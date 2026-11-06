Volo diretto Libano–Canada: Raji e Ottawa

Youssef Raji ha discusso con il ministro canadese dei trasporti Steven MacKinnon la possibilità di un collegamento aereo diretto tra Libano e Canada. Entrambi i funzionari hanno accettato di continuare a discutere attraverso i canali appropriati, secondo la relazione del 5 novembre. Nessun vettore, aeroporto, calendario o lancio commerciale è stato annunciato. L’argomento è stato uno dei dibattiti svolti a Ottawa, dove il ministro libanese ha incontrato anche il ministro dell’Immigrazione e il presidente della Camera dei Comuni.

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Il ministro degli Esteri libanese Youssef Raji ha discusso con il ministro canadese dei Trasporti Steven MacKinnon la possibilità di un collegamento aereo diretto tra Libano e Canada. Secondo la relazione pubblicata giovedì 5 novembre, entrambi i funzionari hanno accettato di continuare il caso attraverso i canali pertinenti di entrambi i paesi.

L’incontro fa parte della visita di Raji a Ottawa. Il ministro ha sottolineato l’importanza di tale collegamento per la comunità libanese in Canada. Non c’è traccia di nessuna decisione da mettere in servizio.

Volo diretto Libano–Canada: un seguito concordato

L’accordo segnalato riguarda il proseguimento degli scambi tra le autorità interessate. Non specifica quali aeroporti sarebbero serviti, la società che gestirebbe il percorso, o la frequenza dei voli.

Nessun programma di lancio è stato annunciato. In questa fase, il tema è quindi una questione di discussioni bilaterali. I minuti non consentono di presentare un nuovo servizio come autorizzato o disponibile alla prenotazione.

Diaspora presso il Centro Scambio di Ottawa

Raji ha incontrato anche il ministro canadese dell’immigrazione, dei rifugiati e della cittadinanza, Lena Metlege Diab. L’incontro si è concentrato sulle relazioni tra i due paesi e la situazione della comunità libanese. Il ministro ha elogiato il ruolo dei canadesi di discendenza libanese nel mantenere i legami con il loro paese di origine.

In Parlamento, ha incontrato il presidente della Camera dei Comuni, Francis Scarpaleggia. Ha riaffermato il sostegno canadese al Libano e si è informato dei suoi bisogni, della situazione nel Sud e dei negoziati libanesi-israeliani.

Raji ha delineato le difficoltà connesse agli attacchi israeliani e ha riaffermato l’impegno del governo di ripristinare la sua autorità in tutto il territorio. Questi scambi diplomatici accompagnano la parte aerea della visita, senza costituire un nuovo annuncio di aiuto.

La registrazione diretta del volo deve ora essere monitorata dalle autorità competenti. Il record non menziona una riunione tecnica già prevista o un impegno assunto da una compagnia aerea.

MEA Airbus A320 decolla da Beirut, 14 giugno 2014. Archivio illustrativo; Nessun operatore è stato annunciato per il progetto Libano-Canada. Foto: Flo Weiss / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

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