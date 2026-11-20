La nave cargo Miro G fallì venerdì 20 novembre presso Lit-et-Mixe, nelle Landes. Diciannove marinai furono evacuati in elicottero, mentre tre rimasero a bordo. Le autorità stanno esaminando le possibilità di traino e i rischi per la costa, senza annunciare alcun inquinamento conosciuto in questa fase.

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La nave cargo Miro G fallì la notte di giovedì 19 a venerdì 20 novembre sulla costa di Lit-et-Mixe, nelle Landes. Diciannove marinai sono stati evacuati in elicottero e tre sono rimasti a bordo, secondo i risultati riportati dalla prefettura Landes venerdì mattina. Le autorità stanno studiando il traino; non hanno annunciato alcun riirrigazione o inquinamento.

Il carico aveva segnalato difficoltà già da giovedì

Il centro di sorveglianza e soccorso Étel ha seguito la nave da giovedì sera. Secondo la Prefettura marittima dell’Atlantico, l’equipaggio aveva segnalato difficoltà di manovra come il vento e gonfia lo spinse verso la costa. La nave da carico ha bagnato circa tre chilometri da Lit-et-Mixe. Gli ancoraggi non reggevano il vascello, che si dirigeva verso la riva fino a 48 nodi, quasi 89 km/h.

Dopo la messa a terra, il maestro chiese l’evacuazione dei suoi marinai. Un elicottero di soccorso dell’Aeronautica e dello Spazio è stato mobilitato. Gli heli-reuillées sono stati portati in un centro di accoglienza di emergenza a Saint-Julien-en-Born, un comune vicino, secondo la prefettura dei Land citati da diversi media. Le tre persone ancora a bordo partecipano alla sicurezza della nave e forniscono il collegamento con il salvataggio.

I resti di traino in studio

Il prefetto marittimo ha innescato il livello 3 della ORSEC in mare e ha attivato il piano Biscaye, che organizza la cooperazione franco-spagnola durante un salvataggio o un incidente marittimo. Il rimorchio spagnolo Sar Gavia ha lasciato Bilbao giovedì sera per raggiungere la zona. La sua mobilitazione non significa che il carico è già stato trainato.

Un esperto deve valutare le possibilità di sdoganamento e il rischio ambientale, a seconda della situazione nella prefettura dei Landes relè al mattino. Le autorità non hanno segnalato alcun inquinamento conosciuto in questa fase. L’accesso alla spiaggia di Città del Capo è stato vietato con decreto comunale, secondo la stessa valutazione. Questa chiusura riguarda il settore degli interventi, non tutta la costa terrestre.

Archivio: Fronte spiaggia di Capo dell’Homy, in Lit-et-Mixe, nel 2017.Brina Blum / Unsplash via Wikimedia Commons♪,CC0 1.0. Ridimensionata intera foto, Libnanews dressing. L’immagine non mostra il carico o il salvataggio.

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