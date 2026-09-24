Libano: 505 milioni di euro

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L’Unione europea ha adottato una nuova busta finanziaria di 505 milioni di euro per il Libano per il 2026 e il 2027. Annunciato a New York ai margini dell’81a Assemblea Generale delle Nazioni Unite, questo aiuto deve finanziare i servizi essenziali, accompagnare le riforme e il recupero economico, rafforzare la sicurezza e la gestione dei confini, ma anche sostenere le popolazioni più vulnerabili. È la seconda parte del programma di 1 miliardo di euro annunciato nel maggio 2024 dal presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

505 milioni di euro per il Libano nel 2026 e 2027

La nuova busta europea deve essere impiegata per due anni. In un momento in cui il Libano deve affrontare simultaneamente le conseguenze del conflitto, dello spostamento, di una fragile situazione economica e della necessità di perseguire diverse riforme istituzionali.

I 505 milioni di euro saranno suddivisi in tre settori principali: servizi essenziali e popolazioni vulnerabili, recupero economico associato a riforme e sicurezza e sostegno alla società civile e alla cultura.

Il Commissario europeo per il Mediterraneo, Dubravka Šuica, ha annunciato il finanziamento a New York ai margini dell’81a Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Questa nuova busta rappresenta poco più della metà del programma europeo di 1 miliardo di euro annunciato a Beirut nel maggio 2024. Una prima tranche di 500 milioni di euro è stata adottata nell’agosto 2024 per coprire gli anni 2024 e 2025.

Il finanziamento per il 2026 e il 2027 estende quindi un regime già impegnato piuttosto che costituire una nuova busta indipendente di 1 miliardo di euro.

Salute, istruzione, acqua e protezione sociale

Una parte significativa dell’aiuto europeo sarà dedicata al mantenimento dei servizi essenziali. Il programma comprende l’istruzione, la salute, la protezione sociale e l’accesso all’acqua.

Il sostegno finanziario deve essere fornito alle famiglie più vulnerabili e alle persone con disabilità. Il finanziamento deve anche facilitare l’accesso all’assistenza sanitaria primaria.

Questo asse risponde a una difficoltà strutturale in Libano. Dopo diversi anni di crisi economica, la capacità finanziaria dello Stato rimane limitata mentre i bisogni sociali sono aumentati. Le conseguenze degli scontri e dello spostamento della popolazione hanno ulteriormente aumentato la pressione sulle infrastrutture e sui servizi pubblici.

Allo stesso tempo, l’Unione europea intende sostenere le autorità libanesi affinché possano assumersi gradualmente più responsabilità per la gestione e il finanziamento di tali servizi.

Questa dimensione è importante nella nuova programmazione. L’obiettivo dichiarato non è solo quello di finanziare misure di emergenza, ma anche di aumentare gradualmente la capacità delle istituzioni libanesi di mantenere i servizi essenziali.

Anche i rifugiati siriani

Il problema dei rifugiati siriani occupa un posto nel programma. L’Unione europea intende sostenere le soluzioni durevoli per i rifugiati della Siria.

Lo schema menziona esplicitamente ritorni sicuri, volontari e dignitosi.

Questa formulazione si presenta come il problema dei rifugiati siriani rimane uno dei temi principali della discussione tra Beirut e i suoi partner europei. Il Libano continua ad ospitare una grande popolazione siriana dopo più di un decennio di conflitti in Siria.

Il finanziamento europeo deve quindi avvenire a due livelli. Continuerà a sostenere le popolazioni vulnerabili in Libano, sostenendo soluzioni per il ritorno dei rifugiati quando le condizioni necessarie saranno soddisfatte.

Allo stesso tempo, le autorità libanesi devono essere aiutate a riprendere gradualmente la gestione dei servizi essenziali ora sostenuti da partner internazionali.

Aiuti UE legati alle riforme libanesi

La seconda parte importante della busta riguarda direttamente le riforme istituzionali ed economiche.

L’Unione europea intende sostenere il settore della giustizia, gli organi di vigilanza e le autorità di regolamentazione. Il Parlamento libanese è anche tra le istituzioni interessate.

I programmi devono anche affrontare i diritti umani.

Questo approccio fa parte della cooperazione tra il Libano e l’Unione europea da diversi anni. Le riforme della governance e delle istituzioni sono uno dei principali assi di questa relazione.

La busta deve anche rafforzare la capacità del settore privato di resistere agli urti e di accompagnare la ripresa economica, in particolare nelle regioni direttamente colpite dal conflitto.

Questo sostegno si presenta in un contesto in cui la ricostruzione e il rilancio dell’attività sono grandi sfide per diverse regioni libanesi. La distruzione, lo spostamento e la rottura dell’attività hanno indebolito le imprese e ridotto i redditi di molte famiglie.

Tuttavia, 505 milioni di euro non sono presentati come un fondo esclusivamente per la ricostruzione. La busta copre una portata molto più ampia, dai servizi sociali alle istituzioni pubbliche, alla sicurezza, alle frontiere e alla società civile.

