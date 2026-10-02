In Libano, l’educazione delle ragazze sfollate

La partecipazione all’apprendimento delle ragazze adolescenti sfollate in Libano è aumentata dal 94 per cento prima dell’escalation delle ostilità dal 2026 al 71 per cento dopo l’escalation. Imran Riza, coordinatore umanitario delle Nazioni Unite in Libano, trova questo declino allarmante. UNICEF e UN Women notano che lo spostamento ha gravemente interrotto la continuità educativa senza ridurre le aspirazioni delle ragazze adolescenti, che continuano a considerare l’educazione come essenziale per la loro indipendenza e futuro.

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La partecipazione all’apprendimento per le ragazze adolescenti sfollate in Libano è caduta94 per cento prima dell’escalation delle ostilità dal 2026 al 71 per cento dopo il 2026secondo una rapida analisi pubblicata dall’UNICEF con il contributo delle Donne delle Nazioni Unite. Questo declino di 23 punti pone la continuità scolastica al centro della risposta umanitaria. Giovedì 1 ottobre, Imran Riza, Coordinatore Residente delle Nazioni Unite e Coordinatore Umanitario in Libano, ha trovato questo sviluppo allarmante e ha chiesto la ritenzione di ragazze in educazione.

Una goccia di 23 punti dopo il viaggio

La figura è il segnale di avvertimento principale dello studio sugli adolescenti sfollati che sono tornati nelle loro aree dopo l’escalation del 2026. L’analisi si concentra sulle ragazze di 11-17 anni e cerca di misurare come i conflitti, lo spostamento e il ritorno hanno cambiato le loro esperienze di apprendimento.

Prima dell’escalation, il 94 per cento degli adolescenti intervistati ha partecipato a una forma di apprendimento. Dopo il viaggio, questa proporzione era solo il 71%. Questo non è quindi una misura generale del tasso di iscrizione di tutte le ragazze in Libano, ma un indicatore di partecipazione all’apprendimento all’interno del gruppo di studio. Questa precisione è importante per interpretare correttamente i dati.

Decline raggiunto23 punti percentualiIn altre parole, quasi tre adolescenti su dieci nel campione non erano più coinvolti nell’apprendimento post-climatico, rispetto a circa uno su 16 prima. Il divario illustra l’effetto immediato dello spostamento sulla continuità educativa.

Le organizzazioni delle Nazioni Unite, tuttavia, sottolineano che la pausa scolastica non ha rimosso le ambizioni delle ragazze adolescenti. Le ragazze intervistate continuano ad associare l’istruzione alla loro indipendenza, fiducia e prospettive future. Il problema individuato è quindi meno una riduzione della domanda di istruzione rispetto agli ostacoli creati dalla guerra e dallo spostamento.

Imran Riza mette in guardia sull’educazione delle ragazze sfollate

In un messaggio pubblicato giovedì 1 ottobre, Imran Riza ha sottolineato la sfida di tenere le ragazze nell’apprendimento. Il funzionario delle Nazioni Unite ha collegato la continuità educativa alla loro autonomia e alle possibilità future, ma anche alla ripresa del Libano.

Il suo intervento viene in un momento in cui l’UNICEF sta mettendo in evidenza la sua nuova « analisi di genere in situazioni di emergenza », effettuata con un contributo delle Nazioni Unite. La carta si concentra specificamente sugli effetti dell’escalation del 2026 sulle ragazze adolescenti di età compresa tra 11-17 anni colpite da spostamento e ritorno.

L’allerta va quindi oltre la questione di frequentare una classe. Le interruzioni prolungate possono portare all’esclusione a lungo termine delle ragazze adolescenti dal sistema educativo, soprattutto quando le famiglie devono trovare simultaneamente alloggi, garantire le loro esigenze di base e adattarsi a spostamenti successivi.

Per le Nazioni Unite, quindi, la sfida immediata è quella di evitare che una disgregazione di emergenza si trasformi in uno stallo duraturo. Mantenere un’offerta educativa accessibile nelle aree di accoglienza, centri di alloggio e aree di ritorno diventa cruciale quando le condizioni di sicurezza impediscono il normale recupero.

Scuole trasformate da emergenza umanitaria

La crisi educativa fa parte di una massiccia dislocazione della popolazione innescata dall’escalation del 2 marzo 2026. Entro marzo, più di un milione di persone erano state spostate in Libano. L’UNICEF stimava che circa 390.000 bambini dovevano lasciare le loro case.

Questa ondata ha influenzato direttamente il funzionamento del sistema scolastico. Centinaia di rifugi sono stati aperti in tutto il paese, molti di loro nelle scuole pubbliche. In queste strutture, le famiglie hanno dovuto affrontare la promiscuità, le esigenze di salute, l’accesso all’acqua, la cura e la protezione dei bambini.

