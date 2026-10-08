Washington vuole spingere l’esercito libanese ad affrontare Hezbollah? Gli obblighi nascosti dietro il disarmo

Washington chiede che l’esercito libanese impedisca a Hezbollah di ricostruire le sue infrastrutture militari nel sud. Dietro questa richiesta di disarmo sono potenzialmente obblighi di controllo e di sequestro esplosivi. Tra un incerto ritiro israeliano, negoziati Tampa e divisioni politiche, il rischio di confronto interno preoccupa Beirut.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Una missione più grande di una semplice distribuzione

La pressione americana sull’esercito libanese non è solo una richiesta di ulteriore distribuzione nel sud. I funzionari statunitensi chiedono che lo Stato impedisca a Hezbollah di ricostruire le posizioni militari e le installazioni distrutte da Israele. La differenza è determinante: occupare un’area evacuata comporta una presenza militare, impedendo al tempo stesso il ritorno di un’organizzazione armata comporta controlli, ispezioni e a volte operazioni di sequestro. Nella sua edizione dell’8 ottobre 2026, la stampa descrive un’amministrazione americana che vuole passare dagli impegni politici ai risultati osservabili. Un funzionario statunitense presenta l’accordo di sicurezza come un passo verso una situazione in cui le istituzioni libanesi sono esclusivamente responsabili del territorio, delle armi e delle decisioni militari. Tuttavia, questa non è la prova di un ordine americano che chiede all’esercito di attaccare Hezbollah. Nessun documento operativo, istruzioni scritte e orari di assalto sono indicati nelle informazioni disponibili. Piuttosto, il rischio di confronto deriva dal divario tra i compiti proposti e dall’assenza di un accordo nazionale sulla loro attuazione. È su questo divario che la difficoltà politica del governo di Nawaf Salam è ora concentrata.

L’ex diplomatico americano Dennis Ross esprime chiaramente questo sviluppo. Esso ritiene che le dichiarazioni del governo libanese siano insufficienti e richiedano l’effettiva attuazione dei suoi impegni scritti. La sua argomentazione riguarda il disarmo, lo smantellamento delle infrastrutture e il divieto dei gruppi sostenuti dagli iraniani di riprendere posizioni nei settori colpiti dalle operazioni israeliane. Queste dichiarazioni non sono il valore di una decisione della Casa Bianca. Tuttavia, essi illustrano un requisito che si riflette anche nelle dichiarazioni date ai funzionari degli Stati Uniti: una promessa di disarmo solo se un meccanismo può vedere i suoi effetti. La domanda è quindi meno astratta di quanto sembra. Chi identificherà i siti militari da smantellare? Chi troverà che un deposito è vuoto o che l’accesso sotterraneo non può più essere utilizzato? Come si può distinguere un legittimo ritorno civile da un reinsediamento militare? I testi consultati non descrivono una procedura accettata da tutte le parti. Non specificano inoltre quale autorità deciderebbe un disaccordo tra l’esercito libanese e un meccanismo di controllo internazionale. In assenza di tali regole, la verifica potrebbe diventare una fonte permanente di sfida, anche dopo un parziale ritiro israeliano.

Il paradosso territoriale delle aree sperimentali

Il meccanismo della zona sperimentale rappresenta la parte più concreta delle proposte esaminate. In alcune zone del Sud, l’esercito libanese avrebbe preso la sicurezza, ritirare le armi da Hezbollah e prevenire il riutilizzo delle infrastrutture militari. L’idea è di testare gradualmente un dispositivo prima di estendere. Ma c’è una contraddizione nelle condizioni attribuite a Israele: l’esercito israeliano intende mantenere il diritto di intervenire quando ritiene che una minaccia stia emergendo. La responsabilità di assicurare il terreno sarebbe quindi caduta in Libano, mentre la decisione di utilizzare la forza potrebbe rimanere in parte nelle mani di Israele. Questa asimmetria è al centro del disaccordo. Se una pattuglia israeliana entra in un’area già sotto il controllo libanese, quale autorità dovrebbe gestire l’incidente? Se Israele crede che l’esercito libanese stia agendo troppo lentamente, potrebbe colpire senza accordo? Nessun protocollo specifico è stabilito nelle informazioni consultate. Per Beirut, quindi, la sfida non è solo di ottenere la partenza dei soldati israeliani. È per garantire che questa partenza restituisca effettivamente il potere decisionale allo Stato. Un’area libera da armi non statali, ma esposta ad un intervento straniero unilaterale, sarebbe solo in una posizione impeccabile per farlo.