Priorità di frontiera e di sicurezza

Il rafforzamento del settore della sicurezza è un altro aspetto dell’aiuto europeo.

L’Unione europea comprende il sostegno alla gestione delle frontiere. Questo era già uno degli obiettivi del programma di 1 miliardo di euro annunciato nel 2024.

Il problema delle frontiere è all’incrocio di diverse priorità europee e libanesi: la sicurezza territoriale, la lotta alla tratta e la gestione dei movimenti della popolazione.

Gli aiuti devono anche contribuire al rafforzamento più ampio del settore della sicurezza libanese.

Questo aspetto divenne più importante nel 2026, data le conseguenze del conflitto e le sfide del controllo territoriale. L’Unione europea sta inoltre preparando una missione per consigliare e formare le forze armate libanesi.

Il finanziamento di 505 milioni di euro e questa futura missione sono tuttavia due elementi distinti dell’impegno europeo per il Libano.

Una busta anche per la società civile

La terza area riguarda la società civile e la cultura.

L’Unione europea intende sostenere le organizzazioni attive nei diritti delle donne, dei giovani, delle minoranze e delle persone con disabilità.

Anche le iniziative relative alla partecipazione democratica, alla trasparenza e alla lotta contro la corruzione devono essere finanziate.

Parte dell’aiuto sarà dedicata alla coesione sociale. Questo problema assume una dimensione particolare in un paese che affronta una prolungata crisi economica, lo spostamento e le conseguenze di diversi episodi di conflitto.

Infine, il patrimonio culturale libanese Ã ̈ uno dei settori coperti dal programma europeo. Il finanziamento può essere mobilitato per aiutare a proteggerlo.

La seconda componente del miliardo annunciato nel 2024

La busta annunciata questa settimana fa parte di un impegno fatto più di due anni prima.

Nel maggio 2024 Ursula von der Leyen aveva visitato Beirut e aveva annunciato un miliardo di euro di aiuti europei al Libano per il periodo 2024-2027.

Il programma intendeva contribuire alla stabilità socioeconomica del paese, al mantenimento dei servizi essenziali, alle riforme e alla ripresa economica. Tra le priorità figurano anche la sicurezza e la gestione delle frontiere.

Nel mese di agosto 2024 è stata adottata una prima tranche di 500 milioni di euro per il 2024 e il 2025.

I 505 milioni annunciati per il 2026 e il 2027 sono ora la seconda fase di questo programma. Tutti e due i fili hanno quindi raggiunto poco più di 1 miliardo di euro.

Questo sostegno è oltre ad altri finanziamenti europei per il Libano. Dal 2011, l’Unione europea riferisce che ha mobilitato più di 3,5 miliardi di euro in assistenza al paese, in particolare per i rifugiati vulnerabili libanesi e siriani.

100 milioni di euro per aiuti umanitari nel 2026

La nuova busta deve anche essere distinta da aiuti umanitari di emergenza.

Nel 2026 l’Unione europea ha mobilitato 100 milioni di euro in aiuti umanitari al Libano. Questo finanziamento risponde in particolare alle esigenze causate da enormi spostamenti di popolazione.

I programmi umanitari coprono l’assistenza medica di emergenza, l’alloggio, le esigenze di base, la protezione e l’istruzione.

Più di un milione di persone sono state spostate in Libano dall’escalation del conflitto nel marzo 2026. Questa situazione ha notevolmente aumentato i bisogni umanitari, in particolare nelle aree colpite dagli scontri e tra le popolazioni costrette a lasciare le loro case.

I 505 milioni di euro annunciati per il 2026 e il 2027 hanno una logica diversa. Essi combinano l’assistenza sociale, la ripresa economica e il sostegno istituzionale per un periodo più lungo.

Attuazione con le autorità libanesi

I finanziamenti europei devono essere attuati con diverse categorie di partner.

Le autorità libanesi saranno direttamente coinvolte nei programmi. Parteciperanno anche le agenzie delle Nazioni Unite, le organizzazioni internazionali e gli attori della società civile.

Questa organizzazione significa che i 505 milioni di euro non corrispondono ad un unico pagamento diretto al governo libanese. I fondi saranno distribuiti tra diversi programmi e meccanismi in base ai settori interessati e alle loro modalità di attuazione.

La Commissione europea aveva già adottato decisioni di finanziamento nel luglio 2026 sul sostegno ai rifugiati vulnerabili libanesi e siriani, nonché sul recupero, le riforme, la società civile e la cultura.

L’annuncio fatto a New York ora formalizza la seconda parte dell’impegno finanziario assunto nel 2024. I prossimi passi riguardano la concreta diffusione dei vari programmi nel 2026 e nel 2027, nonché la loro articolazione con le riforme e le esigenze di ricostruzione e di ripresa economica in Libano.