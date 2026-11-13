Dopo-FINUL: Salam prepara le discussioni

Nawaf Salam si consulta sul post-FINUL prima della visita prevista di Mike Waltz. Una fonte di governo riferisce le prenotazioni libanesi sul coordinamento militare diretto e le aziende private. Il dibattito si è concentrato anche su una possibile risoluzione del Consiglio di Sicurezza, mentre il G7 ha sostenuto una nuova architettura della sicurezza.

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Nawaf Salam sta preparando discussioni sul post-FINUL con Washington. Secondo una fonte governativa citata venerdì 13 novembre da un quotidiano libanese, il Primo Ministro sta intensificando le consultazioni sul meccanismo per monitorare il Sud dopo la partenza dei pacificatori. Questa fonte riporta due rifiuti libanesi: il coordinamento diretto tra gli eserciti libanesi e israeliani, e l’uso di aziende private per svolgere questa missione.

Questi scambi precedono una visita prevista da Mike Waltz, rappresentante degli Stati Uniti alle Nazioni Unite. La stessa fonte annunciata per lunedì 16 novembre. La stampa libanese si riferisce ad un viaggio di due giorni il 16 e 17 novembre. Salam intende esaminare le proposte americane prima di chiarire la formula che Beirut difenderà.

Ci sono due negoziati correlati: le funzioni della presenza internazionale nel sud e il suo quadro diplomatico. Oltre alla questione della sostituzione dell’UNIFIL, viene aggiunta una possibile risoluzione del Consiglio di sicurezza sulle nuove disposizioni.

Dopo la FINUL: le riserve prestate a Beirut

Secondo la fonte del governo, Salam ha discusso il futuro del Sud a lungo con António Guterres, ai margini del COP31 ad Antalya. Il loro incontro si riflette nei registri di viaggio del Primo Ministro dell’11 novembre. I dettagli delle loro discussioni sulla rotazione dei pacificatori sono riportati da questa fonte, senza una relazione congiunta pubblicata su queste proposte.

Il governo cercherà di preservare tre funzioni attualmente svolte da UNIFIL: monitoraggio del terreno, segnalazione di incidenti e mantenimento delle comunicazioni. Ridurre l’escalation sarebbe l’altro obiettivo delle consultazioni. Il meccanismo desiderato deve quindi mantenere una capacità di collegamento in una regione in cui gli incidenti militari alimentano regolarmente versioni contraddittorie.

La fonte attribuisce a Beirut un’opposizione ai contatti diretti tra i due eserciti nel futuro meccanismo. Essa riferisce anche il rifiuto di una formula che coinvolge le imprese private. Cita Blackwater come un confronto con l’esperienza irachena, senza annunciare la selezione di una società o la conclusione di un contratto per il Libano.

Secondo questo profilo, Washington favorisce un più ampio meccanismo di verifica piuttosto che il rinnovamento del tradizionale funzionamento dell’UNIFIL. Le discussioni devono ancora chiarire lo stato civile o militare delle parti interessate. La fonte indica che Salam desidera ascoltare le spiegazioni dell’emissario americano su questo punto.

Una richiesta libanese al Consiglio di Sicurezza?

Un altro giornale libanese riferisce venerdì uno scenario separato: gli Stati Uniti vorrebbero che Beirut stesso chiedesse al Consiglio di sicurezza di incorporare l’accordo quadro in una nuova risoluzione. Il giornale si basa su informazioni anonime e presenta questo approccio come un orientamento statunitense previsto, non come una domanda già presentata dal Libano.

In questa lettura, l’origine libanese della richiesta sarebbe di portata diplomatica. Washington potrebbe presentare il progetto come risposta a un’iniziativa statale. Il giornale ritiene che questa configurazione renderebbe un’opposizione russa o cinese più politicamente difficile. Non riporta alcun impegno da parte di Mosca o Pechino a sostenere un testo.

Le regole del Consiglio restano quelle della Carta delle Nazioni Unite. Una risoluzione su una questione sostanziale richiede almeno nove voti a favore e può essere bloccata dal voto negativo di un membro permanente. Gli Stati Uniti, la Francia, il Regno Unito, la Russia e la Cina hanno questo potere. La tolleranza da parte di un membro permanente non impedisce l’adozione quando la soglia di nove voti è raggiunta.

Un’iniziativa di Beirut dovrebbe quindi pesare pesantemente nei negoziati politici, senza cambiare queste regole. Il contenuto di un possibile progetto, la definizione degli impegni e le posizioni dei membri del Consiglio rimangono al centro delle discussioni.

G7 supporta la nuova architettura di sicurezza

Le posizioni pubbliche dei partner libanesi forniscono già qualche orientamento. Nella loro dichiarazione rilasciata il 12 novembre, i ministri degli esteri del G7 hanno chiesto un’architettura di sicurezza forte e duratura dopo l’UNIFIL. Lo pongono a sostegno delle Forze Armate libanesi, conformemente alla risoluzione 1701, e a sostegno dell’attuazione del quadro trilaterale.

I ministri chiedono inoltre di progredire nelle aree pilota. Combinano il disarmo verificabile di Hezbollah, il reinserimento delle forze israeliane e il dispiegamento dell’esercito libanese. Essi riaffermano il loro sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale del paese.

Durante il suo incontro con Marco Rubio ai margini di questo incontro, Jean-Noël Barrot ha difeso la necessità di evitare un vuoto di sicurezza. Il rapporto francese, pubblicato il 12 novembre, menziona i lavori su un’architettura di sicurezza dopo il ritiro. Non specifica la forza, il comando o lo stato di una forza sostitutiva.

La transizione prevista dal 31 dicembre

La risoluzione 2790 stabilisce la fine delle operazioni UNIFIL al 31 dicembre 2026. Esso prevede poi un ritiro ordinato e sicuro entro un anno, in consultazione con il governo del Libano e i paesi che contribuiscono. Durante questa fase, la missione conserva funzioni limitate, compresa la protezione del suo personale e, nelle sue capacità, un contributo alla protezione dei civili.

Il testo chiede anche il ritiro israeliano delle posizioni occupate a nord della linea blu e l’estensione dell’autorità statale libanese. Esso prevede la considerazione delle opzioni per l’ulteriore implementazione della risoluzione 1701 dopo la partenza dei pacificatori, tra cui il monitoraggio della linea blu e il supporto per la distribuzione dell’esercito a sud del fiume Litani.

La visita annunciata di Mike Waltz è destinata a consentire a Salam di esaminare le modalità americane di questa transizione. Per Beirut, le consultazioni si concentrano ora sulle missioni da conservare, gli attori che li esercitano e il luogo delle Nazioni Unite in futuro.

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