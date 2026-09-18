Il messaggio segreto di Pechino a Teheran: Perché Riyadh ha chiesto alla Cina di contenere l’Houthis

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Un approccio diplomatico discreto fa luce sul cambiamento del potere causato dalla nuova offensiva Huthie nello Yemen. Secondo tre fonti iraniane informate citate il 18 settembre 2026 da fonti mediatiche, l’Arabia Saudita si rivolse in Cina dopo il rapido progresso dell’Houthis sulla costa del Mar Rosso e intorno allo Stretto di Bab al-Mandeb. Pechino avrebbe quindi chiesto, in privato, a Teheran di usare la sua influenza sul movimento yemenita per evitare un’ulteriore estensione della guerra. La risposta iraniana sarebbe stata altrettanto politica: la stabilità regionale non poteva essere separata dalla fine della guerra combattuta contro l’Iran dagli Stati Uniti e Israele.

L’interesse di queste informazioni supera di gran lunga l’esistenza di un messaggio confidenziale tra tre capitali. Mostra l’Arabia Saudita che utilizza Pechino come canale per Teheran in un momento in cui le sue vie di esportazione di energia sono simultaneamente minacciate nell’est e nell’ovest. Rivela anche i limiti del ruolo cinese: Pechino può parlare con sauditi, iraniani e altri attori della regione, ma non vi è alcuna garanzia che Teheran possa o otterrà immediatamente l’Houthis per comportarsi come desiderato. Infine, la risposta iraniana trasforma una richiesta saudita per lo Yemen in un elemento negoziale sull’intera guerra regionale.

Quindi il vero problema non è se la Cina diventa improvvisamente il nuovo arbitro del Medio Oriente. È molto più concreto:Riyadh cercò un interlocutore capace di trasmettere a Teheran che l’avanzata avanzamento intorno a Bab al-Mandeb aveva appena attraversato una soglia strategica.

Riyadh non ha contattato Pechino per una semplice mediazione yemenita

La cronologia riportata dalle tre fonti iraniane è essenziale. L’approccio saudita arriva dopo il rapido progresso del Houthis lungo la costa del Mar Rosso e intorno a Bab al-Mandeb. Il problema non è quindi principalmente il controllo delle nuove località yemenite. Riguarda la capacità del movimento di pesare su uno dei più importanti attraversamenti marittimi della regione, anche se il traffico nello Stretto di Ormuz è già gravemente disturbato.

Questa simultaneità spiega la preoccupazione saudita. Il regno ha due grandi facciate marittime e il suo modello di energia dipende dalla possibilità di mantenere diverse rotte di esportazione. Quando l’uscita di Ormuz dal Golfo diventa incerta, la costa occidentale e il Mar Rosso diventano automaticamente più importanti. Ma se Bab al-Mandeb diventa anche un’area sotto pressione militare pesante, il vantaggio di questa diversificazione geografica è ridotto.

Una fonte mediatica descrive anche una situazione particolarmente tesa: Ormuz è gravemente disturbato nell’est, il meccanismo di esportazione nel Mar Rosso è stato colpito e gli Houthis stanno aumentando contemporaneamente la loro pressione dallo Yemen. Il problema saudita non è quindi più quello di proteggere il territorio nazionale contro i droni o i missili. Riguarda la sicurezza dell’architettura energetica del regno.

È in questo contesto che la scelta della Cina ha senso. Pechino non è semplicemente un paese con buone relazioni con l’Iran. È anche un potere la cui sicurezza economica dipende direttamente dalla stabilità delle rotte energetiche del Golfo e del Mar Rosso. Riyadh potrebbe quindi presentargli il problema non come una richiesta di allineamento politico contro Teheran, ma come difesa di un interesse comune: per evitare che due passaggi marittimi essenziali diventino simultaneamente fronti attivi.

La Cina ha pronunciato due discorsi: uno in pubblico, uno in privato

Le fonti iraniane fanno una distinzione interessante tra la posizione pubblica cinese e il messaggio dietro le quinte. In pubblico, Pechino ha chiesto la limitazione, il dialogo e il ripristino della sicurezza di navigazione. Niente di insolito in questa lingua diplomatica. In privato, tuttavia, la domanda sarebbe stata più specifica: l’Iran dovrebbe usare la sua influenza con l’Houthis per evitare l’allargamento del conflitto.

