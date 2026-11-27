Secondo nel Gruppo F con sei vittorie, il Libano riceve la Cina domenica. Il risultato sarà pesare sulla classifica e, in caso di una cravatta, il divario di punteggio potrebbe contare.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Secondo nel Gruppo F con sei vittorie, il Libano riceve la Cina domenica. Il risultato sarà pesare sulla classifica e, in caso di una cravatta, il divario di punteggio potrebbe contare.

Il Libano rimane il secondo più grande gruppo di qualificazione asiatica nel mondo 2027 dopo aver perso 86–82 in Giappone. Ha segnato sei vittorie e tre sconfitte, contro sette vittorie e due sconfitte per il Giappone. La Corea del Sud e la Cina seguono, con cinque vittorie ciascuno, davanti all’Arabia Saudita e al Qatar, che hanno quattro.

La selezione libanese riceve la Cina domenica 29 novembre alle ore 21, Beirut, presso il complesso Nouhad Nawfal. Lo stesso giorno, l’Arabia Saudita ha ricevuto la Corea del Sud e il Qatar ha giocato contro il Giappone.

Una vittoria metterebbe la Cina in due partite

Un successo porterebbe il Libano a sette vittorie contro cinque per la Cina. La Corea del Sud, anche vincendo in Arabia Saudita, avrebbe solo sei. Il Libano resterebbe quindi tra le due squadre con la maggior parte delle vittorie alla fine della giornata, due partite alla fine. Una vittoria domenica non sarebbe sinonimo di una qualifica acquisita.

In caso di sconfitta, la Cina si unirà invece al Libano con sei vittorie e quattro sconfitte. Avrebbe poi vinto entrambi i loro scontri e avrebbe guidato il Libano in un départage limitato a queste due squadre. Se la Corea del Sud vincesse anche, tre squadre finirebbero con sei vittorie: allora sarebbe necessario stabilire una miniclassificazione dei loro confronti, piuttosto che confrontare solo il Libano e la Cina.

Perché il divario di punteggio può contare

La Cina ha vinto la partita 89-87 il 31 agosto. Se le due squadre finiscono legate e sono sole, una vittoria libanese di domenica con tre o più punti inverterebbe il divario cumulativo in entrambe le partite. Una vittoria a due punti chiarirebbe esattamente il divario e comporterebbe i seguenti criteri del regolamento. Una vittoria di un punto lascerebbe la Cina davanti al gap cumulativo, nello stesso caso di due cravatte.

Le regole FIBA prevedono la qualificazione delle prime tre squadre in ciascuno dei due gruppi e la migliore quarta. Qatar, qualificato come paese ospitante, non occupa un posto nella classifica finale di qualificazione, anche se i risultati delle sue partite sono mantenuti. Le classifiche visualizzate dopo l’incontro con il Giappone non corrispondono ancora alla tabella che assegnerà i luoghi al Mondo.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews