è scomparso a Damasco. Per cancellarli tutti, al contrario, privare entrambi i paesi di strumenti giuridici, alcuni dei quali possono ancora essere utili.

La cifra di quaranta mostra soprattutto la portata del lavoro necessario prima di parlare di un vero e proprio nuovo ordine economico bilaterale.

Damasco vuole capitale libanese, ma protegge il proprio mercato

Il forum ha anche rivelato una contraddizione molto più immediata.

I funzionari siriani invitano gli imprenditori libanesi a investire. Leila al-Samman ha presentato infrastrutture, ricostruzione, turismo, istruzione e servizi come aree in cui le competenze libanesi possono svolgere un ruolo.

Allo stesso tempo, tuttavia, le aziende libanesi affrontano diritti, restrizioni e procedure per proteggere la produzione siriana.

La giustificazione data è chiara: queste misure non sono dirette specificamente contro il Libano. Fanno parte di una politica generale di protezione dell’industria siriana.

È proprio qui che inizia la difficoltà.

Quando Damasco cerca capitale, il Libano diventa un partner naturale, vicino ed esperto. Quando le aziende libanesi vogliono vendere nel mercato siriano, trovano le barriere per proteggere questo mercato.

Mohammad Nidal al-Shaar stesso ha riconosciuto che la geografia non era sufficiente per creare l’integrazione economica. Sono necessarie regole chiare, istituzioni affidabili, passaggi di frontiera efficienti e banche in grado di finanziare il commercio.

Tuttavia, molti di questi elementi non sono ancora pienamente disponibili.

Il governo chiede quasi agli investitori di elencare le barriere stesse

Un altro intervento al forum ha riassunto la fase attuale del rapporto.

Amer Bisat ha definito il ruolo dei governi come aprire la strada all’attività economica, rimuovere gli ostacoli e fornire un quadro giuridico chiaro e stabile.

Ma ha anche invitato gli investitori a esplorare le opportunità, identificare i progetti e comunicare a entrambi i governi gli ostacoli, le garanzie e le procedure di cui hanno bisogno.

In altre parole, una parte del quadro deve ancora essere costruita sulle sfide del settore privato.

Questo metodo può identificare rapidamente i problemi. Rivela anche che il sistema non è ancora pronto.

Un imprenditore deve quindi considerare di entrare in un mercato quando determinate regole, garanzie e procedure saranno eventualmente adattate dopo aver segnalato gli ostacoli incontrati.

Per il capitale libanese, la questione è particolarmente sensibile. Il Libano sta emergendo da un crollo bancario e finanziario e deve finanziare le sue infrastrutture e la sua ricostruzione. Il denaro disponibile non è un surplus senza destinazione.

Il forum non ha fornito una risposta chiara a una semplice domanda: dopo che un investitore libanese ha impegnato il suo capitale in Siria e ha realizzato il suo profitto, quale parte di questa attività tornerà strutturalmente all’economia libanese?

I file più esplosivi sono stati lasciati fuori dalla stanza

Infine, la delegazione avrebbe avuto un limite politico chiaramente definito.

Secondo le informazioni raccolte dai circoli attivi tra Beirut e Damasco, i ministri siriani non sono stati incaricati di aprire le questioni di sicurezza ancora in sospeso tra i due paesi, anche durante i loro incontri a Baabda e Ain al-Tinah.

La leadership siriana avrebbe scelto di riservare queste domande alla squadra del Ministro degli Esteri.

Questa separazione sta rivelando. Damasco vuole avanzare il commercio, il transito, l’energia e gli investimenti senza permettere che le dispute di sicurezza assorbono l’intero rapporto bilaterale.

Tuttavia, crea una relazione su due livelli.

Al primo piano, visibile, sei ministri parlano di treni, camion, elettricità, gas e investimenti. Il secondo, molto più discreto, rimane i detenuti, ex funzionari del regime precedente e altre questioni di sicurezza che continuano a avvelenare le relazioni tra le due capitali.

Il forum di Beirut non solo segnava il ritorno economico di Damasco. Ha dimostrato con insolita precisione ciò che la Siria vuole dal Libano: un confine più fluido, un accesso più efficiente ai porti mediterranei e alle infrastrutture, corridoi di trasporto, reti energetiche riattivate e capitali in grado di contribuire alla sua ricostruzione.

Il paradosso rimane che questo ambizioso tentativo di costruire un rapporto istituzionale è iniziato con un episodio in cui le istituzioni libanesi, secondo le informazioni disponibili, hanno dovuto recuperare in 48 ore con l’organizzazione di una visita governativa già intrapresa.