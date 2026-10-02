Damasco e Hezbollah: Che cosa si nascondono le negazioni intorno a un misterioso canale turco

Un incontro segreto tra Damasco e Hezbollah è stato segnalato in Turchia nel settembre 2026 per evitare il confronto. Sei fonti descrivono discussioni su confine, contrabbando e sicurezza. Ma la Siria e la Turchia negano categoricamente, lasciando il dubbio su questo misterioso canale.

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Un incontro segreto tra i funzionari del nuovo potere siriano e i rappresentanti di Hizbullah è stato riferito tenuto in Turchia nel settembre 2026. Le informazioni sono sufficientemente accurate per descrivere i partecipanti, gli argomenti trattati e varie richieste fatte durante le discussioni. È anche sufficientemente contestato per imporre cautela. Damasco nega categoricamente che tale incontro esistesse. Ankara nega anche di averlo ricevuto. Hezbollah, invece, si astenne dal confermare le informazioni pubblicate.

Ma dietro questa contraddizione c’è un grosso problema strategico per il Libano e la Siria. Sin dalla caduta dell’ex potere siriano, entrambe le parti hanno avuto interesse ad evitare il confronto diretto. Damasco cerca di controllare il suo confine e impedire alle reti armate di sfuggire alla sua autorità. Hezbollah, da parte sua, deve fissare il suo fianco orientale in un momento in cui è sotto forte pressione in Libano e Israele sta mantenendo le sue operazioni nel sud.

Infine, la Turchia ha le proprie ragioni per promuovere la de-escalation. Ankara ha un rapporto privilegiato con le nuove autorità siriane e sta anche cercando di aumentare il suo ruolo in Libano. In questa configurazione, l’esistenza di un canale discreto tra Damasco e Hezbollah sarebbe meno sorprendente di quanto suggeriscano le negazioni pubbliche.

Un incontro segreto descritto con precisione insolita

Le informazioni più dettagliate provengono da un sondaggio condotto da diverse pubblicazioni del 2 ottobre 2026. Sei fonti hanno confermato l’esistenza di almeno una riunione diretta in Turchia durante settembre.

Queste fonti includono due funzionari siriani, un funzionario degli Stati Uniti e una fonte di sicurezza libanese di alto livello vicino a Hezbollah. Gli interlocutori avrebbero accettato di parlare in forma anonima a causa della sensibilità del caso.

Si dice che l’incontro abbia coinvolto rappresentanti di Hizbullah con funzionari dei servizi segreti e del Ministero degli Affari Esteri siriano. È stato presumibilmente organizzato su iniziativa dei servizi di sicurezza e intelligenza turchi.

Il suo obiettivo sarebbe stato semplice: evitare che le tensioni accumulate tra i due campi portassero al confronto.

Si dice che l’incontro sia stato il primo incontro diretto tra i rappresentanti del nuovo potere siriano e Hezbollah dalla trasformazione politica a Damasco. Tuttavia, le informazioni disponibili non permettono di stabilire il luogo esatto dell’incontro in Turchia, la sua durata o la certa esistenza di altre riunioni dirette prima o dopo di essa.

E’ un limite essenziale. L’esistenza del canale è descritta da diverse fonti anonime. Non e’ ufficialmente riconosciuta.

Damasco formalmente negato

La risposta siriana non lascia spazio all’ambiguità. Le autorità responsabili delle informazioni al di fuori del Ministero dell’Informazione siriano hanno descritto le informazioni sull’incontro come false. Secondo lei, nessun incontro del genere ha avuto luogo.

Al Arabi Al Jadid riferisce anche, il 2 ottobre 2026, la negazione di una fonte dal Ministero degli Affari Esteri siriano. Lei sostiene che non si sono tenuti incontri tra funzionari del governo siriano e rappresentanti di Hezbollah in Turchia.

La negazione è quindi duplice: una reazione istituzionale pubblica e un’altra da fonte diplomatica siriana.

Hezbollah ha scelto una risposta diversa. Due fonti del suo ufficio stampa intervistato da Al Arabi Al Jadid non hanno negato l’incontro. Essi hanno indicato che non hanno voluto commentare l’argomento senza informazioni specifiche che permettono una posizione.

Questa differenza ovviamente non costituisce conferma. Essa mostra solo che le risposte pubbliche di entrambe le parti non sono identiche.

La Turchia ha anche respinto le informazioni pubblicate. Il centro responsabile della lotta contro la disinformazione con la presidenza turca ha negato che i funzionari siriani e i leader di Hezbollah si erano incontrati in Turchia sotto gli auspici dei servizi segreti turchi. Ha presentato dettagli sul luogo, la data e il contenuto delle discussioni come affermazioni infondate.

Due versioni si affrontano a vicenda. Si descrive un incontro con diversi dettagli specifici. L’altra afferma che non esisteva mai.

Si diceva che le richieste siriane fossero state sul confine di Hezbollah e sulle cellule

Il contenuto attribuito all’incontro è ancora più sensibile della sua esistenza.

Secondo le informazioni ricevute da Al Quds Al Arabi il 2 ottobre 2026, i funzionari siriani hanno riferito che Hezbollah ha chiesto di aiutare a fermare i tentativi di contrabbando attraverso il confine. Hanno anche riferito richiesto lo smantellamento delle cellule del partito ancora presenti in Siria, in particolare nel sud del paese.

I rappresentanti di Hezbollah non hanno risposto direttamente alle richieste di armi e cellule. D’altra parte, hanno riferito di aver preso un impegno a non intervenire negli affari interni siriani.

Questo è un punto fondamentale.

Il rapporto tra Hezbollah e Siria non può più funzionare secondo le regole che prevalsero sotto l’ex potere siriano. Il partito ha quindi avuto una profondità strategica e continuità territoriale che ha svolto un ruolo importante nel suo meccanismo regionale. La trasformazione del potere in Damasco sconvolge questa equazione.

La nuova Siria vuole esercitare la sua autorità sul suo territorio. Ciò richiede il controllo di frontiere, movimenti di armi e gruppi organizzati che possono avere strutture autonome.

Per Hezbollah, la priorità è diversa. Il partito deve assicurare che la Siria non diventi un nuovo fronte contro di essa.

È proprio su questo punto che la presunta riunione avrebbe prodotto il suo risultato più importante.

Assicurazione siriana particolarmente sensibile

Secondo uno dei funzionari siriani citati in diversi giornali, le due parti concordarono che non si consideravano nemici.

Damasco avrebbe assicurato a Hezbollah soprattutto che la Siria non sarebbe intervenuta militarmente in Libano per partecipare al suo disarmo.

Tale assicurazione, se effettivamente data, sarebbe politicamente notevole.

Significherebbe che le nuove autorità siriane cercano di separare due dossier: il loro conflitto storico e politico con Hezbollah, da un lato, e la questione del disarmo del partito all’interno del Libano, dall’altro.

Il primo può essere oggetto di discussioni di sicurezza bilaterali. Il secondo sarebbe rimasto un caso libanese.

Ciò ridurrebbe il rischio di espansione regionale del confronto intorno alle armi di Hezbollah. Permetterebbe anche a Damasco di non apparire come uno strumento militare usato contro una formazione libanese.

Per Hezbollah, una tale garanzia sarebbe una chiara preoccupazione. Una fonte libanese presentata come informato direttamente del contenuto dell’incontro riassume questa logica con una formula: il partito cercherà di « proteggere la schiena ».

La formula descrive sia una realtà geografica che politica.

Il precedente siriano pesa pesante

Il rapporto tra Hezbollah e le nuove autorità siriane è segnato da un passato estremamente pesante. Il partito aveva ingaggiato combattenti in Siria durante la guerra per sostenere il potere di Bashar al-Assad.

La caduta di questo potere alla fine del 2024 ha così brutalmente trasformato il rapporto.

Per le nuove autorità siriane, Hezbollah non è un normale attore esterno. Ha partecipato direttamente al precedente conflitto. Per il partito libanese, la nuova potenza di Damasco è inversamente una rottura strategica con un sistema che prima gli garantiva un ambiente molto più favorevole.

Un confronto poteva quindi sembrare inevitabile.

Tuttavia gli interessi attuali stanno spingendo nella direzione opposta.

La Siria deve ricostruire la sua economia, stabilizzare le sue istituzioni e controllare il suo territorio. Aprire un conflitto con Hezbollah potrebbe creare una nuova area di instabilità sul confine libanese.

Hezbollah affronta i propri vincoli. Deve gestire le conseguenze della guerra con Israele, i dibattiti sulle sue armi, la pressione americana e le trasformazioni del suo ambiente regionale. Un confronto con Damasco aggiungerebbe un fronte aggiuntivo.

Entrambe le parti possono quindi rimanere profondamente contrarie, considerando che è necessario negoziare norme minime di coesistenza.

Il ruolo turco appare nel cuore del sistema

È qui che interviene la Turchia.

Al Akhbar del 2 ottobre 2026 descrive una strategia turca ben oltre la possibile organizzazione di un incontro segreto. Secondo la pubblicazione Ankara attribuisce grande importanza al ripristino delle relazioni più normali tra Libano e Siria.

