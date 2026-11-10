Reti Internet: Ufficio del Pubblico Ministero TRA

L’Ufficio del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione affida al TRA l’organizzazione del trasferimento degli abbonati a reti Internet non autorizzate nei settori di dieci uffici centrali Ogero. La missione prevede un massimo di tre mesi dalla commissione rogatoria, la cui data precisa non figura nella spedizione. La continuità del servizio deve essere preservata. I servizi di sicurezza accompagneranno l’operazione, mentre l’Autorità riferirà sui trasferimenti e gli avvisi ai trasgressori.

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Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Ahmad Rami Hajj, ha incaricato l’Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni (TRA) di organizzare il trasferimento degli abbonati alle reti autorizzate. La commissione rogatoria, rilasciata martedì 10 novembre 2026, mira le aree di Beirut, la sua immediata periferia e Tripoli. Esso fissa un periodo massimo di tre mesi, imponendo la continuità del servizio.

Questo intervento illegale di Internet in Libano fornisce un quadro per l’esecuzione di un’operazione che TRA aveva già presentato a settembre. L’Ufficio del Pubblico Procuratore chiede ora di seguire i trasferimenti, gli avvertimenti ai trasgressori e le scadenze. Il supporto di sicurezza è incluso anche nella missione.

Internet illegale in Libano: una missione affidata a TRA

Secondo un’agenzia che riproduce il testo, il magistrato ha inviato la sua lettera rogatoria al Ministero delle Telecomunicazioni e della TRA. Esso invoca la proliferazione di reti non autorizzate e le entrate che le loro attività privano il Tesoro. Il documento non quantifica questa perdita di profitti e non identifica alcuna società o individui.

Il TRA riceve la responsabilità tecnica dell’operazione. L’Ufficio del Pubblico Procuratore chiede allo Stato di adottare le misure necessarie per trasferire gli utenti di reti non autorizzate alle reti legali. Essa sottolinea il suo ruolo di autorità responsabile del settore e la presenza di specialisti tecnici al suo interno.

Il testo si riferisce alla decisione regolamentare 4/2026, adottata il 5 febbraio 2026. Questo riferimento collega l’approccio giudiziario ad un sistema esistente. Non descrive una nuova autorizzazione generale concessa ai distributori che operano senza licenza.

Abbonati colpiti da dieci uffici centrali

Il perimetro copre le aree servite da dieci uffici centrali Ogero. L’elenco ufficiale pubblicato dalla TRA per questa operazione consente di specificare i nomi.

A Beirut, comprende Ashrafieh, Hamra, Badaro, Adlieh, Minet el-Hosn e Ras Beirut. Aggiunse Baabda e Hazmieh, poi Tripoli-El Mina e Tripoli-Bahsas nel nord.

Questi nomi si riferiscono alle aree che servono uffici centrali, non un obbligo indistinto per tutti i loro abitanti. La procedura riguarda gli abbonati collegati a reti non autorizzate in questi settori. Un utente già cliente di un fornitore approvato non può essere considerato interessato esclusivamente sulla base del suo indirizzo.

L’annuncio del 10 novembre non è accompagnato da alcun calendario di visite da parte dei quartieri.

Tre mesi, con un requisito di continuità

Il periodo massimo previsto è fissato dalla data della rogatoria delle lettere. La spedizione non separa la data dell’atto. Non permette pertanto di fissare un calendario con certezza dalla sua pubblicazione.

L’Ufficio del Pubblico Procuratore richiede che i trasferimenti mantengano la continuità del collegamento, in conformità con le procedure tecniche, amministrative e legali. Il testo ricorda anche l’obiettivo di evitare costi aggiuntivi per gli abbonati.

Questi requisiti disciplinano l’attuazione futura. Non costituiscono un bilancio di connessioni già completate. Nessun numero di clienti trasferiti, nessun nuovo programma di tariffa e nessuna data di taglio generale sono annunciati.

La protezione della continuità riguarda come organizzare il cambiamento di rete. Non esonera gli abbonati interessati dalle misure richieste dal TRA. La Commissione li invita a regolare rapidamente la loro situazione per ridurre il rischio di interruzione.

Sostegno sicuro e segnalazione all’Ufficio Pubblico Procuratore

La commissione rogatoria prevede il coordinamento con le amministrazioni e i servizi di sicurezza competenti. Il Comando dell’esercito, le Forze di Sicurezza Interna, la Sicurezza Generale e la Sicurezza dello Stato sono menzionati per accompagnare il TRA.

Il loro aiuto consente di prendere le misure necessarie e di elaborare i minuti necessari. Questa missione di assistenza non dimostra che le operazioni di smantellamento o le convulsioni hanno già avuto luogo nei settori interessati.

Il TRA deve trasmettere relazioni periodiche all’Ufficio del Pubblico Procuratore presso la Corte di Cassazione. Saranno necessari dettagliare le misure adottate, il numero di abbonati trasferiti e le avvertenze ai colpevoli che si rifiutano di rispettare. Le scadenze concesse a quest’ultimo devono essere incluse.

Il documento chiede la cessazione delle infrazioni per consentire il trasferimento alle reti autorizzate. Tuttavia, nessuna convinzione individuale è segnalato. Inoltre non specifica la frequenza dei rapporti dovuti.

Procedure avviate prima di novembre

Il 23 settembre 2026 TRA annunciò l’organizzazione degli abbonamenti nelle stesse dieci aree di servizio. Ha già avuto coordinamento con fornitori accreditati, autorità giudiziarie e servizi di sicurezza.

L’Autorità chiede agli utenti interessati di contattare un fornitore autorizzato attivo nel loro settore. Deve spiegare i passi e i documenti necessari. Un abbonato che non è stato contattato può anche chiedere al loro attuale distributore che fornitore autorizzato serve la loro zona.

Il regime di febbraio prevedeva una scadenza regolamentare separata, calcolata dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Non deve essere confuso con i tre mesi menzionati nella lettera rogatoria. Le informazioni pubblicate non consentono di presentare quest’ultimo periodo come modifica formale alla decisione di regolamentazione.

Questo è a causa del mandato giudiziario e degli obblighi di monitoraggio ora riportati. Il prossimo passo verificabile sarà l’attuazione nei settori interessati, con i dati di trasferimento da comunicare all’Ufficio Pubblico Procuratore per TRA.

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