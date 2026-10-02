Washington apre un nuovo fronte finanziario in Libano: Bank Saderat Iran

Washington ha riferito di aver sollevato il caso di Bank Saderat Iran con il governo libanese. Secondo Al Sharq, il segretario del Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent si aspetterebbe un’azione da Beirut, senza formalmente chiedere una chiusura. Una pressione finanziaria significativa, come il Libano negozia riforme bancarie e sostegno internazionale con i suoi partner.

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La visita della delegazione del governo libanese a Washington potrebbe aver aperto un caso molto più sensibile delle uniche riforme finanziarie previste da Beirut. Nel bel mezzo delle discussioni sul Fondo Monetario Internazionale, sulla ristrutturazione bancaria e sulla finanza pubblica, si dice che Bank Saderat Iran sia stato citato direttamente dal Segretario del Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent. Le informazioni non sono state oggetto di un annuncio ufficiale degli Stati Uniti o del Libano. Viene segnalato esclusivamente da Al Sharq nella sua edizione del 2 ottobre 2026, basata su fonti presentate come informate. Questa riserva è essenziale. Tuttavia, non si sottrae alla portata politica del caso se la prova è confermata.

Secondo Al Sharq, Scott Bessent si è rivolto a Bank Saderat Iran durante il suo incontro con la delegazione del governo libanese a Washington. Ha riferito di aver chiesto ai funzionari libanesi di « aiutare » il caso. La pubblicazione interpreta questa formulazione come un segno che Washington vorrebbe vedere Beirut agire contro l’istituzione, fino alla sua chiusura in Libano. Il giornale, tuttavia, fa un punto importante: il funzionario degli Stati Uniti non avrebbe dettagliato le misure previste. Egli avrebbe insistito soprattutto sulla necessità di prendere seriamente l’argomento.

Questa distinzione impedisce, nello stato delle fonti disponibili, di affermare che Washington ha formalmente consegnato un ordine di chiusura al governo libanese. Il titolo utilizzato da Al Sharq va oltre i dettagli riportati nel corpo delle informazioni. Essi stabiliscono, secondo le fonti del giornale, che il fascicolo sarebbe stato sollevato e che l’azione libanese sarebbe prevista.

Una richiesta lasciata volontariamente nel blur

La natura imprecisa dell’applicazione è proprio uno degli aspetti più interessanti del file. Una richiesta molto dettagliata degli Stati Uniti avrebbe immediatamente messo il governo prima della necessità di accettare, rifiutare o negoziare. Una formulazione generale lascia più possibilità. Esso consente alle autorità statunitensi di segnalare le loro aspettative lasciando a Beirut la responsabilità di determinare quali strumenti legali, regolamentari o bancari potrebbero essere utilizzati.

Al Sharq afferma inoltre che non è stata data risposta sostanziale al Libano durante l’incontro. Scott Bessent avrebbe menzionato l’argomento verso la fine delle discussioni, senza entrare in una discussione tecnica approfondita. Pertanto, le fonti citate non indicano la posizione del governo di Nawaf Salam.

Questa mancanza di risposta conosciuta è importante. Ciò significa che sarebbe prematuro presentare una possibile chiusura come decisione già presa. Non ci sono prove nei fascicoli di origine che un ordine amministrativo è stato preparato, che i procedimenti sono stati avviati contro la banca o che la Banca del Libano ha ricevuto istruzioni specifiche.

Il file è quindi in questa fase in una zona intermedia. Questa non è più una preoccupazione generale americana, se le informazioni sono accurate. Il tema è stato presumibilmente presentato direttamente a una delegazione del governo. Ma questa non è ancora una decisione libanese.

Washington amplia la portata delle sue richieste

Il contesto della visita di Nawaf Salam negli Stati Uniti dà a questo episodio un significato speciale. Il governo libanese è impegnato contemporaneamente su diversi fronti. Esso mira a progredire nei negoziati finanziari internazionali. Sta anche cercando di ottenere un cambiamento nella situazione del Sud e di rilanciare il processo di negoziazione con Israele. Infine, deve gestire il file interno della concentrazione di armi nelle mani dello Stato.

Nelle varie relazioni pubblicate il 2 ottobre, la visita americana appare come un momento di confronto tra le richieste libanesi e le priorità americane.

In particolare, Beirut cerca di progredire sul ritiro israeliano e sull’attuazione dell’accordo quadro. Le autorità libanesi insistono sulla continuazione delle operazioni israeliane e, a loro avviso, la non conformità a determinati obblighi. Nello stesso tempo Washington continua a porre il problema delle armi al centro delle sue discussioni con il Libano.

L’aspetto del file di Bank Saderat Iran aggiungerebbe una dimensione finanziaria a questa equazione. La pressione non sarebbe più limitata alle capacità militari o alle decisioni di sicurezza. Influirebbe anche sui canali finanziari che Washington considera legati all’influenza iraniana.

