Eisenkot: cosa cambierebbe in Medio Oriente

Gadi Eisenkot potrebbe cambiare il metodo israeliano in Medio Oriente senza abbandonare gli obiettivi militari annunciati. I suoi impegni per l’Iran, Gaza, la violenza nella Cisgiordania e gli accordi regionali costituiscono una ricerca di coordinamento americano. Per il Libano, il programma di ritiro dell’UNIFIL rende particolarmente importanti le garanzie territoriali. Questa analisi distingue tra possibili cambiamenti diplomatici, continuità di sicurezza e decisioni concrete che consentano di giudicare un possibile governo al di là della personalità del suo leader.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Gadi Eisenkot non propone di rinunciare al potere militare israeliano. La sua venuta a capo di un governo preferirebbe cambiare il modo in cui viene utilizzato: più coordinamento con Washington, una ricerca di accordi regionali, e la volontà di ridurre i conflitti con i partner occidentali. Per il Libano, i palestinesi e l’Iran, un’alternanza israeliana potrebbe quindi cambiare interlocutori e determinati meccanismi decisionali senza rimuovere vincoli militari.

Presidente Isaac Herzogconsegnato il mandato di formazione del governo a Eisenkot l’8 novembre 2026. Il 9 novembre, questo appuntamento ha aperto una trattativa politica, senza alcuna coalizione investita o trasferimento di potere. Benyamin Netanyahu rimase primo ministro fino a quando non fu istituito un nuovo esecutivo. Tuttavia, le posizioni di campagna di Eisenkot identificano i file su cui un’alternanza potrebbe produrre effetti, così come i limiti di questi cambiamenti.

Iran: Un altro modo per costruire la pressione · Voci globali

Il caso iraniano mostra più chiaramente la continuità degli obiettivi e la differenza di metodo. Eisenkot considera l’Iran la principale minaccia esterna. Nella sua6 ottobre intervista al Times of IsraelHa difeso l’azione congiunta con gli Stati Uniti contro le capacità nucleari e un regime di controllo intrusivo. Questo non è il programma di un disimpegno israeliano dal conflitto strategico con Teheran.

La differenza appare in come collegare la minaccia alla decisione militare. In undichiarazione del 31 ottobre, Eisenkot ha fissato un limite per la transizione: sarebbe solo sostenere un’operazione contro un pericolo diretto, immediato e impossibile ritardare. Questa formulazione sfida una guerra preventiva lanciata semplicemente perché rimane una rivalità a lungo termine. Non esclude un’operazione considerata indispensabile.

Per l’Iran, questo significherebbe un avversario sempre determinato a prevenire una capacità nucleare militare, ma che è più preoccupato di mettere questo confronto in una strategia americana comune. Il coordinamento più forte potrebbe incoraggiare la negoziazione con i controlli. Potrebbe anche rendere più organizzata la pressione militare. Confondere il coordinamento diplomatico e la moderazione automatica porterebbe quindi a un cambiamento sbagliato.

Il criterio determinante sarebbe la definizione dell’obiettivo: ottenere impegni controllabili, neutralizzare una capacità precisa o cercare una trasformazione del regime iraniano. Questi obiettivi non implicano gli stessi mezzi o rischi. Le decisioni di un possibile governo dovranno essere valutate su questa base, non sul solo contrasto di personalità con Netanyahu.

Gaza: la fine del potere di Hamas rimane l’obiettivo

Eisenkot apromesso il 15 ottobrehamas non avrebbe più governato Gaza entro 18 mesi dal suo ingresso al potere. Ha presentato due modi: l’applicazione della struttura di Donald Trump o l’uso delle capacità militari. Ha anche annunciato di voler preparare questa strategia con i funzionari della difesa e presentarla alla commissione parlamentare competente.

Questa promessa non è né un risultato acquisito né una garanzia di tempo. Essa mostra, tuttavia, che un cambiamento del primo ministro non significherebbe l’accettazione della regola continua di Hamas. La questione si muoverebbe verso la combinazione di disarmo, amministrazione civile e ricostruzione, così come l’identificazione di attori in grado di far funzionare questi dispositivi.

Per i Gazani, il cambiamento utile non sarebbe misurato dal tono dei discorsi. Si misura con l’accesso ai beni essenziali, la sicurezza dei civili, le condizioni di movimento e le opportunità di ricostruzione. Un programma che condiziona il progresso civile a un risultato militare deve spiegare come queste condizioni saranno identificate e che assumeranno responsabilità amministrative.

È anche un vincolo per gli Stati arabi richiesti. La partecipazione alla stabilizzazione o alla ricostruzione comporta impegni finanziari, umani e politici. Dovranno conoscere il mandato, la catena di responsabilità e la prospettiva politica. L’unica scomparsa di un disaccordo personale con Netanyahu non fornisce queste risposte.

Per i palestinesi, l’ostacolo della sovranità rimane

Eisenkot ha espresso opposizione alla creazione di uno stato palestinese, una posizione documentata daReuters 22 ottobreQuesta posizione limita la portata di qualsiasi presentazione del suo governo possibile, come il ritorno automatico di un processo di pace. Una preferenza per un’amministrazione palestinese piuttosto che Hamas a Gaza non vale la pena riconoscere la sovranità palestinese.

Nella Cisgiordania, i suoi impegni, dettagliati insettembre Gerusalemme Intervista postTuttavia, l’impatto della violenza da parte degli estremisti israeliani potrebbe essere concreto se fossero tradotti in decisioni: protezione degli abitanti, intervento delle forze di sicurezza, indagini e sanzioni. Un cambiamento nell’applicazione della legge influisce direttamente sulla vita quotidiana, anche quando non regola lo status politico dei territori.

