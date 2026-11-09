Crescita economica in Francia: rimbalzo previsto

La Banca di Francia prevede un moderato aumento del PIL nel quarto trimestre del 2026, senza annunciare tassi precisi. La sua indagine descrive un riavvio industriale previsto a novembre, ma conserva una forte riserva di fronte alle incertezze. Gli ultimi conti INSEE mostrano un calo dello 0,1% nel terzo trimestre, nonostante l’aumento del consumo domestico. Gli investimenti e le esportazioni sono diminuiti. Una ripresa alla fine dell’anno eviterà due trimestri consecutivi di contrazione, senza garantire un miglioramento uniforme dei settori.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La crescita economica in Francia riprenderebbe moderatamente nel quarto trimestre del 2026, secondo la Banca di Francia nella sua indagine pubblicata lunedì 9 novembre. Questo scenario escluderebbe un secondo trimestre consecutivo di contrazione. Tuttavia, l’istituzione non dà tassi precisi e sottolinea l’alta incertezza che circonda questa previsione.

Crescita economica in Francia: un inizio irregolare

Le aziende anticipano un’accelerazione industriale a novembre, una crescita più lenta dei servizi e una quasi stabilità dell’edificio. Nel mese di ottobre, le attività aeronautiche e di difesa e di data center hanno sostenuto la produzione. L’automobile rimane in difficoltà.

Le risposte indicano anche pressioni di liquidità. Incertezze politiche, di bilancio e sociali, nonché combustibili più costosi, ritardare determinati progetti e decisioni.

L’indagine si basa su circa 8.500 imprese o stabilimenti esaminati tra il 28 ottobre e il 4 novembre. Essa distingue la loro valutazione dal mese precedente dalle loro aspettative per il mese successivo.

Queste risposte non sono un’indagine completa sulla produzione interna. I bilanci di opinione misurano l’equilibrio tra valutazioni favorevoli e sfavorevoli e sono soggetti a pesi e aggiustamenti stagionali. Pertanto, un aumento di questi indicatori non corrisponde direttamente ad una percentuale di crescita del PIL.

Un rimbalzo previsto dopo la caduta nel terzo trimestre

Il punto di partenza rimane fragile. Secondo la prima stima di INSEE, pubblicata il 30 ottobre, il PIL è sceso dello 0,1% tra luglio e settembre. Ristagnato nel secondo trimestre, dopo un calo dello 0,2% nel primo.

Indicatore nel terzo trimestre 2026 Variazione trimestrale PIL -0,1% Consumo domestico +0,4 % Totale investimenti -0,6 per cento Esportazioni -1,7 per cento

Questi dati INSEE sono regolati in modo stagionale e giornata lavorativa. Il consumo è aumentato, ma gli investimenti sono diminuiti ulteriormente. Il commercio estero ha ritirato 0,6 punti percentuali dalla crescita trimestrale.

Il solito concetto di recessione tecnica si riferisce a due trimestri successivi del calo del PIL. La crescita positiva alla fine dell’anno eviterà questa successione dopo il declino estivo. Resta, in questa fase, una previsione e non un risultato osservato.

La Banca di Francia combina l’indagine con altri indicatori per stimare l’attività trimestrale. I prossimi risultati saranno utilizzati per determinare se il riavvio industriale previsto sta avvenendo e compensa la debolezza di altri settori.

Foto di illustrazione: Banca di Francia edificio, rue Croix-des-Petits-Champs a Parigi, 21 aprile 2024. Archivio Boubloub, via Wikimedia Commons, sottoCC0 1.0. Tutta la foto, proporzionalmente ridimensionata, con la vestizione Libnanews.Foto e crediti originali.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews