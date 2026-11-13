Sud Libano: persone di fronte alla partenza UNIFIL

La partenza dell’UNIFIL viene preparata in un devastato Libano meridionale. Il suo portavoce ha descritto le difficoltà di restituire i residenti, le reti distrutte e le preoccupazioni dei dipendenti libanesi. Il ritiro deve iniziare dopo la fine del mandato il 31 dicembre 2026 in una regione ancora instabile oggi.

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Nel sud del Libano, il ritiro di UNIFIL è una fonte di preoccupazione per i residenti che stanno ancora cercando di trovare alloggi, attività e servizi di base. In un’intervista trasmessa il 12 novembre, il suo portavoce, Kandice Ardiel, descrive una regione in cui i ritorni continuano in mezzo alla distruzione. La partenza dei pacificatori minaccia anche il sostegno economico locale e il lavoro libanese, mentre diversi dipendenti della Mission hanno perso le loro case o parenti.

I bambini tornano a scuola e gli agricoltori cercano di raccogliere le loro olive, racconta. Tuttavia, questi takeover hanno luogo in villaggi gravemente danneggiati. Le reti elettriche, le strutture idriche e le strade sono tra le infrastrutture che restano da ricostruire.

A Naqoura, case e negozi distrutti

Il portavoce cita Naqoura, dove si trova la sede della missione, per descrivere gli ostacoli al ritorno. Questa comunità costiera comprendeva case, negozi, ristoranti e aziende. È stato ridotto quasi interamente a macerie, come riportato da UNIFIL. I residenti hanno perso sia i loro tetti che i loro mezzi di sussistenza.

La mancanza di alloggio è quindi aggravata dalle difficoltà di ritorno al lavoro. Nei villaggi dove le famiglie possono tornare, le strutture necessarie per la vita quotidiana rimangono gravemente degradate. In altre località, i residenti ancora non possono tornare, dice Kandice Ardiel.

I dati delle Nazioni Unite presentati il 12 novembre mostrano che quasi un milione di sfollati interni sono tornati in Libano. Questo numero è aumentato del 13 per cento dal settembre. Tuttavia, circa 304.500 persone rimangono spostate al di fuori della loro regione di origine.

Il ritiro dell’UNIFIL preoccupa anche i dipendenti libanesi

La missione è stata una presenza economica nel sud per decenni. Offre posti di lavoro e sostiene l’attività locale oltre le sue funzioni militari. La sua partenza riguarda quindi direttamente le persone che lavorano per lei, oltre alle comunità vicine alle sue strutture.

La transizione sarà particolarmente impegnativa per il personale nazionale, avverte Kandice Ardiel. Molti di questi dipendenti libanesi hanno subito perdite familiari o materiali durante il conflitto. Questi eventi ora aggiungono la chiusura annunciata della missione dove hanno lavorato per anni.

Una regione sempre esposta alle operazioni militari

Sul terreno, l’UNIFIL ha osservato una significativa diminuzione delle ostilità dall’accordo quadro di giugno tra Stati Uniti, Libano e Israele. Tuttavia, continua a segnalare violazioni quotidiane, attribuite principalmente alle forze israeliane.

Kandice Ardiel menziona la costruzione di posizioni militari e strade, demolizioni, aeromobili e artiglieria sul lato libanese della Linea Blu. Queste attività mantengono l’instabilità nelle aree in cui i residenti cercano il reinsediamento.

La missione ha anche riferito che una pattuglia era stata licenziata nei pressi di Wadi Jilu martedì 10 novembre. I pacificatori hanno risposto e lo scambio si è fermato. Non sono state segnalate lesioni. UNIFIL ha chiesto alle autorità libanesi di avviare tempestivamente un’indagine.

Una partenza graduale dalla fine di dicembre

La risoluzione 2790 prevede la cessazione delle operazioni UNIFIL entro il 31 dicembre 2026, seguita da un ritiro ordinato e sicuro entro un anno. Adottata nell’agosto del 2025, organizza questa fase in consultazione con il governo libanese e in coordinamento con i paesi partecipanti.

Durante il ritiro, la Missione conserva, tra l’altro, funzioni per proteggere il suo personale e le sue strutture. Può anche contribuire, nelle sue capacità, alla protezione dei civili e alla consegna di assistenza umanitaria sotto la guida civile.

Nella sua intervista del 12 novembre, Kandice Ardiel ha sottolineato che nessuna formula alternativa era stata ancora decisa dal Consiglio di Sicurezza. Difende il mantenimento di una presenza internazionale e di un monitoraggio imparziale. Per la gente del Sud, questa transizione è preparata come case, negozi e servizi essenziali rimangono da ricostruire.

Copertina: Ras Naqoura, foto di François el Bacha / Libnanews. Data di sparatoria non stabilita; Questa immagine non rappresenta la distruzione corrente.

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