Le esportazioni libanesi di servizi sono diminuite del 24,2% in volume nel 2024, secondo i conti riveduti dell’Ufficio centrale di statistica (CAS). Il calo del PIL è diminuito di circa 3,6 punti percentuali. Questo è più del contributo negativo delle esportazioni di merci, stimato a 0,8 punti. Il calo esterno dell’anno non è quindi limitato alle merci che attraversano le dogane. I servizi esportati hanno raggiunto 296 159 miliardi di sterline nel 2024, rispetto a 336 838 miliardi nel 2023. La diminuzione nominale è del 12.1 per cento. È inferiore alla diminuzione del volume, in quanto il deflatore per queste esportazioni aumenta del 16,0%. I ricavi espressi in moneta corrente danno quindi solo una parte della misura di decadimento.

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Le esportazioni libanesi di servizi sono diminuite del 24,2% in volume nel 2024, secondo i conti riveduti dell’Ufficio centrale di statistica (CAS). Il calo del PIL è diminuito di circa 3,6 punti percentuali. Questo è più del contributo negativo delle esportazioni di merci, stimato a 0,8 punti. Il calo esterno dell’anno non è quindi limitato alle merci che attraversano le dogane.

I servizi esportati hanno raggiunto 296 159 miliardi di sterline nel 2024, rispetto a 336 838 miliardi nel 2023. La diminuzione nominale è del 12.1 per cento. È inferiore alla diminuzione del volume, in quanto il deflatore per queste esportazioni aumenta del 16,0%. I ricavi espressi in moneta corrente danno quindi solo una parte della misura di decadimento.

Esportazioni libanesi di servizi: un calo più netto

Il CAS distingue beni e servizi dal PIL per spese. Per i servizi, stima la quantità di 2024 a 2023 a 255,394 miliardi di sterline. Il confronto con i 336 838 miliardi di 2023 dà una reale diminuzione del 24,18 per cento, arrotondato qui al 24,2 per cento.

Per le merci, la quantità di 2024 a 2023 prezzi è di 326,908 miliardi di sterline. Erano 344.252 miliardi nel 2023. Il vero declino è quindi del 5,0%. Entrambi i flussi contratto, ma con ampiezza molto diverse. In totale, le esportazioni di beni e servizi sono diminuite del 14,5% in volume.

Esportazioni LL 2023 miliardi LL 2024 miliardi Cambiamento reale 2024 Merci 344 252 324 086 -5.0 per cento Servizi 336 838 296 159 -24,2 per cento Insieme 681 090 620 245 -14,5%

Le cifre sono per il 2024. Non costituiscono un record della stagione turistica 2026. Il loro interesse è quello di chiarire l’origine del declino della domanda esterna in un anno in cui il PIL reale è sceso del 5,2%. La contrazione dei servizi venduti all’estero sembra essere una componente importante di questo movimento.

Esportazione in Libano

Un servizio viene esportato quando un produttore residente lo fornisce a un cliente non residente. Pertanto, il richiedente non ha sempre bisogno di lasciare il paese. Un servizio di computer remoto può essere parte di questo flusso. Le spese per i visitatori non residenti per le merci e i servizi durante il loro soggiorno sono incluse anche nel commercio esterno, secondo le regole di equilibrio dei pagamenti.

I trasporti internazionali, i viaggi e i servizi professionali rientrano in categorie separate. La loro aggiunta non dovrebbe essere sostituita da un singolo indicatore turistico. Il numero di passeggeri in un aeroporto non misura una ricetta. Il fatturato degli hotel comprende anche clienti residenti e non corrisponde a tutte le esportazioni di servizi.

Residenza economica, piuttosto che la nazionalità del passaporto, organizza questa distinzione. Un residente libanese all’estero può essere un non residente quando visita il paese. Un alieno residente in Libano non diventa automaticamente un cliente esterno. Questa regola evita di confondere il turismo internazionale, la diaspora e il consumo domestico.

L’industria alberghiera fornisce un indice, non una ripartizione

I conti per branch mostrano un calo del 21% nel valore aggiunto di hotel e ristoranti nel 2024. Questo è coerente con un anno difficile per le attività dei visitatori. Tuttavia, non consente di attribuire la caduta totale dei servizi esportati al turismo.

Le due tabelle non misurano lo stesso oggetto. La produzione del ramo descrive la produzione di stabilimenti residenti, indipendentemente dall’origine dei loro clienti. Le esportazioni rappresentano le vendite a non residenti in diversi rami. L’aggiunta di queste due diminuzioni equivale a contare una parte dell’attività due volte.

La pubblicazione CAS non fornisce in queste tabelle la ripartizione necessaria per isolare il rispettivo contributo di viaggi, trasporti e servizi professionali. Tale ripartizione richiede una serie dettagliata di bilanciamento dei pagamenti e metodi di transizione compatibili con i conti nazionali.

Un livello ridotto al 41% di quello del 2019

La prospettiva lunga sottolinea la portata della rottura. L’indice di volume per le esportazioni di servizi era 41 nel 2024, per una base di 100 nel 2019. Cadde a 43 nel 2020, prima di salire a 54 nel 2021 e 59 nel 2022. Il declino a 54 nel 2023, poi a 41 nel 2024, cancellato questo recupero parziale.

Le esportazioni di merci seguono un percorso meno degradato durante questo periodo. Il loro indice raggiunse 83 nel 2024, rispetto a 100 nel 2019. Le esportazioni totali di beni e servizi sono 58. Questi indici sono arrotondati. Descrivono i livelli relativi, mentre i tassi annui precisi devono essere calcolati dalle tabelle di valori comparabili.

In termini attuali, la quota di servizi nelle esportazioni totali è passata dal 49,5% nel 2023 al 47,7% nel 2024. Così, il loro declino rimane centrale, anche se le merci ora rappresentano poco più della metà di questo totale.

Importazioni quasi stabili in volume

Di fronte a questa contrazione nelle esportazioni, le importazioni totali rimasero praticamente stabili nel 2024. Le tabelle mostrano 1,746,649 miliardi di sterline a 2023 prezzi, rispetto a 1,746,485 miliardi di sterline l’anno precedente. Il loro contributo alla crescita è arrotondato a zero.

Il disavanzo dei beni e dei servizi ammonta a 1.115 miliardi di libri correnti, pari a circa il 42,4% del PIL nominale. Si tratta di un equilibrio tra servizi e valori derivati dai conti nazionali. Essa non deve essere trattata esclusivamente come deficit doganale delle merci o come deficit totale di conto corrente esterna.

Il prossimo passo utile sarà la ripartizione dei servizi esportati. Esso consentirà di distinguere tra visitatori, trasporti o servizi venduti da remoto, senza assegnare ad un singolo settore i risultati di un aggregato molto più ampio.

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