Il Ministero degli Affari Esteri cinese ha poi confermato parte del ragionamento, senza confermare pubblicamente il contenuto esatto dell’approccio segreto. Pechino ha dichiarato che non voleva vedere le tensioni regionali diffuse nello Yemen e nel Mar Rosso e ha ritenuto che un ulteriore deterioramento della stabilità non avrebbe servito gli interessi di alcun partito.

Questa formulazione permette di comprendere la motivazione cinese senza dover assumere un cambiamento di alleanza. Pechino non chiede necessariamente a Teheran di rompere con gli Houthis. Esso mira a impedire che la strategia di pressione regionale minacci direttamente le rotte commerciali su cui dipende l’economia cinese.

La differenza è importante. La Cina mantiene un rapporto strategico con l’Iran, ma importa anche enormemente energia del Golfo. Ha quindi un interesse proprio, che non è confuso con Riyadh o Teheran.

L’approccio riportato mostra quindi una diplomazia cinese molto più transazionale che la lingua generale sulla stabilità potrebbe suggerire. Quando le sue strade energetiche sono minacciate, Pechino non è più contenta di chiamare tutte le parti a frenare. Egli identifica l’attore che considera capace di influenzare la situazione e fa una richiesta specifica.

Ma Pechino non avrebbe minacciato l’Iran

Un dettaglio fornito dalle tre fonti iraniane è particolarmente rivelatore. I funzionari cinesi non hanno fatto alcuna minaccia esplicita contro Teheran. Né suggeriscono che la Cina userebbe il suo peso economico per punire l’Iran se l’Iran rifiutasse di agire sull’Houthis.

Questa assenza di una minaccia ci permette di misurare i limiti del messaggio.

La Cina ha una notevole leva economica sull’Iran, ma l’uso aperto trasformerebbe la natura del loro rapporto. Pechino si trasferirebbe da strategico a coercitivo. Nulla nelle informazioni disponibili indica che egli desidera superare questa soglia.

Così, l’approccio è più simile a un avvertimento basato su interessi comuni: l’estensione della guerra al Mar Rosso avrebbe infine danneggiare la Cina, ma anche l’Iran se ha causato un’ulteriore internazionalizzazione del conflitto.

Questo metodo permette anche a Pechino di mantenere il suo ruolo di interlocutore. Una minaccia pubblica ha ridotto la sua capacità di parlare a Teheran. Una richiesta confidenziale, al contrario, lascia all’Iran un margine di manovra e gli permette di rispondere politicamente senza dare l’impressione di aver dato via.

E’ esattamente quello che sembra aver fatto Teheran.

La risposta iraniana muove immediatamente la discussione dello Yemen a Washington e Israele

Secondo fonti iraniane, Teheran replicò che la stabilità regionale e la pace furono condizionate dalla fine della guerra condotta contro l’Iran dagli Stati Uniti e da Israele. Questa risposta merita un’attenta considerazione in quanto non risponde direttamente alla domanda cinese.

Pechino chiede di contenere l’Houthis. Teheran sta rispondendo alla guerra regionale.

Ciò equivale a rifiutare di trattare Bab al-Mandeb come un caso isolato. Per l’Iran, la pressione maldestra viene riposizionata in un insieme che comprende il confronto con Washington e Israele, le tensioni nel Golfo e i diversi fronti regionali. La de-escalation in Yemen è quindi legata alla de-escalation più ampia.

Questa posizione può essere interpretata in due modi, senza che sia possibile decidere tra loro dalle uniche fonti disponibili. Teheran può sinceramente considerare che i diversi fronti sono diventati interdipendenti e che la stabilizzazione locale è impossibile fino a quando la guerra principale continua. Ma questa risposta può anche consentire di trasformare la domanda cinese in una leva: se Riyadh vuole ridurre la minaccia alta, deve aiutare a creare le condizioni per un’uscita dal confronto regionale.