Il sollievo del Libano meridionale illumina la portata del conflitto. Le altezze intorno al Castello di Beaufort, la zona di Ali al-Taher e gli assi che portano a Rihane sono descritti come spazi strategici. Il loro interesse risiede nella visibilità delle vie di circolazione e nelle possibilità di controllo del movimento. Israele crede che la forza di Hezbollah Radwan aveva preparato le operazioni verso la Galilea e vuole impedire il ritorno delle capacità offensive vicino al suo confine. Questa giustificazione accompagna una dottrina che favorisce la prevenzione di un attacco prima che venga innescato, piuttosto che la risposta dopo l’infiltrazione. L’analisi pubblicata l’8 ottobre prevede quindi una trasformazione duratura della geografia militare del Sud, oltre una successione di colpi di punto. Tuttavia, l’obiettivo dato ai funzionari israeliani deve essere distinto dai risultati effettivi raggiunti. Il controllo finale delle altezze e l’estensione delle operazioni verso il Rihane rimangono ipotesi discusse, non decisioni la cui esecuzione sarebbe confermata. Per le autorità libanesi, le conseguenze vanno oltre il dominio militare: le posizioni occupate e la distruzione delle condizioni abitative il ritorno degli abitanti. Il dispiegamento dell’esercito non sarà sufficiente se i villaggi rimangono inabitabili o soggetti a restrizioni di accesso.

Tampa negoziazione e potere decisionale

La riunione militare prevista a Tampa il 20 ottobre dovrebbe affrontare questi problemi. I funzionari libanesi desiderano includere nell’ordine del giorno il ritiro israeliano, in particolare intorno al Castello di Beaufort, così come l’implementazione dell’esercito nelle aree evacuate. Ci sono anche discussioni sui meccanismi di audit. Tuttavia, l’appuntamento rimane incerto nelle informazioni pubblicate l’8 ottobre: il suo programma e la manutenzione finale non sono confermate in modo uniforme. Un diplomatico internazionale ha descritto un profondo scoraggiamento tra i funzionari libanesi, che hanno ritenuto di non aver ottenuto i gesti israeliani necessari per avanzare i negoziati. Egli riferisce anche che gli interlocutori israeliani vogliono accordi di sicurezza pur mantenendo la libertà di azione militare. La controversia riguarda quindi l’ordine degli obblighi. Beirut vuole ritirarsi per rendere possibile un’autorità nazionale efficace. Israele chiede garanzie militari prima di cambiare le sue posizioni. Washington vuole misure di disarmo verificabili. In assenza di accordo sulla sequenza, l’esercito libanese potrebbe essere tenuto a produrre risultati prima che lo Stato riconquistasse il pieno controllo della terra. Questo è uno dei principali rischi politici del sistema.

Il primo ministro Nawaf Salam ha ricordato alla mostra centenaria che le decisioni di guerra, pace e sicurezza nazionale devono essere prese da istituzioni costituzionali. Esso ha anche sostenuto la piena attuazione dell’accordo Taif, non una lettura limitata della ridistribuzione dei poteri. Il suo ragionamento è istituzionale: uno Stato non può rivendicare la sovranità completa se non si prendono decisioni militari fondamentali. Questa posizione è in linea con l’obiettivo americano di rafforzare l’esclusività delle forze dell’ordine, senza dimostrare che il governo avrebbe adottato i mezzi coercitivi desiderati da alcuni interlocutori stranieri. Tra una decisione in linea di principio e un’operazione di disarmo, restano necessari diversi passi: definire i siti interessati, organizzare le responsabilità, stabilire le procedure e determinare il corso di azione da intraprendere in caso di rifiuto. I giornali dell’8 ottobre non forniscono alcun piano militare governativo dettagliato o ordine pubblico che prescrive il confronto diretto. Assimilando il discorso di Salam a un’istruzione per attaccare Hezbollah confonderebbe quindi un orientamento politico con una decisione operativa. Questa differenza protegge anche l’analisi di sovrainterpretazione: l’obiettivo di un monopolio di forza statale è esplicito, ma il suo metodo di applicazione rimane contestato.

I limiti politici e materiali dell’esercito

Hezbollah, guidato da Naim Kassem, rifiuta di trattare il suo arsenale come materia staccata dalla presenza israeliana e dalle minacce sul territorio libanese. I suoi funzionari favoriscono un dialogo interno e contestano gli orari imposti dall’esterno. Questo disaccordo non è solo una data per la consegna delle armi. Esso contrasta due sequenze: i sostenitori del controllo preventivo di stato considerano che il disarmo faciliterà la stabilizzazione; Hezbollah sostiene che le garanzie di ritiro e sicurezza devono precedere qualsiasi cambiamento decisivo nelle sue capacità. L’esercito non può risolvere questa divergenza politica. Un’ispezione effettuata in una zona abbandonata non presenta gli stessi rischi di un attacco contro i combattenti che si rifiutano di consegnare le loro attrezzature. Il primo caso può essere soggetto al controllo territoriale tradizionale; il secondo potrebbe causare un confronto. Non ci sono prove che questo secondo scenario è stato ordinato. Tuttavia, le richieste di verifica, se attuate senza accordo sulle modalità, aumentano il rischio di attrito. La sfida per il comando militare è quindi tanto da definire una missione realizzabile da preservare la coesione dell’istituzione in un ambiente politico diviso.

