Rilasciato nel 2000, il film libanese di Tony Abu Elias torna su un grande schermo il 19 novembre con una versione 4K, una colonna sonora remixata e un editing digitale. Attraverso due giornalisti fittizi, mise in scena gli arresti del 1943 a Rachaya e nei giorni seguenti. Mirna Khayyat, che svolge il ruolo di Nadia, ha presentato questo recupero come un aggiornamento tecnico riguardante la conservazione di colori e luoghi.

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Il film libanese di Tony Abu Elias, pubblicato nel 2000, è tornato a teatro il 19 novembre, avvicinandosi al Giorno dell’Indipendenza. La versione 4KAl Fajrcombina una colonna sonora remixed e retouches su alcune scene. Il record del 1943, tuttavia, passa ancora attraverso due giornalisti fittizi.

Ritorno alla camera dAl Fajrnon segna l’uscita di un nuovo film sull’indipendenza libanese. TitoloL’alba: Rebornil regista Tony Abu Elias ha pubblicato un film del 2000 scritto da Antoine Ghandour e prodotto da Mohammad Yassine. I cinema libanesi sono stati inclusi nella loro programmazione da giovedì 19 novembre. Timecodes Communications ha presentato la nuova versione nelle sale della rete VOX, in presenza di membri del team e ministro dell’informazione Paul Morcos.

Al Fajr ritorna in 4K senza nuove riprese annunciate

Sono documentate tre modifiche: la presentazione 4K, una nuova colonna sonora che mescola e il miglioramento di alcune scene utilizzando strumenti di intelligenza artificiale. 4K si riferisce qui al formato della versione proposta nella stanza. Non specifica la natura del mezzo originale o gli elementi utilizzati per preparare la nuova copia. Il team non ha messo in dettaglio pubblicamente il trattamento applicato ai diversi piani. Non c’è quindi alcuna prova che abbia ricreato immagini o sostituito gli interpreti.

Mirna Khayyat, che interpreta il ruolo di Nadia, aveva spiegato l’8 novembre che voleva preservare i colori, i luoghi e l’emozione delle scene. Ha anche indicato che la squadra non aveva cercato di cancellare tutte le imperfezioni. Questi dettagli danno un’indicazione del pregiudizio di questa ripresa: modernizzare la sua presentazione per i teatri, senza reindirizzare Tony Abu Elias. La nuova miscelazione viene annunciata separatamente dagli interventi sull’immagine. Non porta alla conclusione che i dialoghi sono stati ri-registrati.

Due giornalisti fittizi e un arresto storico

Nadia scrive contro il mandato francese. Rami, interpretato da Walid Alayli, deve nascondersi e incontrarsi in un villaggio. Lo scenario inizia dal loro incontro per monitorare gli effetti della crisi politica al di fuori delle istituzioni di Beirut. La stampa funge da guida: ciò che i personaggi scrivono o cercano di pubblicare li espone alle autorità e li pone davanti ai notabili del villaggio. La loro storia non è una testimonianza di due giornalisti che hanno sperimentato questi eventi.

Gli arresti del novembre 1943 avvennero. Le autorità del mandato francese detenuti presso il presidente della cittadella Rashaya Bechara al-Khoury, il capo del governo Riad al-Solh e altri funzionari libanesi. La loro pubblicazione il 22 novembre divenne la data commemorativa del Libano. Nel film, questo vero episodio dà la sua linea temporale a una trama inventata. Ha anche spiegato il posto di Rachaya nella narrazione, senza che le scene vengano utilizzate come immagini d’archivio del 1943.

Una primavera in arabo per il weekend di indipendenza

Il ritorno alla sala avviene tre giorni prima dell’83esimo anniversario dell’indipendenza. Il film è programmato in arabo, in particolare presso il City Centre Beirut e in altri teatri che la elencano sotto il suo titolo inglese. I registri degli operatori non danno la stessa durata o classificazione ovunque. Rimangono il punto di partenza migliore per controllare l’ora e le condizioni di accesso a una proiezione, che dipendono dal cinema scelto.

Cittadella di Rachaya, fotografia del 6 maggio 2019; Questa visuale non è un’immagine del film. Foto:Hardscarf / Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 4.0. Resized intera foto, Libnanews vestire sotto la stessa licenza.

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