In entrambi i casi, l’Iran si rifiuta di lasciare che la Cina compartimenti la crisi.

Questa risposta rivela anche un punto importante sul rapporto tra Teheran e l’Houthis. Le fonti cinesi, saudite e iraniane parlano implicitamente di un’influenza iraniana. Ma l’influenza non significa necessariamente comando diretto. Le tre fonti iraniane riconoscono anche che non era chiaro se Teheran avrebbe affrontato efficacemente le preoccupazioni cinesi.

La questione del reale grado di controllo iraniano rimane quindi aperta.

Houthis ora hanno la propria leva strategica

L’evoluzione militare delle ultime settimane rende più difficile leggere l’Houthis come uno strumento semplice che esegue automaticamente le decisioni iraniani. Il loro progresso sulla costa del Mar Rosso dà loro i propri interessi. Il controllo o la capacità di minacciare la vicinanza di Bab al-Mandeb aumenta il loro peso in Yemen, ma anche il loro valore in qualsiasi negoziato regionale.

Questa distinzione è fondamentale. Più un giocatore acquisisce territorio e capacità autonoma, più aumenta il costo politico di una concessione esternamente imposta. Anche se Teheran ha un’influenza importante, chiedere agli Houthis di rinunciare a una leva acquistata militare può essere più difficile che chiedere loro di ridurre il fuoco in tempo.

I combattimenti segnalati intorno a Taez, Lahj e le aree vicino a Bab al-Mandeb mostrano anche che il fronte è ancora attivo. Le forze governative hanno rivendicato la ripresa di alcune posizioni nelle montagne che si affacciano sugli strati. Gli Houthis continuano le loro operazioni. Le due parti contestano quindi uno spazio il cui valore supera di gran lunga la geografia yemenita.

Il controllo di questa zona significa essere in grado di minacciare o proteggere il traffico tra l’Oceano Indiano, il Mar Rosso e il Canale di Suez. È proprio questo che spiega l’intervento diplomatico cinese.

L’approccio saudita rivela anche i limiti dei suoi canali con Teheran

Un altro aspetto vale la pena notare: perché Riyadh dovrebbe passare attraverso Pechino per trasmettere la sua preoccupazione per l’Iran?

Le fonti disponibili non forniscono la risposta. Essi indicano solo che l’Arabia Saudita ha cercato aiuto cinese e che Pechino ha poi affrontato Teheran. La totale assenza di canali diretti sauditi-iraniani dovrebbe quindi essere evitata.

Ma la scelta cinese ha una sua logica. Un messaggio inviato direttamente da Riyadh potrebbe essere stato interpretato come una minaccia o un segno di debolezza. Trasmessa da Pechino, diventa una preoccupazione condivisa da un potere che l’Iran ha bisogno economicamente e diplomaticamente.

La Cina porta quindi valore aggiunto al messaggio. Non chiede a Teheran di agire esclusivamente per proteggere l’Arabia Saudita. Lo fa capire che l’instabilità intorno a Bab al-Mandeb sta cominciando a influenzare gli interessi cinesi.

La mediazione cambia quindi la natura dell’applicazione.

Questo è probabilmente il motivo principale per cui le informazioni sono importanti. Pechino non solo funge da fattore di comunicazione tra due avversari. Modifica il calcolo iraniano aggiungendo i propri interessi a quelli di Riyadh.

Islamabad appare come un secondo canale

La Cina non è l’unico intermediario coinvolto. Il ministro della Difesa del Pakistan ha detto che Islamabad aveva inviato un messaggio saudita a Teheran sulle preoccupazioni causate dagli attacchi Huthi. Il Pakistan è anche impegnato con l’Arabia Saudita e la Turchia in un accordo di difesa concluso a La Mecca nel mese di agosto.

Questi dati mostrano che Riyadh non si basa su un singolo canale. La Cina porta il suo peso economico e la relazione con Teheran. Il Pakistan ha una relazione speciale con l’Arabia Saudita mantenendo i legami con l’Iran. La Turchia partecipa anche alle consultazioni di sicurezza regionale.

