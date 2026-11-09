Turchia: 16 morti nell’esplosione di acciaierie Habaş

L’esplosione delle acciaierie Habaş ad Aliağa, provincia di Izmir, ha ucciso 16 persone lunedì 9 novembre. Recep Tayyip Erdoğan ha annunciato che tredici feriti sono rimasti in trattamento, due dei quali in condizioni gravi. Le autorità hanno aperto indagini giudiziarie e amministrative. I primi risultati si riferiscono alla caduta di un ponte rotabile, mentre l’azienda indica che i lavori di manutenzione erano in corso. Cinque persone sono state arrestate, secondo la stampa turca. Resta da stabilire la responsabilità.

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L’esplosione di acciaierie Habaş ad Aliağa nella Turchia occidentale ha ucciso 16 persone lunedì 9 novembre 2026. Il presidente Recep Tayyip Erdoğan ha annunciato questo risultato dopo una riunione del governo. Tredici feriti continuano il loro trattamento, due di loro in condizioni gravi. Le indagini giudiziarie e amministrative devono stabilire le circostanze della tragedia e le possibili responsabilità.

Il sito industriale si trova nella provincia di Izmir, a circa 60 chilometri a nord della città portuale. Le vittime sono operaie di fabbrica. Il bilancio è aumentato nel corso di ricerca e informazioni ospedaliere durante il pomeriggio.

L’esplosione di acciaierie Habaş e la caduta di una gru

Il governatorato di Izmir si trova intorno a mezzogiorno, o 9 a.m. UTC, nel quartiere di Bozköy. Le sue scoperte iniziali suggeriscono la rottura di un ponte rotabile, che cadde in un forno ad arco durante un’operazione di fusione di acciaio liquido. Questa descrizione rimane quella delle prime osservazioni ufficiali, prima dei risultati degli investigatori.

Il governatore Süleyman Elban ha poi descritto una diminuzione delle attrezzature durante un’operazione per sostituire le attrezzature. Un incendio ha seguito l’esplosione. Relief ha mobilitato vigili del fuoco, team medici e servizi di gestione dei disastri turchi.

Il sindaco di Izmir, Cemil Tugay, ha detto che le squadre stavano lavorando per cancellare una piattaforma crollata. I feriti raggiunsero diversi ospedali della zona. Gli annunci iniziali di persone intrappolate nelle macerie hanno preceduto la revisione presidenziale della sera.

Habaş evoca lavori di manutenzione

In una dichiarazione rilasciata da un’agenzia turca, Habaş presenta l’incidente come avvenuto durante i lavori di manutenzione previsti. La società afferma che questo lavoro riguardava uno dei forni ad arco elettrico nel suo sito in Aliağa.

La direzione conferma morti e feriti tra i suoi dipendenti. Dice che le sue squadre di emergenza sono intervenute e che i feriti sono stati ricoverati in ospedale. Inoltre, sostiene di lavorare con le autorità competenti per determinare le cause dell’incidente. Queste dichiarazioni non costituiscono i risultati dell’indagine.

Cinque persone arrestate, secondo la stampa turca

L’ufficio del Procuratore Menemen ha aperto l’indagine giudiziaria. Cinque persone sono state arrestate in questo contesto, secondo i rapporti delle agenzie turche prese da diversi media locali. Gli investitori sono alla ricerca di possibili negligenze o responsabilità. Un’indagine non pregiudica il senso di colpa delle persone interessate.

Recep Tayyip Erdoğan ha inviato il Ministro dell’Energia e delle Risorse Naturali, Alparslan Bayraktar, e il Ministro del Lavoro e della Sicurezza Sociale, Vedat Işıkhan, a Izmir. La presidenza ha confermato la loro mossa e l’apertura di entrambe le indagini.

Il Presidente ha chiesto l’istituzione dell’incidente, delle sue cause e dei possibili fallimenti. Il partito dell’opposizione del DEM, da parte sua, ha chiesto un’indagine trasparente e un’accusa di coloro che sono responsabili, se ci sono state carenze.

L’esperienza deve ancora specificare la sequenza tecnica dell’esplosione e le condizioni di sicurezza del laboratorio. Il trattamento dei 13 feriti continua.

Foto di illustrazione: Recep Tayyip Erdoğan in una conferenza stampa a L’Aia il 25 giugno 2025. Questo archivio non mostra l’incidente di Aliğa o il suo annuncio del 9 novembre 2026. Phil Nijhuis / Ministero degli Esteri olandese, via Wikimedia Commons. Tutta la foto, ridimensionata proporzionalmente e circondata da un dressing Libnanews.Foto e crediti originali. Foto e adattamento visivo sottocC BY-SA 4.0 licenza.

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