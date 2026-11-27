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Giovedì 26 novembre, le autorità di migrazione della Costa Rica hanno rifiutato l’ingresso a Francesca Albanese all’Aeroporto Internazionale Juan-Santamaría, nei pressi di San José. Il Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti dell’uomo nei territori palestinesi occupati è stato invitato dall’Università della Costa Rica. L’istituzione doveva dargli un dottorato onorario di venerdì.

Università chiede il governo per spiegazioni

Il rettore ha confermato giovedì sera che la direzione generale per la migrazione stava impedendo l’ingresso di Albanese. Ha preso l’amministrazione e il Dipartimento degli Affari Esteri per ottenere la base legale per la misura. Ha inoltre chiesto loro di rispettare le garanzie procedurali e di concedergli il trattamento che l’istituzione considera a causa di un esperto delle Nazioni Unite in missione.

Il Direttore Generale della Migrazione, Omer Badilla, ha confermato il rifiuto e invocato un avviso di sicurezza che non specificava l’origine. Le prove rese pubbliche non consentono l’identificazione di quale corpo ha trasmesso questo avviso. Il rettore non ha contestato la competenza dello Stato di controllare l’ingresso nel suo territorio; ha chiesto una giustificazione pubblica per la decisione.

Un’invitazione universitaria separata dal suo Mandato

Dal 2022 Francesca Albanese ha svolto un mandato indipendente dal Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite sulla situazione dei territori palestinesi occupati dal 1967. Il viaggio in Costa Rica ha risposto ad un invito all’università: il Consiglio dell’Università aveva assegnato il premio all’avvocato italiano e ha programmato la cerimonia nel suo campus alle 9 del Venerdì, ora locale.

La dichiarazione del rettore non specificava come la cerimonia potesse essere tenuta se Albanese non potesse partecipare. Ha chiesto al governo di rispondere il prima possibile.

Copertina: Francesca Albanese al Parlamento portoghese, archivio fotografico. Esquerda.net / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0; ritagli e titolazione sotto la stessa licenza.

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