« Perché è una figura dell’uomo »: sia intimo che universale, incisivo e poetico, il terzo romanzo di Nada B. Raad ha sentori di fine mondo

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Tutto inizia quando Anne, il narratore, rompe uno specchio per errore e qualcuno predico sette anni di disgrazia. Notando che la storia sta accelerando, scrive in tempo reale una cronaca che va dal fuoco di Notre Dame al mandato attuale di Trump, attraverso Gaza e i Giochi Olimpici. Una cronaca delle sue aggraziate visite in Libano fino al giorno in cui il paese della sua infanzia ha fatto notizia.

Il romanzo si muove rapidamente verso una ricerca personale quando mette in discussione il suo rapporto con la madre, instabile e di rara intensità, troverà le chiavi a esso come la storia si svolge.

In un mondo in cui le libertà sono sforzate e il pericolo di AI è alto come una spada di Damocles, questo romanzo è innanzitutto il tentativo di mettere l’uomo al cuore della storia. È un libro nel libro che Anne legge estratti da Martha, un editore che non le assomiglia. Mentre nel film Matrix, Morpheus dice a Neo, « Hai mai fatto uno di quei sogni che sembrano più reali della realtà? Se non fossi in grado di uscire da uno di quei sogni, come faresti la differenza tra il mondo reale e il mondo dei sogni? Anne crede che Martha sia una prigioniera di quest’ultimo, quando intorno al suo popolo « svegliato » spiana la strada per un nuovo mondo.