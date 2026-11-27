Assente per motivi di salute secondo la sua difesa, Ahmad al-Assir non è stato ascoltato il 26 novembre. L’udienza è stata aggiornata fino al 27 aprile 2027 e non è stato annunciato alcun rilascio.

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La Corte Militare di Cassazione ha rinviato l’udienza su Ahmad al-Assir e diversi altri imputati negli scontri Abra 2013 al 27 aprile 2027. L’udienza prevista per giovedì 26 novembre non ha avuto luogo: la difesa ha invocato lo stato di salute di Ahmad al-Assir per spiegare la sua assenza. La rimozione non ha risolto la richiesta di rilascio fatta dai suoi avvocati.

Il rinvio riguarda l’udienza, non il giudizio sui meriti

La corte stava per sentire Ahmad al-Assir nei procedimenti che continuarono oltre 13 anni dopo gli scontri omicida ad Abra, vicino a Saida. Uno dei suoi avvocati, Mohammad Sablouh, ha indicato all’udienza che il suo cliente non era in grado di apparire. La corte ha fissato una nuova data. Non ha preso una decisione sui fatti il 26 novembre.

Questa distinzione conta in una cartella in cui si sovrappongono diversi passaggi. La difesa ricorda che il giudizio del 2017 nel caso Abra è stato annullato nel 2018. Il procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione Militare riguarda il proseguimento di questa procedura. L’assenza in un’udienza e il suo rinvio non cambiano di per sé lo stato giudiziario dell’accusato.

Ciò che la difesa cerca nell’atto del 2026

Gli avvocati rivendicano il rilascio sulla base di Amnesty Act n. 70 del 4 settembre 2026. L’articolo 5 si riferisce alle persone perseguitate per atti prima del 1o marzo 2026 che non sono state provate e la cui detenzione supera i 12 anni di carcere ai sensi del testo. Se si applica questa disposizione, il processo continua nonostante il rilascio.

La difesa sostiene che la cassazione del giudizio precedente permette di entrare in questo contesto. Questo è un argomento presentato ai giudici, non una conclusione concordata. Il processo verbale si riferisce ad un precedente rifiuto e ad una richiesta di rilascio da parte degli avvocati; Il 26 novembre non è stata annunciata alcuna decisione di annullamento dell’uscita. La data del 27 aprile è la data della prossima udienza annunciata, non quella di un rilascio o verdetto.

Illustrazione: Il tribunale di Beirut, archivio fotografico Libnanews, illustrazione generale. Questa immagine non rappresenta l’udienza della Corte di Cassazione Militare.

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