Un elemento spesso trascurato riguarda i mezzi. I rapporti indicano una formazione avanzata condotta dalle forze armate libanesi con più di sette paesi, tra cui le missioni terrestri e aeree. Questa cooperazione può migliorare le competenze operative, ma non solo dimostra che l’istituzione ha tutte le attrezzature e le risorse necessarie per una maggiore presenza nel Sud. Il monitoraggio in corso richiede personale, comunicazioni, capacità di viaggio e manutenzione. Esso richiede inoltre procedure di coordinamento con le autorità civili, in particolare quando le aree interessate sono distrutte o parzialmente abbandonate. I quotidiani non forniscono una completa ripartizione dei costi, delle attrezzature consegnate o del numero di soldati assegnati a ogni missione. Sarebbe quindi artificiale concludere che i programmi di formazione sono sufficienti per rendere immediatamente applicabile un meccanismo di disarmo esteso. I funzionari libanesi devono anche tener conto di altre missioni militari, tra cui la sorveglianza delle frontiere e la sicurezza interna. La moltiplicazione dei compiti, senza fondi identificati, potrebbe minare la continuità del controllo ricercato da Washington.

Rischi di sicurezza oltre Hezbollah da solo

La scoperta di una spedizione di esplosivi sul confine siriano illustra questa diversità di minacce. Le informazioni pubblicate si riferiscono a 245 chilogrammi di trinitrotoluene, quattro apparecchiature pronte all’uso, otto detonatori e cavi per il fuoco. I vettori erano fuggiti dalla parte siriana all’arrivo di una pattuglia libanese. Nessun destinatario è stato identificato negli articoli esaminati. Sarebbe quindi infondato presentare questo attacco come un’operazione di Hezbollah o come prova di una destabilizzazione pianificata relativa ai negoziati Tampa. Il giornalista che riferisce il caso stesso fa domande sull’uso previsto del carico, senza fornire una risposta stabilita. Le autorità siriane sono descritte come disposti a collaborare per identificare le rotte e le persone coinvolte. L’incidente mostra soprattutto che il controllo dei confini rimane una missione importante in un momento in cui le aspettative internazionali sono focalizzate sul Sud. Allo stesso tempo, un’istituzione responsabile del monitoraggio delle frontiere, la prevenzione della tratta e del controllo delle vecchie infrastrutture militari deve dare priorità alle sue risorse. Questo vincolo pratico conta tanto quanto le dichiarazioni diplomatiche nel valutare ciò che può realmente essere richiesto dell’esercito.

Il futuro della presenza internazionale nel sud del Libano aggiunge ulteriori incertezze. I funzionari libanesi chiedono la continuazione dell’UNIFIL o l’esame di opzioni alternative per evitare un vuoto di sicurezza. Le possibilità europee sono menzionate, ma non sono stabiliti accordi definitivi nelle informazioni dell’8 ottobre. La questione è direttamente legata al disarmo: le forze internazionali partecipano al monitoraggio, allo scambio di informazioni e al coordinamento in una regione in cui gli incidenti possono rapidamente degenerare. La loro riduzione senza un meccanismo di sostituzione aumenterebbe il peso dell’esercito libanese. Tuttavia, la missione prevista da Washington richiede un controllo preciso e verificabile. Sarebbe quindi necessario determinare chi riceve i rapporti, chi trova una violazione e come una sfida viene risolta prima di provocare uno sciopero. Queste procedure sono essenziali in un ambiente in cui Israele vuole mantenere una capacità di intervento. Senza regole accettate e senza interlocutori identificati, una semplice divergenza di apprezzamento su un movimento sospetto potrebbe creare un incidente. Il rafforzamento dell’autorità libanese richiede quindi accordi diplomatici e tecnici, non solo più pattuglie.

Il confronto diretto non è una decisione stabilita

I fatti mostrano una vera pressione degli Stati Uniti per lo smantellamento delle infrastrutture militari di Hezbollah e il controllo potenziato dall’esercito libanese. Essi dimostrano anche che le proposte di zone sperimentali devono affrontare la volontà israeliana di preservare la libertà di intervento. Le autorità libanesi chiedono un efficace ritiro territoriale, mentre Hizbullah rifiuta il disarmo imposto indipendentemente dalle assicurazioni di sicurezza. D’altra parte, i documenti in esame non suggeriscono che Washington abbia ordinato all’esercito libanese di attaccare Hezbollah, né che il governo di Nawaf Salam abbia adottato un piano di confronto interno. Nessun ultimatum operativo specifico, elenco degli obiettivi pubblici e programma di crisi forzata sono stabiliti. Questo confine tra fatti e presupposti non riduce la gravità del caso. Esso specifica la sua natura. Il pericolo deriva da un meccanismo che potrebbe richiedere all’esercito di imporre obblighi contestati nei territori in cui lo Stato non ha ancora un’autorità pienamente riconosciuta. La questione decisiva non è quindi solo se è necessario il disarmo, ma chi negozia le sue condizioni, che controlla la loro attuazione e ciò che salvaguarda la protezione militare e la gente allo stesso modo.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews