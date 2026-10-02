Tripoli nel cuore di un nuovo corridoio regionale: la scommessa turca che potrebbe cambiare il luogo del Libano

Tripoli potrebbe diventare il cuore di un corridoio regionale che collega il Libano a Siria, Turchia, Iraq e Golfo. Ferrovie, interconnessione elettrica, porto e possibile riattivazione dell’oleodotto Kirkuk-Tripoli convergono in una strategia sostenuta da Ankara, capace di trasformare il ruolo economico del libanese settentrionale.

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Tre progetti trattati separatamente iniziano a convergere intorno a Tripoli. Il primo riguarda il ritorno della ferrovia e un collegamento con la Siria. La seconda riguarda l’elettricità e la possibilità di collegare il Libano settentrionale ad una rete attraverso il territorio siriano. La terza riguarda le condotte e l’assunzione di un ritorno al servizio del link Kirkuk-Tripoli. Preso in isolamento, tutti rimangono difficili da raggiungere. Insieme, però, tracciano un’altra prospettiva: trasformare Tripoli in un punto di incontro tra trasporto ferroviario, energia e commercio marittimo, in un pacchetto che collega Turchia, Siria, Iraq, Giordania e paesi del Golfo.

Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano Al Akhbar, Ankara insiste sull’associazione del Libano con una versione modernizzata della « Hedjaz Road ». Il progetto non sarebbe quello di ricostruire la vecchia linea ottomana. L’obiettivo sarebbe quello di creare un corridoio contemporaneo riabilitando alcune sezioni esistenti e costruendo collegamenti mancanti. Tripoli sarebbe il punto di ingresso libanese di questa rete. La pubblicazione menziona anche progetti energetici turchi che potrebbero convergere verso la città. Queste informazioni sono specifiche di Al Akhbar nel corpus disponibile e devono quindi essere attribuite a lui.

Una ferrovia che andrebbe ben oltre il confine libanese-siriano

Il primo elemento concreto esiste già in Libano. Nel maggio 2026, il Ministro dei Lavori Pubblici e dei Trasporti, Fayez Rasamny, emise un bando di gara per l’ammodernamento e la progettazione della linea ferroviaria da Tripoli ad Abboudiyé. Il processo ha seguito una visita del ministro in Siria e Turchia. Su carta, il progetto può essere presentato come una infrastruttura nazionale limitata nel nord del paese. Tuttavia, la sua reale importanza appare quando è collocato nella rete regionale prevista.

Secondo Al Akhbar, l’idea è di collegare questa linea alla stazione di Al Akkari, poi a Homs e la rete ferroviaria siriana. Tripoli avrebbe poi cessato di essere il termine di un piccolo collegamento libanese. Sarebbe diventata una delle porte del Mediterraneo di un asse molto più grande. Il giornale afferma che la Turchia sta spingendo in questa direzione e spera che il Libano parteciperà al corridoio che cerca di sviluppare con diversi stati della regione.

Il progetto prende il nome e parte della geografia storica della ferrovia Hedjaz, ma la sua logica economica è diversa. La vecchia linea collegava i territori dell’Impero ottomano alla penisola arabica. L’attuale progetto si concentra sulla creazione di una moderna rete di trasporto merci e passeggeri tra il Golfo, il Levante, la Turchia e l’Europa. Alcune vecchie tracce potrebbero essere usate quando sono ancora utilizzabili. Altri devono essere completamente ricostruiti.

La Siria e la Giordania hanno già dimostrato la loro volontà di riabilitare parti delle loro reti ferroviarie. La Turchia ha firmato i protocolli con l’Arabia Saudita per sviluppare i trasporti. Nello scenario presentato da Al Akhbar, il corridoio potrebbe iniziare da Oman e Arabia Saudita, attraversare la Giordania e la Siria, raggiungere la Turchia e poi estendersi all’Europa. Ankara avrebbe iniziato a lavorare sul collegamento Jordan-Syria-Turchia nel 2027.

Perché Ankara vuole che il Libano entri nel progetto

Il Libano non ha ufficialmente annunciato la sua adesione a questo pacchetto regionale. Questo è esattamente dove si trovano le informazioni più interessanti. SecondoAl AkhbarAnkara insiste sul fatto che Beirut partecipi e considera Tripoli come punto di partenza naturale per questa integrazione. La linea potrebbe poi, in una fase successiva, essere estesa all’interno del paese e possibilmente a Beirut.

L’interesse turco non è solo ferroviario. La Turchia sta cercando di sviluppare una rete economica regionale di cui la Siria è ora un elemento centrale. Un collegamento libanese aggiungerebbe una facciata marittima aggiuntiva e permetterebbe di utilizzare il porto di Tripoli come interfaccia tra trasporto marittimo e terrestre. Le merci che arrivano via mare potrebbero essere trasferite alla rete ferroviaria. Dall’altra parte, i prodotti della Siria o regioni più lontane potrebbero raggiungere il Mediterraneo tramite il porto libanese.

Tripoli ha quindi un vantaggio che l’unica mappa ferroviaria non mostra. La città riunisce un porto, infrastrutture petrolifere, prossimità immediata alla Siria e la posizione di un vecchio collegamento ferroviario. È questa combinazione che dà un valore potenziale nei progetti regionali.

Anche le nuove autorità siriane attribuirebbero particolare importanza alla città. Secondo le informazioni riportate da Al Akhbar, i funzionari siriani insistono nelle loro discussioni con le loro controparti libanesi sulla possibilità di sviluppare partnership economiche intorno a Tripoli. L’economia potrebbe così diventare una delle prime aree di normalizzazione sostenibile tra Beirut e Damasco.

Una difficoltà più politica che finanziaria

Costruire una ferrovia è costoso. Tuttavia, secondo i rapporti quotidiani, Ankara considererebbe che il principale ostacolo libanese non sarebbe necessariamente il finanziamento. La difficoltà potrebbe essere quella di ottenere una chiara decisione politica da Beirut.

Il progetto non sarebbe percepito allo stesso modo da tutti gli attori libanesi. I suoi sostenitori possono presentarlo come un’opportunità per porre il Libano sulle rotte commerciali regionali. Il paese ha gradualmente perso parte del suo ruolo di ponte tra il Mediterraneo e il suo ambiente arabo. Un moderno collegamento ferroviario offrirà a Tripoli e al porto una nuova funzione logistica. Potrebbe anche ridurre i costi di trasporto e attrarre attività di stoccaggio, gestione e distribuzione.

Le riserve riguardano la dimensione geopolitica del progetto. Una rete che collega il Libano con la Siria e la Turchia non è solo un’infrastruttura. Crea una dipendenza economica duratura. Alcuni dirigenti possono quindi considerarlo come una scelta di direzione regionale, non un semplice investimento tecnico. Al Akhbar menziona anche l’esistenza di paure sulle reazioni occidentali ad una posizione libanese troppo strettamente integrata in una rete dominata da Ankara.

La scelta diventa tanto più sensibile quanto il Libano sviluppa le sue relazioni economiche con Cipro e l’Europa nel Mediterraneo orientale. Due logiche di integrazione appaiono così. Il primo sguardo al Mediterraneo, Cipro ed Europa. La seconda è attraverso la Siria, la Turchia e le reti terrestri del Medio Oriente. Non sono necessariamente incompatibili, ma corrispondono a diverse priorità geopolitiche.

Tripoli potrebbe anche diventare un hub elettrico

La seconda parte del progetto riguarda l’elettricità. SecondoAl AkhbarAnkara offre due tracce in Libano. Il primo riguardava un meccanismo di scambio elettrico con la Siria. Questa opzione sarebbe il più veloce se le difficoltà tecniche potessero essere risolte. Si utilizzerebbe la prossimità delle reti esistenti e consentire al Libano di accedere ad una fonte aggiuntiva di energia elettrica senza attendere la costruzione di un’infrastruttura completamente nuova.