L’uso delle scuole come luoghi di accoglienza crea una doppia difficoltà. Risponde a un’immediata necessità di protezione delle persone sfollate internamente, ma allo stesso tempo riduce la disponibilità di edifici normalmente dedicati all’istruzione. La mobilità degli studenti e degli insegnanti complica ulteriormente l’organizzazione dei corsi.

Al culmine dell’emergenza di marzo, l’UNICEF e il Ministero dell’Istruzione e dell’Istruzione Libanese avevano cercato di mantenere l’accesso all’apprendimento a distanza. I conti e le classi online erano stati preparati per 390.000 studenti e 40.000 insegnanti. Anche i programmi di apprendimento temporaneo e i programmi più flessibili sono stati utilizzati per i bambini sfollati.

Queste risposte mostrano la grandezza della sfida logistica. Tuttavia, non garantiscono che un adolescente possa effettivamente frequentare le classi. Un accesso teorico a una piattaforma digitale non risolve tutte le difficoltà associate a viaggi, connettività, attrezzature, cambiamento di luogo di residenza o responsabilità aggiuntive che possono influenzare i membri della famiglia in tempi di crisi.

Gli adolescenti rimangono attaccati alla scuola

Una delle lezioni importanti dell’analisi pubblicata in autunno è il mantenimento delle aspirazioni educative. Nonostante il declino della partecipazione all’apprendimento, gli adolescenti intervistati continuano a vedere l’istruzione come parte essenziale del loro futuro.

Questo risultato cambia la natura della risposta. I dati non descrivono ragazze che rinunciano collettivamente alla loro istruzione. Piuttosto, mostrano un divario tra la loro volontà di continuare il loro viaggio e la loro concreta capacità di rimanere impegnati nell’apprendimento dopo un viaggio.

Questo divario può diventare decisivo come l’emergenza continua. Più a lungo una pausa, più difficile può essere tornare a un ritmo normale della scuola. I vuoti di apprendimento possono accumularsi e i percorsi sono frammentati tra l’insegnamento faccia a faccia, le soluzioni temporanee e l’apprendimento a distanza.

L’UNICEF aveva già implementato una serie di meccanismi in primavera per limitare questa ripartizione. I kit educativi erano stati distribuiti nei centri collettivi. Centri e scuole in aree considerate sicure hanno anche fornito ai bambini percorsi educativi flessibili. Gli spazi di apprendimento temporaneo sono stati pianificati in diverse regioni, tra cui Bekaa, Baalbeck, Saida, Mount Lebanon e Beirut.

Tuttavia, i nuovi dati del 71 per cento indicano che una percentuale significativa di ragazze adolescenti studiate rimangono al di fuori dell’apprendimento nonostante questi sforzi. Esso fornisce così un indicatore concreto per misurare l’entità della continuità educativa ancora da restaurare.

Una crisi educativa in un’emergenza più ampia

L’avviso sulle ragazze sfollate viene come le conseguenze umanitarie dell’escalation del 2026 rimangono pesanti. Entro la fine di marzo, le Nazioni Unite hanno riferito più di un milione di sfollati. All’inizio di aprile, il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione ha stimato che circa 620.000 donne e ragazze sono state spostate.

Le ostilità hanno interessato anche le infrastrutture civili e hanno interrotto l’accesso a diversi servizi essenziali. In questo contesto, l’istruzione deve competere con le esigenze immediate per l’alloggio, il cibo, la salute e la sicurezza. Per i bambini, queste dimensioni sono combinate piuttosto che sostituite: una famiglia sfollata può avere accesso all’istruzione a distanza mentre incontra difficoltà materiali che impediscono il monitoraggio regolare.

Il sistema educativo libanese stava affrontando anche questa nuova crisi dopo diversi anni di forti tensioni economiche e sociali. Il piano di risposta per il Libano nel 2026 ha stimato che 2,99 milioni di persone avevano bisogno di una qualche forma di assistenza nel paese, tra cui una risposta riguardante l’istruzione, la protezione, la salute e i mezzi di sussistenza.

In questo contesto, l’abbandono tra ragazze adolescenti sfollate diventa un indicatore degli effetti a lungo termine dell’emergenza. La scuola non affronta solo un bisogno accademico immediato. Struttura anche la vita quotidiana dei bambini e mantiene un legame con le istituzioni che possono identificare altre vulnerabilità.

La prossima sfida sarà quindi quella di misurare la percentuale di adolescenti che hanno interrotto il loro apprendimento a causa dello spostamento sarà in grado di riprendere un corso regolare. I dati pubblicati questa settimana forniscono ora un punto di riferimento: dopo l’escalation del 2026, la partecipazione all’apprendimento tra le ragazze sfollate intervistate è scesa al 71 per cento, mentre le loro aspirazioni educative rimangono forti.

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