13 novembre 1936: trattato di indipendenza inaugurale

Il 13 novembre 1936, Émile Eddé e Damien de Martel firmarono un trattato di amicizia e alleanza a Beirut. Deve prepararsi alla fine del mandato francese e all’ingresso del Libano nella Lega delle Nazioni. Il Parlamento libanese lo approva, ma la Francia non lo ratifica. In occasione del novecento anniversario della firma, un ritorno ad un accordo che combina la sovranità libanese, le garanzie territoriali e la presenza militare francese, senza riuscire a trasformare questi impegni in effettiva indipendenza.

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Il 13 novembre 1936, il presidente libanese Émile Eddé e l’alto commissario francese Damien de Martel firmarono un trattato di amicizia e alleanza a Beirut. Il testo dovrebbe aprire la strada alla fine del mandato e all’ammissione del Libano alla Lega delle Nazioni. Ma il Parlamento francese non lo ratifica. Novant’anni dopo, questa firma rimase una fase di indipendenza acquisita nel 1943.

L’accordo venne 16 anni dopo la proclamazione del Grande Libano. Si tratta di due questioni connesse: il trasferimento della sovranità e il luogo in cui la Francia avrebbe mantenuto nel nuovo ordine politico. I negoziatori pianificano di sostituire il rapporto proxy con un’alleanza. Tuttavia, la presenza militare francese rimane al centro degli accordi.

Il trattato franco-lebanese del 1936, sulla scia siriana

In Francia, l’arrivo del Fronte Popolare al potere ha messo l’indipendenza del Levante all’ordine del giorno. In Siria, le mobilitazioni nazionaliste hanno portato ai negoziati con Parigi. Nella primavera del 1936 si tenne un primo round, seguito da ulteriori discussioni a luglio.

Il 9 settembre Pierre Viénot e Hashem el-Atassi firmarono il trattato franco-siriano. Esso prevede l’indipendenza e l’unità siriana, così come l’ingresso nella Lega delle Nazioni. La Francia deve mantenere le strutture militari. Due mesi dopo, i negoziati libanesi portarono a un accordo.

A Beirut, tuttavia, la questione delle frontiere ha dato al trattato una portata speciale. Parte delle forze politiche difendono un Libano indipendente nel quadro territoriale del Grande Libano. Altri vogliono un’unione con la Siria. Il futuro status del paese non ha quindi raggiunto il consenso, anche tra coloro che hanno chiesto la fine della tutela francese.

Garanzia di frontiera, alleanza militare mantenuto

Il patriarca maronita Antoine Pierre Arida fece le sue richieste nel febbraio 1936. Essi includono il mantenimento delle frontiere libanesi, il riconoscimento della sovranità nazionale e la conclusione di un trattato con la Francia. Questa posizione combina l’indipendenza con stretti rapporti con Parigi, senza escludere la cooperazione con la Siria.

Il Congresso di Sahel in ottobre ha espresso un orientamento diverso. I leader si sono radunati lì difendono la sovranità nel quadro dell’unità siriana, essa stessa legata ad un progetto di unità araba. Essi vedono i negoziati con la Francia come un passo verso questo riavvicinamento. Queste posizioni politiche contrastanti passano attraverso la preparazione dell’accordo.

Il testo firmato il 13 novembre è accompagnato da una convenzione militare e da uno scambio di lettere. Esso mira all’ammissione del Libano alla Lega delle Nazioni, che intende consentire al Libano di lasciare il regime di delega. Mantiene anche un ruolo militare francese sul territorio libanese. Per i sostenitori del trattato, questa presenza fornisce una garanzia al di fuori dell’esistenza e delle frontiere del paese.

D’altra parte, gli oppositori di un Libano separato dalla Siria vedono il consolidamento di una divisione che contestano. Gli archivi diplomatici francesi conservano registri di reazioni al trattato, in particolare a Tripoli, nonché di manifestazioni e tensioni a Beirut. L’accordo commette quindi l’organizzazione interna del Libano tanto quanto le sue relazioni con il potere di delega.

Beirut ratifica, Parigi non segue

La Camera libanese approva il trattato. Émile Eddé promulgò la legge di ratifica il 20 novembre 1936. La sua pubblicazione è contenuta nella Gazzetta ufficiale della Repubblica libanese del 30 novembre, n. 3365. Tuttavia, la procedura libanese non è sufficiente a far entrare in vigore l’accordo.

In Francia, i trattati con la Siria e il Libano si sono incontrati con l’opposizione. Cerchi militari e coloniali vogliono preservare le posizioni francesi nel Levante. I circoli religiosi sono preoccupati per il destino delle popolazioni cristiane dopo un ritiro. Il Parlamento francese non ratifica né il testo.

Il congelamento lascia il mandato di stare. Quando la seconda guerra mondiale scoppiò nel settembre 1939, gli accordi del 1936 non produssero il cambiamento di stato annunciato. Pertanto, la firma diplomatica e l’approvazione libanese non hanno portato al trasferimento della sovranità.

Un’altra strada verso il novembre 1943

La guerra poi sconvolge l’equilibrio del potere nel Levante. I combattimenti del 1941 e le dichiarazioni della Francia libera aprirono una nuova sequenza. Le autorità libanesi continuano a rivendicare i poteri esercitati dai rappresentanti francesi.

L’8 novembre 1943 la Camera abolì le disposizioni del mandato della Costituzione. Gli arresti del presidente Bechara al-Khoury, il capo del governo Riad al-Solh e diversi ministri hanno causato una crisi. Il loro rilascio il 22 novembre è diventato la data della festa nazionale. Sette anni dopo il trattato firmato da Eddé e Martel, l’indipendenza è stata raggiunta in un quadro diverso da quello negoziato nel 1936.

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