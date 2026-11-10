Ormuz: petroliere colpito vicino Oman

Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato vicino a Lima, Oman, il 10 novembre. Il suo equipaggio è sicuro e nessun inquinamento è stato segnalato, secondo il UKMTO. ADNOC Logistics & Services annuncia che una delle sue navi è stata danneggiata nelle acque territoriali degli Emirati. L’Iran sostiene inoltre che tre petroliere hanno subito incendi. Non vi è alcun legame tra queste diverse relazioni, le cui identità e circostanze specifiche rimangono da chiarire.

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Una petroliera colpita vicino a Oman, una nave danneggiata nelle acque degli Emirati e tre incendi annunciati dall’Iran: diversi rapporti marittimi segnati martedì 10 novembre 2026. UKMTO indica che l’equipaggio della petroliera raggiunto vicino a Lima è sicuro. Non vi è alcun collegamento tra questo incidente, l’annuncio di ADNOC e reclami iraniani.

Una petroliera colpita vicino a Oman, senza inquinamento segnalato

Il capitano della petroliera ha riferito un impatto proiettile non identificato circa 19 miglia nautiche a nord-est di Lima. Questa città si trova sulla costa Omani, vicino allo Stretto di Ormuz. L-UKMTO, responsabile del collegamento con la spedizione commerciale, ha rilasciato un avviso rilasciato da due agenzie di stampa.

Secondo questo avviso, tutti i membri dell’equipaggio sono al sicuro e sonori. Non sono state segnalate conseguenze ambientali al momento della segnalazione. Il messaggio non dà il nome dell’edificio o l’identità del suo proprietario. Né attribuisce l’attacco a un attore specifico.

La natura esatta del proiettile rimane sconosciuta. Pertanto, le informazioni disponibili non consentono di concludere un missile, un drone o un mio. L’UKMTO chiede ai pescherecci presenti nella zona di essere cauti e di segnalare qualsiasi attività sospetta.

ADNOC conferma l’attacco nelle acque degli Emirati

ADNOC Logistics & Services ha rilasciato una dichiarazione del 10 novembre. La società sostiene che una delle sue navi ha subito danni dopo un attacco quel pomeriggio. Essa pone i fatti nelle acque territoriali degli Emirati Arabi Uniti nel Golfo.

Gli elementi consultati non specificano il tipo di nave. Essi non permettono di essere presentato come la petroliera segnalato fuori Lima. Questo annuncio è di circa 10 novembre e non sugli attacchi agli edifici del gruppo hanno riferito i giorni precedenti.

I tre incendi annunciati dall’Iran rimangono da confermare

Le Guardie Rivoluzionarie iraniana, da parte loro, hanno annunciato due petroliere bruciate, e un terzo incidente il martedì pomeriggio. In una dichiarazione trasmessa dalla televisione pubblica iraniana, la loro marina sostiene che quest’ultima nave ha colpito una miniera. Mette l’esplosione e il fuoco nello stretto orientale.

La dichiarazione non fornisce nomi, bandiere o registri umani. Descrive il passaggio preso in prestito come non autorizzato da Teheran. Questa qualifica corrisponde alla posizione iraniana; non solo stabilisce lo status giuridico della navigazione interessata.

Nessuna conferma indipendente dei tre presunti incendi accompagnerà le informazioni consultate. Sarebbe quindi prematuro aggiungere queste navi ai rapporti britannici e degli Emirati. I reclami ravvicinati erano già circolati il 7 e 8 novembre. Essi devono rimanere separati dai comunicati di 10.

Questi annunci avvengono come le condizioni per una riapertura di Ormuz rimangono al centro degli scambi tra Washington e Teheran. Martedì, l’Iran ha mantenuto le sue richieste, mentre il Qatar ha continuato a mediare. Nessun accordo annunciato garantisce una normale ripresa della navigazione.

Per la petroliera riportata vicino a Lima, l’Alert britannico prevede una valutazione dei danni alla prima luce del giorno. L’entità del danno rimane quindi da specificare.

Copertina: archivio fotografico Libnanews usato per l’illustrazione. Non vi è alcun legame tra la nave rappresentata e gli incidenti del 10 novembre. Abito editoriale realizzato con assistenza IA dalla fotografia reale. Credit: Libnanews Archives.

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