La seconda opzione è più ambiziosa. Sarebbe per installare un cavo elettrico che collega la Turchia alla costa siriana e poi a Tripoli. Tale progetto richiederebbe più tempo, finanziamenti sostanziali e uno studio di fattibilità. Ma cambierebbe ulteriormente il posto del Libano nelle reti regionali. Tripoli non sarebbe più solo il punto di arrivo di una fornitura temporanea. Sarebbe diventato un nodo di interconnessione energetica.

Il Ministro dell’Energia e dell’Acqua Joe Saddi ha discusso questi problemi a New York con la sua controparte turca Alparslan Bayraktar la settimana prima della pubblicazione. Gli scambi hanno coperto interconnessione elettrica, tubazioni e idrocarburi. Questa riunione porta un elemento ufficiale al quadro generale, anche se non significa che un accordo finale è stato raggiunto su uno o l’altro progetto.

Per il Libano, la posta in gioco è notevole. La crisi dell’elettricità rimane uno dei principali ostacoli all’economia. L’interconnessione regionale potrebbe contribuire a ridurre i costi di alcune forniture e fornire maggiore flessibilità. Tuttavia, non risolverebbe i problemi strutturali del settore. Le perdite, la gestione della rete, la produzione interna e la finanza per l’elettricità in Libano resterebbero affrontate. L’importazione di più elettricità non sostituisce la riforma del sistema.

Il ritorno inaspettato del progetto Kirkuk-Tripoli

La terza parte riguarda il petrolio. Potrebbe dare a Tripoli una dimensione strategica ancora maggiore. Secondo le informazioni esclusive di Al Akhbar, l’apertura turca al Libano fa parte anche di una riflessione su una possibile riattivazione del collegamento petrolifero tra Kirkuk e Tripoli.

L’idea ha una forte dimensione storica. L’olio iracheno raggiunse il Mediterraneo da Tripoli. Le trasformazioni regionali, le guerre e i guasti politici hanno gradualmente concluso questa funzione. Oggi, il riavvicinamento energetico tra Ankara e Baghdad pone il problema dei corridoi petroliferi al centro del gioco.

Turchia e Iraq hanno firmato un accordo in agosto per continuare il trasporto di petrolio iracheno attraverso la linea Kirkuk-Ceyhan. La loro cooperazione dovrebbe estendersi anche alla produzione e agli investimenti nei settori Kirkuk. In questa configurazione, una riflessione su Kirkuk-Tripoli consentirebbe al Libano di trovare un posto nelle strade che collegano le risorse irachene al Mediterraneo.

Tuttavia, dobbiamo rimanere precisi. Le fonti non descrivono un sito lanciato o un accordo raggiunto per restituire il gasdotto al servizio. Essi evocano la ricerca e la riflessione su questa possibilità. La differenza è grande. Tale infrastruttura petrolifera richiederebbe accordi tra diversi Stati, consistenti investimenti, valutazione dello stato della rotta e garanzie di sicurezza sostenibili.

Porto, ferrovia ed energia iniziano a formare lo stesso progetto

È la convergenza di questi dossier che dà a Tripoli la sua importanza. Una sola ferrovia migliorerebbe il trasporto. Una sola interconnessione elettrica aumenterebbe l’approvvigionamento energetico. Un solo oleodotto avrebbe ripristinato una funzione alle strutture petrolifere. Ma l’incontro di queste tre infrastrutture intorno a un porto trasforma la logica economica.

Tripoli potrebbe diventare una piattaforma logistica. Il porto fornirà accesso marittimo. La ferrovia collegava la città a Homs e alle reti siriane e regionali. L’infrastruttura energetica potrebbe ospitare o transitare petrolio, gas ed elettricità. Le attività industriali e di stoccaggio potrebbero poi svilupparsi intorno a questo set.

Questa prospettiva darebbe al Libano settentrionale un posto diverso nell’economia nazionale. Da decenni l’attività economica, gli investimenti e le infrastrutture sono stati concentrati intorno a Beirut e al centro del paese. La creazione di un corridoio regionale attraverso Tripoli potrebbe spostare parte di questa dinamica a nord.

