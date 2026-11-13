Outlook: la ripartizione globale continua Venerdì

L’estrazione globale di Outlook continua venerdì 13 novembre. Microsoft continua a riparare il Exchange Online dopo risultati limitati. Le interruzioni includono anche funzioni Microsoft 365, inclusi i calendari Team e Copilot. In Australia, l’Ufficio Meteorologico riporta difficoltà nel contatto via e-mail, ma i suoi avvisi rimangono disponibili. Negli Stati Uniti, Workhorse ha rinviato la sua presentazione dei risultati. Il gruppo IT non annuncia ancora un recupero generale e continua a stabilizzare i suoi server.

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L’estrazione globale di Outlook continua Venerdì 13 novembre 2026. Le interruzioni influenzano la messaggistica online di Exchange e diverse funzionalità di Microsoft 365, dopo una notte di tentativi di riparazione. Nella sua relazione sulla situazione pubblicata alle ore 8:56 di Beirut, Microsoft nota ancora solo i progressi limitati. Il gruppo aumenta le sue capacità con macchine virtuali e controlla l’applicazione delle sue patch dopo il riavvio dei server.

L’incidente va oltre le caselle di posta. Disturba scambi professionali, funzioni del calendario e alcuni strumenti amministrativi. Le società statunitensi e le agenzie governative australiane hanno annunciato conseguenze concrete per le loro operazioni. Microsoft non ha annunciato un recupero generale in questa situazione.

Un Outlook Outage che sta succedendo da giovedì

Il foglio di follow-up Interchange Online mostra l’inizio dell’incidente di giovedì 12 novembre, a 1617 UTC, 1817 ore a Beirut. Resta classificato come degrado di servizio Venerdì mattina. Due riferimenti seguono la crisi: EX1550543 per la messaggistica e MO1550821 per l’impatto su altri servizi Microsoft 365.

Le difficoltà riguardano diversi modi di accedere alle e-mail. Outlook sul web e l’applicazione desktop potrebbe non aprire una scatola. Le connessioni mobili e le applicazioni che utilizzano le interfacce di scambio possono anche incontrare errori. La consegna dei messaggi può essere ritardata. I sistemi di posta elettronica installati nelle organizzazioni possono anche essere disturbati quando si effettuano trading con Exchange Online.

Negli Stati Uniti, i rapporti sui problemi sono aumentati bruscamente giovedì. Secondo un’agenzia di stampa, Downdetector ha registrato un picco di circa 138,000 rapporti su Outlook intorno 1 p.m. sulla costa orientale. Questa dichiarazione misura i ritorni depositati su questa piattaforma, non il numero totale di corrieri privati. Segnali poi diminuiti, senza Microsoft conferma la fine della ripartizione.

Server ripristinati, quindi instabile di nuovo

Microsoft per primo ha identificato una perdita di capacità: i server stavano diventando non disponibili e stavano inviando il loro carico su apparecchiature ancora attive. Il gruppo ridistribuì i collegamenti e riavviava le macchine colpite. Ha anche sospeso le distribuzioni e le modifiche di configurazione durante la sua ricerca.

Il ritorno al servizio è stato difficile. Alcune macchine hanno cominciato a smettere di rispondere quando hanno ricevuto il traffico. I team hanno testato le restrizioni del traffico, i cambiamenti di routing e il ritorno a una recente configurazione di rete. Venerdì mattina, hanno continuato a stabilizzare l’infrastruttura e aumentare la sua capacità.

Microsoft afferma che non è a conoscenza di qualsiasi attività dannosa che ha causato questo incidente. La causa finale rimane da stabilire. Il gruppo prevede una relazione post-occupazione con le conclusioni tecniche e le misure di prevenzione.

Le squadre non sono del tutto giu’

Le conseguenze variano in base alle applicazioni e alle loro funzioni. Per le squadre, Microsoft sottolinea che le chiamate, la frequenza delle riunioni, le discussioni di gruppo e i messaggi dei canali rimangono ampiamente disponibili. Le difficoltà includono le funzioni relative a Exchange: la visualizzazione di un calendario, la pianificazione di una riunione, l’invio di un invito o la modifica di un appuntamento.

Copilota non può rispondere o accedere ai dati di lavoro. Pianificatore e fare anche affrontare difficoltà. Alcuni schermi di amministrazione e funzioni di protezione o conformità sono interessati. D’altra parte, Microsoft indica che l’accesso ai file memorizzati direttamente in SharePoint Online rimane funzionale.

Conseguenze già annunciate dalle organizzazioni

In Australia, l’Ufficio Meteorologico ha rilasciato un avviso venerdì 13 novembre. L’organizzazione avverte che i suoi clienti e giornalisti potrebbero non essere in grado di raggiungerlo via e-mail. Li indirizza al telefono e specifica di essere in contatto con Microsoft.

L’Ufficio di presidenza sottolinea che le previsioni e gli avvisi non sono influenzati. Rimangono accessibili sul suo sito e nell’app BOM Weather. La perturbazione annunciata riguarda quindi le sue comunicazioni elettroniche, non la trasmissione dei suoi avvisi meteorologici.

Negli Stati Uniti, Workhorse Group ha rinviato la presentazione dei risultati trimestrali. L’azienda doveva tenere la sua conferenza giovedì 12 novembre alle ore 16:30 East Coast. L’ha spostato a lunedì 16 novembre allo stesso tempo, citando esplicitamente le interruzioni causate dalla ripartizione globale di Microsoft. Il suo risultato è dovuto essere rilasciato prima di questa conferenza.

Microsoft continua le sue riparazioni regionali. La fornitura di server non è ancora sufficiente: i team devono controllare la loro stabilità quando le connessioni utente riprendono.

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