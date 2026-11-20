In Spagna, il sindacato del conducente SEMAF ha sollevato la sua richiesta di sciopero il 23 novembre dopo un accordo sulla sicurezza ferroviaria. Il testo si concentra sulle avvertenze meteorologiche e sul monitoraggio dei treni. Il traffico di ogni treno rimane da controllare con l’azienda interessata.

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L’Unione Spagnola dei Train Drivers (SEMAF) ha annunciato venerdì 20 novembre il sollevamento del suo sciopero previsto per lunedì 23. Si riferisce ad un accordo sulla sicurezza ferroviaria, in particolare sulla condotta da effettuare in caso di inclement meteo e sul monitoraggio di alcuni treni. Il ritiro di questo avviso da solo non garantisce il movimento di ogni treno.

Protocollo firmato per gli avvisi meteorologici

Secondo il sindacato, il 19 novembre è stato firmato un protocollo sugli eventi meteorologici pericolosi e incorporato come allegato vincolante per la rete ferroviaria. La gestione del tempo era uno dei punti ancora in discussione. Il sindacato ha anche indicato che Renfe aveva firmato un piano di correzione per diverse serie di treni. Secondo la sua relazione, un treno il cui incidente rimane aperto non deve essere restituito al servizio unicamente a condizione che il periodo di correzione sia scaduto se non vi è alcuna misura provvisoria che controlli il rischio.

SEMAF annuncia anche incontri mensili di follow-up e un accordo tripartito formalizzato con l’Agenzia di sicurezza ferroviaria spagnola e l’Ispettorato del lavoro. Questi impegni lasciano alcune misure da attuare: la cancellazione del movimento non è valida per la loro attuazione.

Le regole del tempo di guida entreranno in vigore più tardi

Il meccanismo negoziato aggiunge ad un decreto-legge separato, pubblicato l’11 novembre e convalidato il 18 novembre dalla delegazione congressuale permanente. Il testo tratta in particolare del calcolo delle interruzioni di guida e incorpora in principi legislativi ferroviari volti a incoraggiare la segnalazione degli incidenti. L’articolo sui tempi di guida prevede un ingresso in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del decreto, per consentire alle aziende il tempo di adattare la loro organizzazione.

Per i viaggiatori di lunedì 23, il cambiamento verificato è il ritiro della chiamata allo sciopero della SEMAF. Il calendario e la condizione di un treno specifico rimangono da controllare con l’azienda che lo gestisce.

Foto di copertina: Renfe AVE in Madrid-Atocha station, 30 dicembre 2021. Archivio, non correlato al movimento novembre 2026.MNXANL / Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 4.0. Ridimensiona l’immagine intera; Libnanews vestire sotto la stessa licenza.

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