Sud Libano: esplosione a Qantara, sparato a Mayfadoun

Una potente esplosione da parte delle forze israeliane è stata segnalata martedì 10 novembre a Qantara, nel sud del Libano. Un’agenzia di spedizione rilasciata nel tardo pomeriggio riporta questo fatto senza specificare l’obiettivo o il danno. L’artiglieria ha colpito anche la periferia di Mayfadoun nel pomeriggio.
Esplosione israeliana a Qantara
La nuova spedizione di Qantara non fornisce il tempo esatto dell’esplosione. Non indica una valutazione umana. Questo rapporto è distinto dallo sciopero dell’aria riportato al mattino sulla località, già coperto nel nostro punto precedente.
A Mayfadoun, il corrispondente di un’agenzia di stampa riporta bombardamenti intermittenti nella zona di Al-Sawwan alla periferia del villaggio. Ha messo questi colpi nel pomeriggio del 10 novembre. Il rapporto non menziona nessuna vittima o valutazione dei danni.
Due soccorritori leggermente feriti a Zibqin
In un altro incidente, due membri delle squadre di soccorso dell’Autorità sanitaria sono stati leggermente feriti a Zibqin. Secondo un corrispondente di stampa in Tyre, un edificio è crollato mentre partecipava a un’operazione di recupero del corpo all’interno.
Il rapporto non specifica la causa del collasso, il tempo dell’intervento o il numero di corpi ricercati. Non si collega ai fatti riportati in Qantara o Mayfadoun.
Questa informazione descrive diversi eventi distinti nel Sud. I due feriti di Zibqin non devono essere aggiunti a un presunto record di bombardamenti. A Qantara e Mayfadoun, l’assenza di vittime menzionate nelle spedizioni non costituisce la conferma di una mancanza di lesioni.
Illustrazione: Deir Mimas, 7 agosto 2019. Questa vista dell’archivio non mostra nessuna delle tre sedi incidente. Foto: Prodrummer619 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Abito editoriale Libnanews.
Credito foto:foto originale;cC BY-SA 4.0 licenza.
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