Ciò cambierebbe significativamente la natura del problema per il governo. Una questione militare riguarda principalmente l’esercito, il Consiglio dei ministri e le forze politiche. Un problema bancario riguarda anche la Banca del Libano, le autorità di controllo, i meccanismi di conformità e le procedure legali per le istituzioni finanziarie.

Il governo dovrebbe quindi evitare due insidie. Il primo sarebbe quello di trasformare una domanda politica estera in una decisione amministrativa automatica. Il secondo ignorerebbe le conseguenze internazionali di un rifiuto di esaminare un caso presentato come sensibile dal Tesoro degli Stati Uniti.

Il momento scelto non è insignificante

Queste informazioni arrivano in un momento in cui il settore finanziario libanese sta attraversando una fase decisiva. Il governo sta cercando di andare verso un accordo con il Fondo Monetario Internazionale. Allo stesso tempo, il paese sta discutendo la ristrutturazione delle banche e il trattamento della divisione finanziaria accumulata dall’inizio della crisi.

Le discussioni con le istituzioni internazionali si concentrano sulla capacità dello Stato di portare il suo sistema finanziario in ordine. Essi riguardano la governance, le banche, le perdite, la Banca del Libano e la credibilità dei meccanismi di controllo.

Il ministro delle finanze Yassine Jaber ha proseguito le discussioni sull’agenda della riforma. Le discussioni hanno riguardato la ristrutturazione bancaria, la divisione finanziaria, le finanze pubbliche e le condizioni per ulteriori negoziati con il Fondo monetario internazionale.

In questo contesto, una richiesta degli Stati Uniti relativa a uno stabilimento specifico pone Beirut prima di una domanda aggiuntiva. Il Libano deve ristabilire la credibilità del suo sistema bancario evitando la sua politica finanziaria come semplice applicazione delle decisioni prese all’estero.

La situazione è tanto più delicata in quanto il presidente Joseph Aoun ha contestato una disposizione nel testo che riguarda la situazione delle banche. Questa battaglia comprende i poteri della Banca del Libano e il riferimento al Codice di Valuta e Credito.

Il governatore Karim Souaid è quindi al centro di un periodo in cui si intersecano diverse questioni: ristrutturazione del sistema, divisione dei poteri, relazioni con le istituzioni finanziarie internazionali e, ora, possibile pressione degli Stati Uniti su alcuni attori finanziari.

Un confine sempre più sottile tra sicurezza e finanza

Il file di Bank Saderat Iran non può essere isolato da altri sviluppi riportati nella stampa libanese il 2 ottobre. Lo stesso numero di Al Sharq evidenzia altre informazioni: il caso di Al Qard Al Hassan ha iniziato a seguire un percorso giudiziario.

Il Ministro degli Interni Ahmad Al Hajjar afferma che questa procedura è stata avviata a seguito di una richiesta del Ministro della Giustizia. Il suo dipartimento attende i risultati delle indagini prima di prendere decisioni all’interno della sua giurisdizione.

Questi due casi sono legalmente diversi. Non c’è nulla nelle fonti per confondere o affermare che sono soggette a una procedura comune. Ma il loro aspetto simultaneo rivela un cambiamento nel terreno su cui parte del dibattito su Hezbollah e l’influenza iraniana sta avvenendo.

Per lungo tempo, la questione era stata formulata principalmente in termini militari: armi, missili, controllo territoriale e decisione sulla guerra e la pace. Ora si tratta anche di un punto di vista finanziario.

Ciò può avere conseguenze molto più ampie di una misura volta ad una determinata istituzione. Le questioni finanziarie riguardano i trasferimenti, le relazioni bancarie internazionali, i meccanismi di conformità e la capacità delle istituzioni libanesi di mantenere il loro rapporto con il sistema finanziario globale.

Il governo deve quindi gestire un equilibrio difficile. Cerca il sostegno internazionale per la ricostruzione, le finanze pubbliche e l’esercito. Ma qualsiasi misura riguardante le istituzioni percepite come legate all’Iran può anche diventare un problema politico interno.

Un caso che potrebbe testare le istituzioni libanesi

Una possibile azione contro l’Iran di Bank Saderat non poteva normalmente essere una decisione politica annunciata da Washington. Le autorità libanesi dovrebbero determinare la base giuridica dell’azione, che le istituzioni sono competenti e quali elementi specifici giustificano una misura.

I file di origine non forniscono le prove per stabilire che tale procedura è già in corso. Inoltre non danno alcuna decisione attribuita a Karim Suaid su questo file.

E’ un importante limite documentario. Sarebbe quindi abusivo dichiarare che il governatore della Banca del Libano ha accettato o respinto la domanda degli Stati Uniti.

