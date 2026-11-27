Un edificio è stato colpito venerdì in questa città della provincia di Taez, secondo le autorità degli Houthies, che attribuiscono lo sciopero all’Arabia Saudita. Il bilancio rimane provvisorio e non è stato confermato indipendentemente.

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Un edificio è stato colpito venerdì in questa città della provincia di Taez, secondo le autorità degli Houthies, che attribuiscono lo sciopero all’Arabia Saudita. Il bilancio rimane provvisorio e non è stato confermato indipendentemente.

Almeno undici persone, compresi i bambini, sono state uccise venerdì 27 novembre ad Al-Turba, nello Yemen sudoccidentale, secondo il Ministero della Salute controllato da Houthis. Il suo portavoce, Anees al-Asbahi, ha detto che un edificio cinematografico, alcuni dei quali utilizzato come abitazione, era stato colpito presto la mattina.

Un bilancio ancora provvisorio

Il portavoce non ha specificato quanti bambini erano tra le vittime. Un primo rapporto locale ha riferito otto corpi trovati e tre persone ancora ricercate sotto le macerie. Queste cifre non sono una dichiarazione indipendente e non devono essere aggiunte al bilancio annunciato dal dipartimento.

Le autorità degli Houthies incolpano l’Arabia Saudita per lo sciopero. La coalizione guidata da Riyadh non aveva risposto pubblicamente a questa accusa al momento della pubblicazione. Né il bilancio né l’assegnazione dello sciopero potrebbero essere verificati in modo indipendente.

Riyadh ha annunciato un attacco alla sua raffineria Jazan

Giovedì, il portavoce della coalizione saudita Turki al-Malki ha annunciato che un attacco attribuito agli Houthis aveva colpito la raffineria di Jazan nella parte sud-occidentale del regno. Le autorità saudite hanno annunciato la morte di un operaio nepalese. La coalizione ha promesso una risposta militare, senza stabilire un collegamento pubblico tra la dichiarazione e lo sciopero ha riferito il giorno seguente in Al-Turba.

Questo annuncio viene in un momento in cui il leader umanitario delle Nazioni Unite, Tom Fletcher, ha chiesto un accesso sostenibile ai civili nella regione di Taez. Il Consiglio dei rifugiati norvegese ha riferito questa settimana che il piano umanitario per lo Yemen aveva ricevuto solo circa il 23 per cento dei $2,16 miliardi previsti.

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