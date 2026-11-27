L’OMS ha registrato 692 casi di meningite sospetti dal 1° ottobre al 23 novembre a Gaza. Circa il 4% dei casi è stato confermato da laboratorio.

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I neonati sotto un anno di età rappresentano la maggior parte dei casi di meningite sospetta riportati a Gaza. Il bollettino umanitario delle Nazioni Unite del 26 novembre ha riportato 692 relazioni dal 1° ottobre al 23 novembre. In assenza di sufficiente capacità analitica, circa il 4% dei casi è stato confermato in laboratorio.

Un aumento visibile da ottobre

Di questi 692 rapporti, il sistema di avviso dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 476 sospetti meningite virale e 216 sospetti meningite batterica. Il mese di ottobre ha concentrato 272 sospetti virali, rispetto ad una media di 45 a 50 al mese in febbraio e marzo. Dal 1 al 23 novembre, la rete ha registrato un ulteriore 204, così come 108 sospetti batterici. Il confronto tra ottobre e novembre rimane provvisorio, dal momento che il conteggio si ferma il 23.

Entrambe le categorie sono basate su rapporti clinici: le cifre non forniscono la distribuzione effettiva tra infezioni virali e batteriche. Il bollettino riporta anche quattro decessi associati dalla fine di agosto, per un periodo più lungo dei 692 rapporti.

Sampling e analisi da rafforzare

Il Ministero della Salute a Gaza collega l’aumento osservato con il rovesciamento dei siti di spostamento, lo stato delle reti igieniche e igieniche e igieniche. In particolare, vi è un rischio di contaminazione dell’acqua. Tuttavia, il bollettino non collega ogni caso ad una specifica esposizione. Inoltre documenta la carenza di reagenti che limitano l’analisi e ritardano l’identificazione dell’agente.

Squadre tra cui l’OMS, il Ministero e l’UNRWA hanno indagato i principali ospedali nei cinque governatorati. Secondo le Nazioni Unite, 111 medici degli ospedali Al-Shifa, Al-Aqsa e Nasser sono stati addestrati nella sorveglianza e nel campionamento delle malattie trasmissibili. Un protocollo comune prevede ora procedure per la classificazione dei casi, il campionamento e la gestione. L’OMS chiede l’ingresso senza ostacoli delle necessarie forniture mediche nella Striscia di Gaza.

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