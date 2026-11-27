Dopo un’intrusione rilevata nella notte del 25-26 novembre, l’AFP ha isolato il portale dove i suoi clienti consultano e scaricano contenuti. L’Agenzia non ha annunciato una data di recupero.

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Dopo un’intrusione rilevata nella notte del 25-26 novembre, l’AFP ha isolato il portale dove i suoi clienti consultano e scaricano contenuti. L’Agenzia non ha annunciato una data di recupero.

Agence France-Presse ha annunciato di aver messo offline AFP Forum dopo un attacco informatico rilevato nella notte da mercoledì 25 a giovedì 26 novembre. Secondo la sua direzione, l’incidente è iniziato alle ore 1:30 di Parigi. Le squadre dell’Agenzia hanno isolato la piattaforma come misura precauzionale.

Portale sottoscrittore, non editoriale

AFP Forum è una delle piattaforme attraverso le quali i clienti dell’agenzia consultano e scaricano i propri messaggi, fotografie o video. La sua sospensione colpisce questo canale di distribuzione. L’agenzia dice che offre soluzioni ai suoi abbonati; il suo annuncio non menziona una sosta nella produzione degli editoriali.

Nessun programma di recupero

La gestione di AFP indica che le analisi sono condotte con il supporto di esperti esterni. Non ha pubblicamente identificato i responsabili dell’attacco e non ha annunciato alcuna perdita di dati o scadenza per il rientro. Il 27 novembre, le informazioni pubblicate sull’incidente indicano ancora una sospensione del portale.

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