Ma questa trasformazione richiederebbe molto più di annunci. La rete ferroviaria libanese è in gran parte fuori servizio. Le strutture esistenti devono essere valutate. Il porto deve essere in grado di assorbire nuovi flussi. I collegamenti stradali devono seguire. Le amministrazioni doganali devono essere modernizzate. Infine, la sicurezza del confine libanese-siriano deve consentire il regolare traffico commerciale.

La Siria diventa indispensabile per il progetto

Nessuno di questi scenari può funzionare senza Damasco. La geografia impone la Siria tra il Libano e le reti terrestri turche, giordane, irachene e del Golfo. La normalizzazione economica tra Beirut e Damasco diventa così un prerequisito.

Questo fatto spiega parte dell’attivismo turco. Ankara cerca di riunire i due paesi, a partire da argomenti in cui è possibile identificare un interesse comune. Le questioni più controverse possono essere messe da parte temporaneamente, mentre i trasporti, il commercio e l’energia servono come settori di cooperazione.

Il metodo ha una logica politica. L’infrastruttura comune crea interessi condivisi. Una ferrovia, una rete elettrica o un gasdotto non possono operare su base sostenibile se le relazioni tra gli Stati interessati sono costantemente interrotte. L’economia diventa così un mezzo per stabilizzare il rapporto politico.

Per il Libano, questa dipendenza solleva anche una questione di sovranità economica. Un collegamento regionale offre opportunità, ma rende il paese dipendente dalla stabilità dei suoi vicini e dalle decisioni di transito. I vantaggi dovranno quindi essere valutati senza presentare il corridoio come soluzione senza rischi.

Un progetto in grado di bypassare parzialmente le vie marittime sensibili

Il contesto regionale dà anche al progetto un’altra dimensione. La Turchia presenta lo sviluppo di corridoi terrestri come mezzo per diversificare le rotte commerciali tra il Golfo, il Medio Oriente, l’Asia e l’Europa. La crisi intorno allo Stretto di Ormuz ha aumentato l’interesse per le vie alternative che possono ridurre parzialmente la dipendenza da passaggi di mare sensibili.

Il corridoio modernizzato di Hedjaz non sostituirebbe naturalmente il trasporto marittimo del Golfo. I volumi, i costi e i tipi di merci sono diversi. Ma potrebbe fornire un percorso aggiuntivo e migliorare la resilienza del commercio in caso di interruzione.

In questa mappa, il Libano occupa una posizione periferica fino a quando rimane scollegato dalla rete. Tripoli offre una possibilità di ingresso. Il porto potrebbe servire come uno sbocco mediterraneo complementare, mentre la via terra a Homs consentirebbe l’accesso al corridoio principale.

La scelta che aspetta Beirut supera la costruzione di una ferrovia

Il governo libanese dovrà infine decidere se considera questi progetti una serie di opportunità distinte o una vera e propria strategia nazionale. Tendering Tripoli-Abboudiye è un primo passo. Non è sufficiente determinare il posto del paese nella rete regionale.

Una strategia coerente dovrebbe definire il ruolo del porto di Tripoli, il futuro delle ferrovie, il futuro delle installazioni petrolifere, le esigenze di energia elettrica e le relazioni commerciali con la Siria. Esso dovrebbe anche determinare le condizioni finanziarie per ogni progetto al fine di impedire al paese di impegnarsi in infrastrutture che non può finanziare o profittare.

Informazioni esclusive pubblicate daAl Akhbar 2 ottobre 2026mostra che Ankara ha già una sua visione. La Turchia vuole integrare il Libano nel corridoio regionale, partendo da Tripoli e combinando trasporti ed energia. La Siria sembra anche interessata allo sviluppo economico di questo asse. Il Libano, da parte sua, non ha ancora annunciato l’adesione formale al progetto globale.

Ma è ora che si gioca una parte del futuro economico di Tripoli. Per la prima volta a lungo, diverse infrastrutture regionali potrebbero convergere verso la stessa città. Se rimangono progetti separati, il loro effetto sarà limitato. Se si pensa insieme, Tripoli potrebbe ritrovare una funzione che aveva gradualmente perso: quella di una porta mediterranea aperta all’interno del Medio Oriente.

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