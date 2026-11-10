Sud Libano: esplosione a Qantara, sparato a Mayfadoun

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Una potente esplosione da parte delle forze israeliane è stata riportata a Qantara martedì 10 novembre, mentre il fuoco di artiglieria intermittente era alla periferia di Mayfadoun nel pomeriggio. A Zibqin, due lavoratori di primo soccorso dell’Autorità sanitaria sono stati leggermente feriti nel crollo di un edificio durante un’operazione di recupero del corpo. Le spedizioni non collegano questi eventi. Non specificano i risultati umani in Qantara e Mayfadoun o la causa del crollo in Zibqin.