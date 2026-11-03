Cyberattacks: il freddo dei supermercati europei

Gli attacchi informatici hanno interrotto le strutture di refrigerazione dei negozi europei il 2 novembre 2026. Carrefour conferma 15 negozi colpiti in Belgio, mentre altri marchi hanno rimosso prodotti freschi e congelati. Gli incidenti ricordano quelli osservati in Francia in ottobre, ma un autore comune non è stabilito. Le analisi tecniche mostrano che le interfacce di gestione rimangono esposte su Internet. Il ripristino delle radiazioni e la sicurezza delle apparecchiature sono ora due progetti separati per gli operatori.

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Gli attacchi informatici hanno interrotto le strutture di refrigerazione dei negozi europei il 2 novembre 2026. Carrefour conferma quindici negozi colpiti in Belgio. Altre marche hanno rimosso prodotti freschi e congelati. Tre settimane dopo gli incidenti francesi, la protezione delle apparecchiature telecomandate è in prima linea.

La nuova serie di incidenti non riguarda solo i siti di shopping online. Raggiunge i dispositivi che tengono la merce. Quando il loro funzionamento è deviato, il rischio diventa materiale: temperature in aumento, prodotti inutilizzabili e raggi di ripopolamento. I negozi interessati devono quindi ripristinare il freddo e controllare le loro scorte.

Attacchi informatici: effetti diversi secondo i segni

In Belgio, Carrefour descrive l’impatto come molto limitato. Nel suo comunicato stampa del 2 novembre, il gruppo afferma che quindici dei suoi circa settecento negozi sono leggermente colpiti. Egli afferma che tutti i suoi punti vendita rimangono aperti e che i prodotti rimangono disponibili. Questa valutazione riguarda la sua rete belga, non tutte le imprese del paese.

Delhaize ha anche riferito un incidente informatico che interessa la refrigerazione di decine di negozi. La maggioranza è in Belgio, con alcuni stabilimenti in Lussemburgo. Nelle dichiarazioni rinviate il 2 novembre, il marchio distingue i disturbi in-store dal funzionamento dei suoi centri di distribuzione. Questi rimangono operativi.

In Irlanda, Musgrave ha riferito che tredici negozi SuperValu avevano sperimentato un incidente sulle loro apparecchiature di refrigerazione. I prodotti freschi e congelati sono stati rimossi come precauzione. La società ha poi annunciato la risoluzione dell’incidente e il rifornimento dei raggi interessati. Questa ripresa locale non è una revisione dell’intera ondata europea.

Le prime relazioni riguardano anche la Svezia e l’Estonia. Le temperature anormali riportate variano in base alle strutture e alle testimonianze. Sarebbe quindi fuorviante applicare la stessa cifra a tutti i negozi, o convertire il numero di dispositivi identificati al numero di stabilimenti interessati.

Resemblances con ottobre, senza autore comune stabilito

Gli eventi richiamano gli attacchi alle installazioni francesi in ottobre. La riconciliazione copre il tipo di apparecchiature e le variazioni di temperatura. Non basta identificare i responsabili.

Nella sua analisi del 2 novembre, il team di ricerca di Censys ha notato questa somiglianza. Tuttavia, afferma che nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità per gli attacchi che esamina. Né conferma l’intervento di un attore identico in entrambe le sequenze. L’identità degli autori e la loro motivazione rimangono aperte.

Il monitoraggio tecnico fornisce un altro indicatore. Censys osserva un po ‘più di mille Danfoss StoreView interfacce esposte su Internet in tutto il mondo. In Francia, il suo sondaggio è aumentato da 1.825 interfacce prima degli attacchi di ottobre a 220 al momento dell’analisi. Questa diminuzione misura l’esposizione visibile da Internet. Non dimostra che tutti i sistemi sono stati corretti o che ciascuna delle attrezzature rimanenti è stata attaccata.

Pilotaggio remoto, un punto di fragilità

I controllori di refrigerazione centralizzano importanti funzioni aziendali. Possono monitorare le temperature, visualizzare gli allarmi e regolare alcuni parametri. La manutenzione remota evita anche il movimento sistematico dei tecnici. Ma questa convenienza richiede di proteggere l’accesso alla console di gestione.

La ricerca pubblicata in agosto dal Team82 di Claroty ha individuato diverse vulnerabilità sulla piattaforma Danfoss AK-SM 800A. I ricercatori avevano trasmesso i loro risultati al produttore, che aveva pubblicato patch. Questo lavoro ha dimostrato le possibili conseguenze dell’accesso non autorizzato alle funzioni amministrative.

Tuttavia, l’esistenza di vulnerabilità documentate rende impossibile designare quello utilizzato in ogni commercio il 2 novembre. Un dispositivo visibile su Internet, una vecchia versione e un comprovato compromesso corrispondono a tre diversi risultati. Le indagini devono determinare quali attrezzature sono state effettivamente raggiunte e come.

Un avviso francese sempre rilevante per gli operatori

CERT-FR ha rilasciato un avviso già dal 12 ottobre, aggiornato il 16. Ha riferito compromessi che interessano diverse famiglie di Danfoss, Copeland e Dixell controllers. L’Autorità ha ricordato che un’interfaccia di gestione non deve rimanere direttamente accessibile da Internet.

Le sue raccomandazioni combinano la protezione dell’accesso, la verifica della configurazione e le misure del produttore. Si distinguono tra installazioni già compromesse e apparecchiature ancora salvate. Essi richiedono anche una revisione dei vincoli contrattuali prima di interrompere i dati di ritorno al frigorifero.

Il bollettino evidenzia che un semplice reset non è sufficiente quando un dispositivo rimane vulnerabile e esposto. Il restauro del servizio deve quindi essere accompagnato da un’adeguata sicurezza, effettuata con i professionisti responsabili degli impianti.

Per i segni, due cantieri avanzano in parallelo: trovare un’offerta normale nel raggio e determinare l’origine dei disturbi. I risultati disponibili la mattina del 3 novembre rimangono specifici per ogni rete. Non è stato stabilito alcun totale europeo definitivo delle perdite o della ripartizione comune degli attacchi.

Copertura: raggio congelato fotografato il 21 gennaio 2016. Archivio illustrativo; il negozio non è presentato come vittima degli attacchi del novembre 2026. Foto:Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, Wikimedia Commons♪,CC0 1.0. Boxe e vestire Libnanews.

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