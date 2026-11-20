Il 20 novembre 2003, la Camera dei rappresentanti ha adottato la versione finale del disegno di legge degli Stati Uniti che collega sanzioni al ritiro siriano dal Libano. George W. Bush firmò il testo a dicembre. Il ritiro militare ha avuto luogo nel 2005 dopo una risoluzione delle Nazioni Unite e mobilitazioni in Libano.

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Il 20 novembre 2003, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha adottato, con 408 voti a 8, la versione del disegno di legge che ha reso il ritiro siriano dal Libano una delle condizioni imposte a Damasco per evitare sanzioni americane. George W. Bush firmò solo il testo il 12 dicembre. Le truppe siriane lasciarono il Libano solo nel 2005, dopo una risoluzione del Consiglio di Sicurezza e mobilitazioni libanesi.

Una seconda votazione in Aula

La Camera aveva già adottato una prima versione del testo, numerata H.R. 1828, il 15 ottobre 2003. Il Senato lo ha modificato e l’ha approvato l’11 novembre con 89 voti a 4. Il 20 novembre i rappresentanti sono stati quindi chiamati a prendere una decisione non su un nuovo progetto, ma sugli emendamenti dell’altra sezione. No. 654 governa quest’ultima fase del Congresso prima che il testo venga trasmesso alla presidenza.

Uno degli emendamenti dà la camera bianca per manovra. Il testo contiene restrizioni su talune esportazioni e la scelta di almeno due misure aggiuntive da un elenco che comprende, tra l’altro, restrizioni agli investimenti o una riduzione dei contatti diplomatici. Esso prevede inoltre che il presidente possa escludere tutte o parte delle sanzioni di cui all’atto della presa in considerazione di tale deroga necessaria per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e di riferirle alle commissioni del Congresso. La versione firmata a dicembre non è limitata al Libano: il ritiro è una delle diverse condizioni che l’esecutivo deve considerare insieme.

Posizioni libanesi opposizioni

La presenza siriana fu poi sottoposta a posizioni libanesi opposte. Il 17 settembre 2003, l’ex capo del governo Michel Aoun, poi in esilio, intervenne a Washington in una tavola rotonda organizzata da un sottocomitato della Camera. La relazione del comitato conferma la sua partecipazione. Ha difeso l’adozione del testo americano a nome della sovranità libanese, senza parlare a nome dell’attuale governo.

Quasi un anno dopo, il rappresentante ufficiale del Libano difese una posizione diversa prima del Consiglio di Sicurezza. Il 2 settembre 2004 invocò l’accordo Taif e gli accordi bilaterali con Damasco per spiegare la presenza delle truppe siriane. Ha anche sfidato l’intervento del Consiglio nelle elezioni presidenziali libanesi. La risoluzione 1559, adottata quel giorno, chiede il ritiro di tutte le forze straniere ancora presenti in Libano, senza nominare la Siria in tale disposizione.

Aprile 2005: ritiro a terra

Dopo l’assassinio dell’ex primo ministro Rafic Hariri il 14 febbraio 2005, le manifestazioni hanno seguito a Beirut. L’8 marzo, un raduno organizzato principalmente da Hezbollah sostenne la presenza siriana. Il 14 marzo, gli avversari a loro volta protestarono e chiesero il ritiro. Il 26 aprile Damasco informò le Nazioni Unite che aveva completato il suo ritiro militare. La missione di verifica dell’ONU ha concluso a maggio il ritiro delle truppe e delle attrezzature, riportando il caso di un’area di confine non delimitata e l’incapacità di confermare la partenza di tutti i servizi di intelligence.

20 novembre 2003 segna quindi una decisione del Congresso americano, non una partenza delle truppe. Il voto di Washington, l’appello del Consiglio di Sicurezza e la mobilitazione in Libano erano nello stesso periodo, ma nessuno solo ha spiegato il ritiro del 2005.

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