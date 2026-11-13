Polio: Il Libano rafforza la prevenzione

Il Ministero della Salute libanese sta rafforzando la prevenzione della polio dopo i casi rilevati a Deir Ezzor, in Siria. La verifica delle vaccinazioni alle frontiere ufficiali, il recupero delle dosi e l’aumento della sorveglianza sono tra le misure annunciate. I vaccini rimangono liberi nella rete pubblica e tra i suoi partner.

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Il Libano rafforza la sua prevenzione contro la poliomielite a seguito della rilevazione dei casi nella provincia siriana di Deir Ezzor. Il 13 novembre, il Ministero della Salute ha annunciato un incontro di emergenza presieduto da Rakan Nassereddine. Le misure includono l’immunizzazione dei bambini, il controllo del loro stato di immunizzazione al confine e il rilevamento precoce dei casi sospetti. Il paese rimane privo di polio per il ventesimo anno consecutivo, dice il ministero.

L’incontro ha coinvolto il Programma Nazionale di Immunizzazione, i comitati scientifici e consultivi, nonché i rappresentanti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’UNICEF. Hanno partecipato anche i team responsabili della sorveglianza epidemiologica e della medicina preventiva. Le autorità vogliono prevenire l’introduzione del virus, mentre le convulsioni successive possono interrompere l’accesso alle dosi di routine.

Polio: controllare le vaccinazioni ai passaggi ufficiali

Il Ministero chiede un maggiore coordinamento con la Sicurezza Generale per verificare lo stato di vaccinazione dei bambini che entrano nelle frontiere ufficiali. I team sanitari dovrebbero facilitare il recupero delle dosi mancanti, incluso il vaccino antipolio orale. L’obiettivo è quello di cogliere ogni opportunità per proteggere i bambini che sono sotto-vaccinati.

Il comunicato non prevede la chiusura dei confini. Descrive un sistema di prevenzione della salute basato sulla verifica e l’accesso alla vaccinazione. Non specifica ancora il calendario operativo di ogni post o le risorse aggiuntive da assegnare ad esso.

Nel territorio libanese, i servizi sanitari devono intensificare la vaccinazione di routine, con la priorità data alle aree di scarsa copertura. Il Dipartimento chiede inoltre una maggiore sorveglianza e una rapida identificazione dei casi sospetti. Il coordinamento tecnico con le due agenzie delle Nazioni Unite e i partner sanitari deve accompagnare questa preparazione.

Dosi libere e una chiamata alle famiglie

I genitori sono incoraggiati a verificare che i loro figli abbiano ricevuto tutte le dosi sotto il Programma Nazionale di Immunizzazione. Il dipartimento insiste a non rimandare gli appuntamenti. Egli ha indicato che i vaccini sono disponibili gratuitamente nei centri sanitari primari della sua rete e dei suoi partner, così come negli uffici privati che collaborano con lui.

Rakan Nassereddine ha anche sollecitato scuole e professionisti del settore pubblico e privato. La protezione dei bambini, ha detto il ministro, si basa sulla loro partecipazione e su quella delle squadre del ministero. L’annuncio mira alle famiglie già insediate in Libano e ai bambini che arrivano nel paese.

Una casa siriana identificata, poi un terzo caso segnalato

Un comunicato congiunto del Ministero della Salute siriano, dell’OMS e dell’UNICEF del 9 novembre aveva confermato un poliovirus derivato dal vaccino tipo 1, o VDPV1, in due bambini dai sei ai tredici mesi con paralisi a Deir Ezzor. I primi rapporti sospetti sono stati datati l’11 ottobre. Una campagna del 18 ottobre aveva raggiunto oltre 34.000 bambini sotto i cinque anni nei settori interessati.

Il 12 novembre, Yasser Farrouh, direttore di malattie comunicative e non comunicative presso il Ministero siriano, ha annunciato un terzo caso in Al-Mayadin. Secondo le sue dichiarazioni, pubblicato il 13 novembre, era un contatto dei due casi precedenti nella stessa area. Ha confermato la continuazione e l’estensione delle campagne di vaccinazione. Questo annuncio aggiorna i risultati di due casi presentati nel comunicato congiunto del 9 novembre.

Le autorità siriane e le agenzie delle Nazioni Unite attribuiscono le lacune di protezione alle interruzioni nei servizi sanitari e alle difficoltà nell’accesso all’immunizzazione. Ricordano che le dosi aggiuntive proposte durante le campagne completano, senza sostituire, il solito programma di vaccinazione.

Perché la vaccinazione rimane al centro della risposta

Un poliovirus derivato dal vaccino proviene da un ceppo indebolito utilizzato nel vaccino orale. In una popolazione sottoimmunizzata, la sua circolazione prolungata può provocare cambiamenti genetici e può renderla capace di causare paralisi. Questo meccanismo differisce da un’infezione con il poliovirus selvaggio.

L’OMS spiega che la risposta si basa sull’elevata copertura vaccinale, in grado di interrompere la trasmissione. In particolare, il vaccino orale colpisce l’immunità intestinale. Il vaccino iniettabile inattivato protegge dalle forme paralitiche e non contiene virus vivi. Le autorità sanitarie determinano i prodotti e le dosi appropriate per i programmi e le campagne.

Polio può causare paralisi permanente. Raccomandazioni comuni per le famiglie chiedono una consultazione immediata di fronte ad una debolezza improvvisa o alla paralisi di un membro in un bambino. In Libano, le richieste di informazioni sulla vaccinazione possono essere inviate al dipartimento sanitario primario del Ministero al 01-830371 o al 01-830372.

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