D’altra parte, la questione istituzionale è incapace. Il periodo attuale è precisamente caratterizzato da una discussione dei poteri del governatore e della Banca del Libano. L’appello di Joseph Aoun contro una riforma bancaria è presentato dai suoi sostenitori come protezione dell’autorità monetaria. Al contrario, i suoi critici temono che l’appello ritarda il calendario della riforma.

L’arrivo simultaneo di un dossier sensibile come Bank Saderat Iran può dare a questa discussione teorica una dimensione molto concreta. Chi ha l’autorità di agire contro un istituto finanziario? Su quale base? Qual è il posto del governo? Qual è la responsabilità della Banca del Libano?

La risposta determinerà anche come il Libano possa dimostrare ai suoi partner che ha istituzioni capaci di prendere le proprie decisioni.

La visita americana assume un’altra dimensione

La mossa di Nawaf Salam a Washington è stata presentata da diverse angolazioni. Il primo ministro stesso cercò di respingere l’idea che i suoi interlocutori americani avessero esercitato solo pressione sul Libano. Altre pubblicazioni del corpus, tuttavia, danno una lettura più impegnativa delle discussioni, in particolare sul tema delle armi.

Informazioni su Bank Saderat Iran aggiunge un pezzo aggiuntivo a questo mosaico.

Ha suggerito che le interviste degli Stati Uniti avrebbero coperto una più ampia gamma di casi di quella pubblicamente evidenziata. Il governo affronterebbe un approccio americano che combina sicurezza, finanza, riforma e controllo delle reti considerate collegate all’Iran.

Questo metodo è particolarmente importante per comprendere il periodo attuale. Le registrazioni non sono più necessariamente negoziate separatamente. Le riforme economiche possono influenzare il sostegno internazionale. Il sostegno finanziario può dipendere dalla fiducia nelle istituzioni. Le questioni di sicurezza a loro volta possono influenzare la ricostruzione e le relazioni con i donatori.

In questa architettura, il file bancario diventa politico e il file politico diventa finanziario.

Uno stretto margine libanese di manovra

Nawaf Salam deve ora andare avanti tra diverse richieste talvolta contraddittorie. Il suo governo ha voluto ripristinare le relazioni finanziarie internazionali e continuare i negoziati con il Fondo Monetario Internazionale. Essa cerca anche risorse per la ricostruzione e il funzionamento delle istituzioni pubbliche.

Allo stesso tempo, deve evitare una crisi politica interna che potrebbe compromettere la stessa ricostruzione.

Un’azione spettacolare contro un’istituzione finanziaria associata all’Iran potrebbe essere interpretata dagli oppositori del governo come applicazione di un’agenda americana. Al contrario, la totale mancanza di risposta a una richiesta del Tesoro degli Stati Uniti potrebbe complicare le relazioni con Washington.

Il metodo scelto sarà quindi tanto importante quanto la decisione finale.

Una procedura basata su norme generali, controlli trasparenti e competenze ordinarie delle istituzioni sarebbe diversa da una misura eccezionale adottata a seguito di pressioni esterne. Nel primo caso, il governo potrebbe presentare la sua azione come applicazione del diritto libanese. In secondo luogo, le polemiche politiche sarebbero quasi inevitabili.

Le fonti del 2 ottobre non indicano ancora quale corso sarà preso.

Quello che sappiamo e che cosa rimane da stabilire

In questa fase, solo un elemento del corpo di prova indica che il caso di Bank Saderat Iran è stato sollevato direttamente con la delegazione libanese: le informazioni esclusive pubblicate da Al Sharq il 2 ottobre 2026. Essa si basa su fonti anonime e contiene anche informazioni attribuite ad un’altra pubblicazione.

Nessun documento ufficiale riprodotto nel corpo conferma un’istruzione di chiusura americana. Nessun comunicato del governo libanese citato nelle fonti annuncia una procedura di chiusura. Non ci sono anche prove che Karim Souaid ha ricevuto o eseguito tali istruzioni.

La formulazione più forte rimane dunque quella di unapresunta richiesta degli Stati Uniti per affrontare seriamente il file di Bank Saderat Iran, con un’interpretazione che Washington vorrebbe misure fino alla chiusura.

Questa cautela non riduce l’importanza delle informazioni. Al contrario, permette di misurare correttamente la sua portata.

Se la richiesta è confermata, il governo di Nawaf Salam affronterà un importante test istituzionale. Dovrà determinare come rispondere ad una priorità americana senza dare l’impressione che la politica bancaria libanese sia decisa a Washington. Esso dovrebbe anche articolare questo problema con la ristrutturazione del settore bancario, i negoziati con il Fondo Monetario Internazionale e le tensioni sulle reti finanziarie connesse a Hezbollah.

Il file potrebbe quindi diventare molto più di un caso bancario. Potrebbe essere uno dei primi test della nuova strategia finanziaria dello Stato contro l’influenza iraniana in Libano.