Mele libanesi: esportare e pagare meglio il produttore

Il partenariato lanciato il 2 novembre tra il Ministero dell’Agricoltura e Toters mira a sostenere la vendita di mele libanesi. La campagna prevede acquisti diretti da parte degli agricoltori e offerte nel mese di novembre. Esso integra un obiettivo ufficiale di esportazione di 100 000 tonnellate, il sostegno al trasporto marittimo e il sostegno al funzionamento di impianti di stoccaggio a freddo. La sfida rimane di verificare come queste misure migliorano il prezzo pagato ai produttori, oltre i volumi di vendita e gli annunci dei partner.

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Le mele libanesi hanno un nuovo circuito di vendita con la partnership lanciata il 2 novembre 2026 tra il Ministero dell’Agricoltura e Toters. L’operazione prevede acquisti diretti da produttori e promozioni nel mese di novembre. Si unisce agli sforzi di sostegno all’esportazione e allo stoccaggio, con una questione centrale: quale parte del prezzo finale è quello dell’agricoltore?

Il ministro Nizar Hani e il direttore generale di Toters Fresh, Ralph Bou Khalil, hanno presentato questa iniziativa al ministero. Essa deve facilitare l’accesso dei consumatori al prodotto locale attraverso l’applicazione e i servizi di consegna. Per i produttori, l’obiettivo annunciato è quello di ridurre il numero di intermediari tra il frutteto e l’acquirente.

Mele libanesi Cerca vendite regolari

Toters pianifica una campagna per tutto il mese di novembre, con sconti e offerte su quantità. La società deve pubblicare progressivamente i propri termini e condizioni sulla sua applicazione e pagine ufficiali. Inoltre annuncia un’introduzione alle mele nei suoi spazi pubblicitari digitali.

L’acquisto diretto è il principale cambiamento presentato agli agricoltori. Esso mira a migliorare il loro margine pur mantenendo un prezzo competitivo per il consumatore. Tuttavia, l’annuncio non fornisce al produttore un programma di acquisto nazionale o un volume minimo garantito. Pertanto, non misura ancora il reddito supplementare che ogni azienda agricola potrebbe derivare da esso.

I risultati di questa campagna dipenderanno da ordini reali e ripetuti. Una promozione può facilitare una vendita una volta. Il suo contributo al raccolto sarà misurato anche dalle quantità acquistate, dalla loro origine e dai prezzi pagati agli agricoltori. Questi risultati rimangono da stabilire dopo il lancio.

Esportare metà del raccolto stimato

La roadmap ministeriale del 18 settembre fissa il quadro per la stagione 2026. Esso stima il raccolto di circa 200.000 tonnellate e mira ad esportare almeno 100.000 tonnellate. L’obiettivo rappresenta quindi la metà dell’output previsto. Non costituisce una valutazione delle spedizioni già effettuate.

Lo schema combina la ricerca di mercati esteri e l’incoraggiamento del consumo locale. Il Ministero organizza anche incontri tra produttori, esportatori, commercianti e cooperative. Essi sono utilizzati per preparare quantità, smistamento, imballaggio e condizioni commerciali prima della congestione dei circuiti.

Ciò include l’Egitto, l’Iraq, la Libia e i paesi del Golfo. Il commercio con la Giordania si concentra anche sull’accesso al mercato. Il lancio della campagna Toters da solo non porta alla conclusione che tutte le restrizioni commerciali sono scomparse.

Trasporto supportato, prezzo di acquisto da seguire

Il 13 ottobre il dipartimento ha annunciato un milione di dollari a sostegno della CMA CGM per ridurre il costo della spedizione. Lo schema comprende spedizioni in Egitto e Libia. Le discussioni si sono concentrate su un metodo di assegnazione e monitoraggio di questo aiuto.

Nizar Hani ha chiesto che i risparmi raggiunti sul trasporto migliorano il prezzo di acquisto delle mele dai produttori. Ha proposto di coinvolgere i loro rappresentanti e comuni nel monitoraggio dei prezzi. Questo requisito riconosce un punto chiave: una riduzione del costo dell’esportazione non solo dimostra un aumento del reddito agricolo.

La stima riguarda il supporto logistico. Non corrisponde ad un importo pagato direttamente a ciascun agricoltore. Per valutare il suo effetto, i costi effettivi ridotti dovranno essere riconciliati con le condizioni di acquisto applicate alle colture interessate.

Lo stoccaggio mobilita anche gli aiuti

Cold occupa un altro posto nella risposta al problema di marketing. Il 21 ottobre, il Ministero ha annunciato un contributo di 300 barili di diesel da SEAL. Con i contributi delle compagnie petrolifere, il totale riservato alla conservazione a freddo è di 750 barili, secondo questo annuncio ufficiale.

L’aiuto è destinato a ridurre la tassa di conservazione ed evitare il degrado della frutta. Deve dare agli agricoltori più tempo per trovare un acquirente. Tuttavia, il rilascio non fornisce un equilibrio di distribuzione completo, magazzino per magazzino, o una misura di risparmio per tonnellata mantenuta.

Conservazione e vendita soddisfano due esigenze distinte. Mantenere i frutti in buone condizioni permette loro di diffondere il loro marketing. Questo non imposta il prezzo futuro o il volume che gli acquirenti accetteranno. Le spese di stoccaggio continuano quindi a contare in seguito alla stagione.

Risultati previsti su quantità e ricavi

Le misure ora coprono diverse fasi: le vendite locali, i trasporti all’estero e la conservazione della frutta fredda. La loro efficacia non può essere limitata al numero di partner annunciato. Dipenderà dalle vendite effettuate e dall’importo netto mantenuto dagli operatori dopo le loro spese.

La campagna di novembre deve fornire un primo punto di confronto. Le informazioni ancora attesi riguardano i volumi acquistati direttamente, i prezzi applicati secondo le categorie di mele e le partecipazioni. Toters, da parte sua, deve dettagliare le sue offerte come sono messe in atto.

Copertina: bancarella mela e coriandolo a Beirut, luglio 2016 archivio. L’origine agricola del frutto non è stabilita; Queste non sono le mele della campagna Toters del novembre 2026. Foto:Peter Feghali / Unsplash, Wikimedia Commons♪,CC0 1.0. Boxe e vestire Libnanews.

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