La Turchia cercherà in primo luogo di promuovere le questioni su cui Beirut e Damasco possono lavorare insieme. L’economia avrebbe occupato un posto centrale in questo metodo. I soggetti più in conflitto, almeno temporaneamente, sarebbero tenuti a distanza.

Lo stesso giornale assegna al leader turco Ibrahim Kalin un ruolo importante negli sforzi per ridurre le tensioni tra il governo siriano e Hezbollah.

La logica di Ankara è chiara: una duratura ostilità tra le nuove autorità siriane e Hezbollah creerebbe una debolezza regionale che potrebbe beneficiare di Israele.

Questa analisi appartiene ad Al Akhbar e alle sue fonti. Non costituisce una posizione ufficiale turca confermata nei documenti del corpus. Tuttavia, fa luce sul perché la Turchia potrebbe avere un interesse a mantenere canali con diversi attori libanesi.

Ankara non solo sta cercando di consolidare la sua posizione a Damasco. Esso sviluppa anche i suoi rapporti con Beirut.

Contatti che avrebbero iniziato prima dell’incontro

L’incontro di settembre non sarebbe l’inizio della storia.

Secondo la fonte libanese citata nelle informazioni fornite da Nahar e Al Quds Al Arabi il 2 ottobre, le comunicazioni tra Hizbullah e le autorità siriane attraverso la Turchia avevano iniziato circa due mesi prima.

Se questa cronologia è accurata, non sarebbe un’iniziativa improvvisata.

Una prima fase di contatti indiretti avrebbe preceduto l’incontro diretto. Essa avrebbe quindi servito a chiarire le preoccupazioni di ogni partito.

Damasco ha riferito richiesto il controllo del contrabbando, la fine delle cellule nel suo territorio e non interferenza nei suoi affari.

Hezbollah cercò di assicurarsi che il territorio siriano e le forze siriane non sarebbero state utilizzate in un’operazione per disarmarlo in Libano.

Questa architettura è più come una negoziazione di sicurezza che una riconciliazione politica.

Non assume né fiducia né riavvicinamento ideologico. Si basa sul riconoscimento dei rischi reciproci.

Progressi rivendicati, ma nessun accordo

La fonte libanese descritta come direttamente informata della riunione ha dichiarato che sono stati fatti progressi significativi sulle questioni di sicurezza.

Ma non sarebbe stato raggiunto un accordo definitivo.

Nessuna dichiarazione comune sarebbe stata preparata. Nessun calendario pubblico sarebbe stato concordato. Le fonti disponibili non descrivono anche un meccanismo permanente accettato ufficialmente da entrambe le parti.

Questa mancanza di un risultato formale può in parte spiegare perché un canale discreto sarebbe stato preferito.

Un annuncio ufficiale avrebbe subito provocato reazioni politiche in entrambi i paesi. In Siria, una parte dell’opinione potrebbe difficilmente accettare un rapido riavvicinamento con un’organizzazione che aveva combattuto a fianco dell’ex potere. In Libano, il riconoscimento dei negoziati di sicurezza diretta tra Hezbollah e Damasco aprirebbe molte domande sul ruolo dello Stato libanese.

La discussione consentirebbe quindi a entrambe le parti di cercare accordi pratici senza tener conto del costo politico della normalizzazione.

Una contraddizione che rimane completa

Le prove disponibili non forniscono una soluzione definitiva alla contraddizione.

Da un lato, sei fonti anonime appartenenti a diversi ambienti hanno riferito di aver descritto un incontro, i suoi partecipanti e i suoi contenuti. Particolari dettagli includono la presenza di funzionari dell’intelligence e della diplomazia siriana, la mediazione turca, la domanda di contrabbando, la questione delle cellule di Hezbollah e l’assicurazione dell’assenza di intervento militare siriano in Libano.

D’altra parte, le autorità siriane e turche hanno esplicitamente negato.

Nessun documento ufficiale che conferma l’incontro appare nei file di origine. Nessuna fotografia, elenco dei partecipanti o dichiarazione pubblica da parte di un funzionario che ha partecipato all’incontro può essere fatta.

Il più forte è quindi quello di distinguere due livelli.

L’esistenza dell’incontro rimane contestata.

L’esistenza di un interesse oggettivo per la de-escalation tra Damasco e Hezbollah appare molto più chiaramente attraverso tutti gli sviluppi segnalati.

Entrambe le parti hanno motivi per non trasformare il loro antagonismo in guerra aperta. La Turchia ha i mezzi politici e di sicurezza per facilitare la comunicazione. E il problema di confine fornisce un argomento concreto su cui un accordo diventa necessario.

Dietro la battaglia delle negazioni è un problema molto più ampio: determinare le nuove regole tra Hezbollah e una Siria che non è più la sua ex profondità strategica.

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