Occorre quindi distinguere due livelli. Il primo è la limitazione della violenza e delle decisioni unilaterali. Il secondo è l’accesso palestinese ad un futuro politico riconosciuto. Il progresso sul primo può ridurre le tensioni e migliorare le condizioni di vita. Non risolvono automaticamente il secondo.

Questa distanza potrebbe diventare un punto di attrito con i partner occidentali. Un governo israeliano meno in conflitto nella sua comunicazione non riceverà necessariamente un accordo sul suo rifiuto di accettare uno Stato palestinese. I rapporti possono rilassarsi senza differenze sostanziali che scompaiono.

In Libano, il test sarà territoriale e di sicurezza

Per Beirut, la questione prioritaria sarà azioni riguardanti il territorio, gli scioperi e le disposizioni di sicurezza. Eisenkot comandò l’esercito israeliano e portò un’esperienza direttamente legata al fronte libanese. La sua immagine alternativa di Netanyahu non dovrebbe essere interpretata come la promessa di ritiro immediato o abbandono delle richieste israeliane verso Hezbollah.

Durante la campagna, ha ricordato la possibilità di andare avanti con il Libano come parte di un’iniziativa regionale a titolo di garanzia americana. Tuttavia, questa apertura politica non specifica le condizioni per un accordo accettabile per Beirut. Una garanzia ricercata da Israele può essere vista in Libano come restrizione della sovranità se mantiene una presenza duratura o libertà di intervento straniero.

L’8 novembre il partito Yashar annunciò che sarebbe statonegato reclami trasmessi su Canale 14che Eisenkot sta già negoziando con gli interlocutori stranieri un ritiro israeliano dal Libano. Questi colloqui non possono quindi essere presentati come impegnati. L’ipotesi di una futura iniziativa deve essere distinta dai negoziati in corso.

Il calendario internazionale rende questo problema particolarmente concreto. Therisoluzione del Consiglio di sicurezza 2790l’UNIFIL ha esteso il suo mandato fino al 31 dicembre 2026, prima del suo ritiro nel 2027. Il possibile cambiamento del governo israeliano sarebbe quindi avvenuto in un momento in cui sorgeva la questione del monitoraggio della Linea Blu e del supporto per l’implementazione dell’esercito libanese.

Questo problema non può essere risolto da una semplice relazione personale tra i capi di governo. Richiede meccanismi di verifica, responsabilità identificate e impegni applicabili. In particolare, il testo dell’ONU richiama la richiesta di ritiro israeliano dal territorio libanese e il ruolo dell’esercito libanese. La prevista partenza di UNIFIL non rimuove gli obblighi derivanti dalla risoluzione 1701.

La conseguenza di un’alternanza potrebbe essere una negoziazione più strutturata con i partner statunitensi e internazionali. Ma per il Libano, il risultato sarà che la sua sovranità e la sicurezza dei suoi abitanti sono rispettati, non che c’è un nuovo interlocutore israeliano che è considerato più frequente all’estero.

Siria e Stati arabi: scambio di garanzie

Eisenkot ha fatto riferimento alla possibilità di rafforzare le disposizioni di sicurezza con la Siria sulla base di una garanzia americana. Questa logica è quella di utilizzare una posizione militare per garantire gli impegni politici e di sicurezza. Non significa che sia concluso un accordo o che le parti accettino già le stesse condizioni.

Il vantaggio di tale approccio sarebbe quello di definire ciò che ogni parte ottiene in cambio di concessioni specifiche: accordi di ritiro, controlli, limitazione di determinate presenze militari o meccanismi per risolvere gli incidenti. Senza una reciprocità esplicita, un accordo rimane un elenco di requisiti unilaterali. La capacità di Washington di garantire e far rispettare gli impegni diventerebbe un elemento centrale.

Lo stesso ragionamento vale per il riavvicinamento con altri Stati arabi. Le assicurazioni di sicurezza e i benefici economici non sono sempre sufficienti per cancellare il costo politico della questione palestinese. La standardizzazione può essere ricercata da diversi governi pur rimanendo bloccata sulle condizioni necessarie per la sua legittimità interna.

Washington rimarrà il passaggio necessario

Il coordinamento americano annunciato da Eisenkot implica una concreta dipendenza: ottenere garanzie, mezzi militari e una linea diplomatica sufficientemente durevole per sostenere gli accordi regionali. Il Presidente e il Congresso degli Stati Uniti intervengono in questa relazione secondo diverse giurisdizioni. Anche un riavvicinamento con la Casa Bianca non sarebbe sufficiente per garantire tutti i finanziamenti o le consegne di armi. Per i partner arabi, la forza di una garanzia dipende anche dalla sua capacità di sopravvivere a una crisi tra i due alleati.

Questo vincolo esterno unisce un vincolo interno: le parti che permetterebbero a Eisenkot di governare non hanno necessariamente la stessa politica regionale. Le raccomandazioni presidenziali non sono un programma comune. Portfolio di difesa, finanza e affari esteri, impegni di coalizione scritta e processo decisionale sarà importante come il nome del Primo Ministro.

Eisenkot potrebbe riaprire i canali diplomatici e rendere la strategia israeliana più coordinata, senza renderlo una strategia pacifica. Le modifiche più plausibili riguardano il metodo, i partner e le controparti ricercate. Le sfide più difficili rimangono la sovranità palestinese, le garanzie territoriali in Libano e in Siria e le condizioni per un accordo controllabile con l’Iran. È su questi dossier, e non sull’unica possibile fine dell’era Netanyahu, che un’alternanza dovrà produrre risultati.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews