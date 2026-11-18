Una relazione su Facebook rilancia il problema della protezione delle persone che accompagnano gli agricoltori palestinesi. Come distinguere la circolazione dei messaggi, le chiamate ad agire e la responsabilità nella violenza? Il caso richiede anche che le accuse attuali siano paragonate agli impegni restrittivi già annunciati da Meta. L’esistenza di uno strumento di rilevamento non è sufficiente per misurarne l’efficacia, ma la sua distribuzione vieta di descrivere una vecchia carenza come se nulla fosse cambiato da allora.

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La raccolta di olive in Cisgiordania è anche oggetto di una campagna di Facebook ostile, secondo un rapporto pubblicato il 16 novembre dal 7amleh Digital Rights Center. Il documento esamina 52 pubblicazioni pubbliche in ebraico, distribuite principalmente all’inizio di ottobre 2026. Essa sfida i messaggi che mirano agli agricoltori e ai loro sostenitori, senza dimostrare che un messaggio particolare ha provocato un attacco.

Vendemmia di olive: volontari mirati

In questo esempio, 34 pubblicazioni presentano attivisti di solidarietà come « anarchisti stranieri ». Trentadue richieste di azione, tra cui deportazione o arresto. C’e’ un messaggio che chiede fuoco vivo. Tre account rappresentano il 78% delle interazioni. Il centro richiede la rimozione dei contenuti incidenti alla violenza e una maggiore protezione durante la raccolta.

Queste figure descrivono un insieme selezionato di messaggi ostili. Non significa che sei su dieci pubblicazioni su olive, su Facebook nel suo complesso, richiedano interventi contro le mietitrici. Al fine di stabilire questa proporzione generale, dovrebbero essere noti anche messaggi neutri o favorevoli, e dovrebbe essere disponibile un metodo di selezione rappresentativa. Il denominatore scelto cambia quindi radicalmente la portata del risultato.

Misurare un’udienza non significa identificare i responsabili

Un’interazione può essere una reazione, un commento o una condivisione. Non si riferisce necessariamente a una persona diversa. Inoltre non dimostra un supporto: un commento può sfidare un messaggio. Presentare il volume delle interazioni come un certo numero di militanti mobilitati trasformerebbe così una misura di circolazione in una conclusione sul comportamento.

La concentrazione intorno ad alcuni conti indica dove l’attenzione è raccolta nel campione. Non è sufficiente stabilire un coordinamento tra i loro funzionari. Una campagna organizzata coinvolgerebbe altri elementi: istruzioni comuni, scambi preparatori, finanziamento o pubblicazione concertata. Tali prove non possono essere sostituite da una mera somiglianza di parole.

L’approvazione con la violenza richiede la stessa distinzione. Un attacco dopo un messaggio ostile può giustificare un’indagine sul loro possibile collegamento. Per attribuire questo attacco al messaggio, tuttavia, si deve dimostrare che gli autori hanno consultato e contribuito alla loro transizione all’azione. Senza questa catena, la prossimità nel tempo rimane un’indicazione, non una dimostrazione.

Meta aveva annunciato uno strumento di rilevamento in ebraico

Il dibattito sulla moderazione non ha avuto inizio con questa stagione agricola. Una valutazione indipendente pubblicata nel settembre 2022 aveva esaminato le decisioni di Meta durante la crisi del 2021 in Israele e Palestina. Aveva preso atto di pregiudizi involontari che interessavano, tra l’altro, gli utenti palestinesi e arabi, senza pregiudizi intenzionali. Le sue raccomandazioni relative alle regole, alla trasparenza e al funzionamento dei team di monitoraggio.

Nella sua risposta pubblica del settembre 2022, Meta annunciò che aveva lanciato uno strumento automatico per rilevare discorsi ebraici ostili dal maggio 2021. La società ha spiegato che ha voluto meglio identificare i contenuti vietati durante i periodi di forte aumento delle pubblicazioni. Ha anche indicato che stava lavorando sull’orientamento dei contenuti arabi verso squadre con competenze linguistiche appropriate.

Sarebbe quindi errato presentare oggi l’assenza passata di uno strumento ebraico come una situazione invariata. Al contrario, annunciare la sua distribuzione non misura la sua efficacia sui messaggi 2026. Il controllo utile copre contenuti, errori, tempi di elaborazione e decisioni post-report.

Questa vecchia risposta non è una risposta alla relazione del 16 novembre. Nessuna reazione specifica di Meta ai suoi risultati è stata identificata nei documenti pubblici consultati. Restano da documentare le decisioni sulle pubblicazioni identificate, così come le date di ritiro possibili.

Archivio fotografico: collezionisti israeliani e palestinesi a Qafin, Cisgiordania, ottobre 2008. Questa immagine non mostra i fatti menzionati nel 2026.Orrling / Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 3.0. Immagine non modificata.

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