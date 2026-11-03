3 novembre 2026
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Intelligenza artificiale: L’USOK riunisce le università

Libnanews
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L’Università dello Spirito Santo di Kaslik sta organizzando una conferenza internazionale sull’intelligenza artificiale nell’istruzione superiore il 5 e 6 novembre 2026. Le discussioni si concentreranno sulla formazione, la valutazione, la ricerca e le responsabilità istituzionali. A questo incontro partecipano diversi partner accademici libanesi e regionali. Sette assi scientifici collegano gli usi educativi a questioni di diritti, salute, occupazione e sostenibilità. L’evento deve produrre raccomandazioni, la cui portata concreta rimane da considerare dopo il lavoro.

Salle informatique du Croft Institute aux États-Unis, le 13 avril 2026, illustration sans lien avec le campus de l’USEK ni la conférence de Kaslik.
Salle informatique du Croft Institute for International Studies, aux États-Unis, le 13 avril 2026. Photo d’illustration de l’enseignement numérique : elle ne représente ni le campus de l’USEK ni la conférence annoncée à Kaslik. Jordano53 / Wikimedia Commons, CC0 1.0. Recadrage et habillage Libnanews.
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Il 5 e 6 novembre 2026, l’USOK si dedica all’intelligenza artificiale nell’istruzione superiore. Questa conferenza internazionale mira a esaminare le trasformazioni di formazione, valutazione e ricerca. Essa pone anche l’integrità accademica e la responsabilità istituzionale al centro degli scambi.

A Kaslik, la prima edizione della conferenza internazionale sull’intelligenza artificiale nell’istruzione superiore, o ICIH 2026, riunirà diverse discipline. L’Università dello Spirito Santo di Kaslik e la sua scuola di affari organizzano questo incontro. L’incontro è rivolto alle università della regione.

Intelligenza artificiale: ciò che l’università deve insegnare

Gli organizzatori fanno una domanda educativa prima di una questione di attrezzature. Cosa dovrebbe essere imparato quando gli strumenti possono produrre contenuti, analizzare informazioni e svolgere compiti complessi? La conferenza mira a esaminare le competenze che l’istruzione superiore deve continuare a svilupparsi tra gli studenti.

Gli obiettivi annunciati includono curricula, pratiche degli insegnanti e valutazione dell’apprendimento. Essi includono il pensiero critico, la creatività e il giudizio etico. Sono inclusi anche la personalizzazione della formazione e dell’accessibilità. La sfida è quindi non solo aumentare il numero di usi digitali nei corsi.

La ricerca e il funzionamento delle istituzioni occupano un posto paragonabile. L’integrità accademica, la gestione dei dati e le regole interne sono tra i temi da affrontare. L’incontro dovrebbe portare a raccomandazioni per università e decisori.

Ricerca oltre le aule

La chiamata per le comunicazioni ha sette assi. Coprono etica e diritti, educazione e cultura, salute, trasformazione economica, sostenibilità, modelli informatici e sistemi autonomi. Questa apertura collega la formazione universitaria ai settori in cui i suoi laureati lavoreranno.

I contributi previsti includono bias algoritmico, trasparenza e ricorso. Altri si concentrano sui metodi di valutazione, sul patrimonio digitale o sulla creazione artistica. La salute porta problemi di sicurezza e gestione dei dati dei pazienti. Sul fronte economico, la chiamata menziona la produttività, l’occupazione e i modelli di business.

La procedura scientifica prevede una valutazione anonima di almeno due recensori. Le comunicazioni accettate e presentate devono essere incluse nella procedura della conferenza. Alcuni possono essere proposti a riviste per ulteriori valutazioni. Questa non è un’opzione di accettazione automatica. L’inglese è annunciato come lingua di testi e presentazioni.

Cooperazione regionale

Diversi istituti partecipano al partenariato annunciato. Include la scuola di affari Adnan Kassar presso l’Università americana del Libano e la scuola di affari Onsi Sawiris presso l’American University of Cairo. Sono inoltre elencati il Centro di ricerca superiore di USEK, l’Associazione delle università arabe e la Società delle scuole economiche e commerciali arabe.

Questa cooperazione estende gli scambi già avviati in Libano. Nel dicembre 2025, una tavola rotonda alla Saint Joseph University aveva presentato le strategie di quattro istituzioni: AUB, USEK, LAU e USJ. Faceva parte di un programma di sviluppo di competenze con la Commissione Nazionale libanese dell’UNESCO.

Il 29 e 30 settembre 2026, un altro simposio regionale si è tenuto a Beirut sotto la guida della Agence universitaire de la Francophonie. Il lavoro comprendeva la formazione degli insegnanti, la protezione dei dati e l’accesso equo agli strumenti. La riunione di Kaslik è un evento separato, organizzato poche settimane dopo.

Copertura: sala computer presso il Croft Institute for International Studies, USA, 13 aprile 2026. Illustrazione dell’istruzione digitale; non rappresenta né l’USOK né la conferenza annunciata a Kaslik. Foto:Jordano53 / Wikimedia Commons♪,CC0 1.0. Boxe e vestire Libnanews.

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