L’esistenza di diversi intermediari indica che la preoccupazione saudita è abbastanza grave da giustificare la diplomazia a diversi livelli. Essa mostra anche che Riyadh cerca, almeno in questa fase, di contenere l’escalation attraverso la comunicazione prima di allargare il confronto.

Questo metodo è tanto più significativo in quanto gli attacchi ora hanno conseguenze all’interno del regno. I detriti di un drone intercettato a Taif hanno ucciso un residente yemenita e ferito una donna saudita e un residente pakistano. Il confronto non è quindi più semplicemente marittimo.

La Cina protegge principalmente la propria sicurezza energetica

La tentazione sarebbe di presentare l’approccio cinese come prova di un nuovo ruolo di mediatore di Pechino in Medio Oriente. Sarebbe troppo veloce. Le informazioni disponibili permettono una conclusione più precisa: la Cina interviene quando l’estensione della guerra minaccia direttamente i suoi interessi economici.

Bab al-Mandeb e Ormuz sono due punti critici della circolazione energetica globale. Quando entrambi sono simultaneamente sotto pressione, la vulnerabilità cinese aumenta. Pechino pertanto non ha bisogno di prendere parte al conflitto per considerare inaccettabili determinati sviluppi.

Questa posizione gli dà una particolarità che Washington non possiede. Gli Stati Uniti sono direttamente impegnati in confronto con l’Iran. La loro capacità di mediare con Teheran è quindi ridotta. La Cina, al contrario, può parlare con l’Iran pur mantenendo importanti relazioni economiche con le monarchie del Golfo.

Riyadh sembra aver voluto sfruttare questa posizione con precisione.

Ma l’episodio mostra anche il limite del potere cinese. Pechino può trasmettere una richiesta e richiamare i suoi interessi. Non può imporre automaticamente la de-escalation. La risposta iraniana dimostra questo: Teheran ascolta la Cina, ma usa anche la conversazione per ricordare le proprie condizioni.

I negoziati regionali cominciano ad apparire dietro la battaglia di Bab al-Mandeb

Le informazioni riservate delle tre fonti iraniane rivelano finalmente una meccanica più ampia. La battaglia yemenita cominciò a produrre la diplomazia oltre lo Yemen. Riyadh parla a Pechino. Pechino sta parlando con Teheran. Islamabad trasmette anche messaggi. Teheran ha risposto riportando la discussione a Washington e Israele. La sicurezza di Bab al-Mandeb divenne così legata alla guerra regionale e allo Stretto di Ormuz.

Questa interdipendenza può aumentare i rischi, ma può anche creare un’opportunità di negoziazione. Quando diversi attori scoprono che un’ulteriore estensione del conflitto minaccia i loro interessi simultaneamente, aumenta la pressione per un accordo.

La Cina ha un particolare vantaggio qui: non ha bisogno di un accordo politico completo del conflitto yemenita per produrre un risultato utile. Una riduzione degli attacchi alle rotte marittime e al territorio saudita sarebbe già sufficiente a proteggere alcuni dei suoi interessi. Teheran potrebbe anche trovare un modo per rispondere parzialmente a Pechino senza abbandonare tutte le sue posizioni regionali.

Ma la risposta iraniana mostra che il prezzo di una tale de-escalation probabilmente non sarà zero. L’Iran sta cercando di includere la questione Houthi in una negoziazione di guerra molto più ampia.

Ecco perché il messaggio segreto di Pechino è meno un segno di una mediazione già riuscita che di un cambiamento importante:il progresso del Houthis intorno Bab al-Mandeb ha raggiunto un livello in cui l’Arabia Saudita non cerca più solo di contenere il movimento militarmente. Ora mobilita poteri capaci di parlare direttamente a Teheran.

Il follow-up dipenderà dalla reale risposta iraniana, non solo diplomatica. Se l’intensità delle operazioni di houthy diminuisce, l’approccio cinese potrebbe aver prodotto un primo effetto. Se continua, Pechino dovrà scegliere tra accettare i limiti della sua influenza o aumentare la pressione su un partner iraniano il cui ovviamente non vuole diventare un avversario.