Un ordine del 17 novembre sospende gli ordini federali che escludevano alcuni stage facoltativi dallo schema CPT. Per gli studenti libanesi sotto lo stato F-1, questa decisione può consentire una revisione delle applicazioni, ma non crea alcun diritto automatico di lavoro. Illinois annuncia una ripresa di alcune autorizzazioni, Columbia prepara le sue istruzioni e Yale ricorda i passaggi preliminari. La protezione rimane provvisoria, separata dall’OPT, e le decisioni individuali devono ancora essere confermate da ogni istituzione prima dell’inizio dello stage.

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Gli stage CPT riacquistano un margine di apertura negli Stati Uniti. Il 17 novembre 2026, il giudice federale Julia E. Kobick sospese due istruzioni che limitavano questi corsi pratici alle esperienze obbligatorie per tutti gli studenti dello stesso grado. I corsi facoltativi che possono beneficiare di crediti universitari non possono quindi più essere esclusi su questa base solo durante l’esame giudiziario. Tuttavia, questa decisione provvisoria non esonera nessuno studente dal ricevere un’autorizzazione individuale prima di lavorare.

Per i libanesi iscritti in un’università americana sotto lo status di F-1, la questione riguarda il contenuto del curriculum, non la nazionalità. Il giudizio non crea alcun meccanismo per le persone libanesi o qualsiasi diritto generale all’occupazione. Il suo effetto dipende dallo stage pianificato, dal suo legame con gli studi e dai passi compiuti dall’istituzione.

Stage CPT: restrizione di agosto sospesa

La controversia riguarda due messaggi del Programma Visitatore Student and Exchange, trasmesso il 12 e 24 agosto. Questo dipartimento governativo federale supervisiona le istituzioni che ospitano studenti stranieri. I messaggi hanno richiesto una lettura restrittiva della formazione pratica curricolare, o CPT: la formazione deve essere essenziale per la laurea di tutti gli studenti interessati.

Un esperimento potrebbe quindi dare credito, far parte del programma e essere soggetto alla supervisione accademica, pur diventando ineleggibile. Era sufficiente che rimanesse facoltativo. Quattro organizzazioni di istruzione superiore hanno sfidato questa interpretazione il 5 ottobre: l’Associazione delle università americane, i presidenti, la NAFSA e l’Associazione dei college indipendenti e università in Massachusetts.

Dopo un’audizione del 6 novembre, il Massachusetts Court concesse loro una protezione provvisoria. L’amministrazione non può più applicare entrambi i messaggi durante la revisione giudiziaria. Questa sospensione riguarda i messaggi stessi ed è valida a livello nazionale.

Decisione sul metodo amministrativo

Il giudice ritiene che i denuncianti possano dimostrare un cambiamento politico insufficientemente spiegato. Dal 1991 l’amministrazione ha ammesso corsi di formazione facoltativi che danno diritto ai crediti. Ha poi presentato la restrizione come un semplice promemoria, senza riconoscere questa rottura o sufficientemente esaminare le aspettative di istituzioni e studenti.

Tuttavia, il giudice non ha pronunciato la sua sentenza definitiva sull’intero caso. Ha valutato le condizioni richieste per una misura di emergenza, compreso il rischio di danni irreparabili. I rimanenti argomenti non diventano conclusioni stabilite.

Un’ingiunzione separata protegge le organizzazioni denuncianti e i loro membri, compresi i loro dipendenti e gli studenti. Esso copre anche autorizzazioni e comportamenti prima dei messaggi di agosto. Ma il giudice non ha ordinato l’annullamento generale di decisioni sfavorevoli già prese, né l’invio di un avviso a tutte le istituzioni registrate.

Non tutte le università riapriranno allo stesso ritmo

La risposta dell’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign dà un primo esempio concreto. Il 17 novembre, il suo servizio internazionale ha annunciato di riprendere le autorizzazioni per le formazioni integrate nel curriculum e associate all’insegnamento che coinvolge un’attività professionale formalizzata. Include anche esperimenti direttamente correlati al tema della memoria o al progetto di ricerca dello studente.

Questo annuncio descrive l’attuazione in una specifica istituzione. Non si applica agli studenti di un altro campus. I file devono sempre passare attraverso il servizio internazionale e rispettare il quadro accademico applicabile.

In Columbia, l’aggiornamento del 17 novembre riconosce la sospensione giudiziaria, ma annuncia ancora la preparazione di nuove istruzioni. L’università prevede anche una sessione di domande e risposte. La sua pagina conserva spiegazioni più antiche: la loro presenza non permette di dedurre che tutte le procedure sono già state revisionate.

Questo ritardo è importante per uno studente con un’offerta di stage. Una decisione del tribunale applicabile e una procedura universitaria effettivamente aggiornata sono due passaggi distinti. Il datore di lavoro non può sostituire il dipartimento universitario competente per determinare l’autorizzazione necessaria.

Un file respinto può essere esaminato, non ristabilito da solo

Yale specifica la procedura da seguire dopo l’ordine. Gli studenti la cui domanda è stata rifiutata o sospesa a causa delle istruzioni di agosto possono chiedere se è riesaminata. L’istituzione ricorda che l’accordo internazionale di servizio e un modulo aggiornato I-20 devono essere ottenuti prima dell’inizio del CPT.

Questa verifica rimane essenziale quando lo stage doveva iniziare prima che la decisione fosse presa. Né l’offerta del datore di lavoro, né l’iscrizione in un corso di credito, né il nuovo tribunale solo costituiscono il permesso di lavorare. Il capo designato dell’istituzione, di solito chiamato DSO, rimane la persona di contatto per verificare il file.

Uno studente interessato può quindi presentare la sua offerta, la descrizione dell’insegnamento associato e la decisione precedente della sua università. Lo scopo è verificare se il rifiuto si basa sulla restrizione ora sospesa o su un’altra condizione. Il giudizio non elimina tutti i possibili motivi di ineleggibilità.

CPT e OPT non sono intercambiabili

Il CPT fa parte del curriculum. La formazione pratica facoltativa, o OPT, è un altro dispositivo di formazione professionale relativo alla specialità. La decisione del 17 novembre si riferisce agli orientamenti del CPT: non concede automaticamente un’autorizzazione OPT e non sostituisce le procedure specifiche di questo regime.

Columbia ricorda anche che un periodo di almeno 12 mesi di CPT a tempo pieno rende lo studente ineleggibile per l’OPT. Questa interazione merita un controllo individuale prima di accettare un programma di formazione. Un’autorizzazione adattata al presente stage può avere conseguenze per la continuazione del corso.

I servizi universitari ora devono chiarire le loro procedure durante il contenzioso. Per un avvio imminente, il documento decisivo rimane l’autorizzazione concessa per l’esperienza in questione, con le sue condizioni e date, piuttosto che l’annuncio generale della sospensione.

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