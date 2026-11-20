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Il 21 novembre la Presentazione di Maria nel Tempio collega un antico racconto con le preghiere delle Chiese orientali. In Anfeh, gli archivi del monastero di Saydet el-Natour ci permettono di seguire una tradizione concreta: i vespri del giorno precedente, la liturgia della festa e la trasmissione dello stesso linguaggio spirituale.

Sulla costa di Kura, Saydet el-Natour è conosciuto per il suo paesaggio saline e pietra. Il suo calendario religioso racconta un’altra dimensione del luogo. La festa dell’ingresso della Madre di Dio nel Tempio, celebrata il 21 novembre nella Chiesa Ortodossa di Antiochia, riunisce una memoria liturgica documentata. Nel 2026, questa data cade il sabato. Rende possibile comprendere una festa mariana meno visibile dell’Assunzione, senza ridurla ad una consuetudine identica in tutte le comunità libanesi.

21 novembre con calendari da distinguere

Nelle pubblicazioni dell’arcidiocesi ortodossa di Zahlé e Baalbek, il 21 novembre reca il nome della festa della Santissima Madre di Dio nel Tempio. Il calendario prevede anche la celebrazione per chiudere il 25 novembre. Questa durata mostra che la celebrazione non è limitata ad una data isolata: ha un avanti e un successivo nella preghiera della Chiesa.

Il calendario mariano del Santuario della Madonna del Libano ad Harissa comprende anche la Presentazione della Vergine Maria il 21 novembre. La tradizione Melkita gli dà anche questa data, sotto il nome della Madre di Dio. Tuttavia, una data comune non rimuove le differenze di grado liturgico, testi e usi tra riti.

Soprattutto, è necessario evitare di spostare automaticamente la parte il 4 dicembre per tutti gli ortodossi. Il Consiglio delle Chiese del Medio Oriente ha documentato una celebrazione il 4 dicembre 2022 al Patriarcato di Gerusalemme, corrispondente al 21 novembre del suo calendario liturgico. Questo esempio spiega alcune date incontrate online; non sostituisce le indicazioni delle diocesi antioche del Libano.

Una storia raccontata dalla tradizione cristiana

La festa evoca Maria come un bambino, guidata dai suoi genitori Joachim e Anne nel Tempio di Gerusalemme per essere consacrata a Dio. Il metropolita Basilios, in una presentazione pubblicata dall’Arcidiocesi Antiochiana dell’Australia, ricorda che questo episodio non è raccontato dai Vangeli canonici. Viene trasmesso, in particolare, dal Prot Vangelo di Giacomo, testo apocrifo del secondo secolo.

Questa distinzione è essenziale: la narrazione religiosa, la sua accoglienza nelle chiese e una ricostruzione storica dell’infanzia di Maria non appartengono allo stesso registro. I dettagli della sua età, il suo ricevimento dal sacerdote o il suo soggiorno nel santuario devono essere presentati come elementi di tradizione, non come fatti stabiliti da un testimone contemporaneo.

Il record storico del Santuario Nazionale dell’Immacolata Concezione negli Stati Uniti collega l’origine della celebrazione alla dedicazione di una basilica mariana a Gerusalemme nel 543 e ricorda il suo sviluppo nel mondo bizantino. La storia della festa è quindi anche quella di un culto, luoghi e testi gradualmente trasmessi.

Maria come « tempio vivente »

In questa lettura cristiana, la mossa del bambino al Tempio proclama l’Incarnazione: Maria è chiamata a portare Cristo. La catechesi Melkite dedicata alla festa spiega così l’immagine di Maria come casa di Dio. L’edificio e la persona rispondono nella lingua degli inni.

L’icona riproduce questi simboli. Joachim e Anne accompagnano la loro figlia; le ragazze indossano luci; Un prete lo accoglie vicino ai gradini. Alcune rappresentazioni mostrano anche Maria nutrita da un angelo. Queste immagini costituiscono un’interpretazione teologica della narrazione. Le candele e i passi dipinti da soli non sono sufficienti per dimostrare l’esistenza di una processione di bambini identica in ogni villaggio libanese.

Sul lato cattolico, il servizio informativo della Santa Sede sottolinea l’auto-donazione e l’ascolto della parola di Dio. L’enfasi è sulla disponibilità di Maria, più che sulla possibilità di ricostruire materialmente la scena antica. Questa vicinanza spirituale permette diversi modi di celebrare.

In Anfeh, vespri certificati di anno in anno

Per trovare pratiche locali, gli archivi parrocchiali sono più accurati di una descrizione generale del » folklore libanese ». Il bollettino diocesano del 14 novembre 2010, pubblicato dall’arcidiocesi di Tripoli e del Kura, ha annunciato i Vespri del 20 novembre alle ore 17 nella Chiesa dell’ingresso della Vergine, presso il Monastero di Natour. L’annuncio ha posto la celebrazione sotto la benedizione del metropolita Ephrem Kyriakos.

Lo stesso appuntamento appare nella newsletter del 19 novembre 2017, sempre il giorno prima della festa e nello stesso luogo. Questi documenti mostrano continuità locale nel corso di diversi anni. Essi danno per vedere una pratica semplice: riunirsi dalla sera precedente per entrare liturgicamente nella celebrazione.

Gli archivi delle omelie diocesane del 2024 menzionano ancora una predicazione di Ephrem Kyriakos a Saydet al-Natour per la festa del 21 novembre. Questa recente pietra miliare completa le vecchie newsletter. D’altra parte, non consente di dedurre gli orari del 2026: fanno parte di un annuncio specifico al monastero o alla diocesi.

Canzoni che già si aprono intorno a Natale

La festa si svolge nel digiuno della Natività, che il Patriarcato Ortodosso di Antiochia si trova dal 15 novembre al 24 dicembre. Porta un tono mariano a questa preparazione. Il metropolita Basilios sottolinea che da questa celebrazione le canzoni chiamate Katavasia della Natività annunciano già il Natale. L’attesa è quindi trasmessa anche dalla musica e dalla ripetizione annuale degli uffici.

A Zahlé, il bollettino diocesano del 21 novembre 2021 pubblicò il tropario e il kondakion della celebrazione in arabo. Il suo insegnamento ha legato la dedizione di Maria alla responsabilità dei genitori e dei padrini nella formazione cristiana dei bambini. La memoria celebrata nella chiesa trova così un’estensione nella trasmissione familiare, senza la necessità di inventare un pasto, costume o rito domestico specifico per tutto il paese.

In Saydet al-Natour, gli appuntamenti conservati negli archivi danno corpo a questa trasmissione. Il patrimonio della festa si trova in un luogo abitato dalla preghiera, nei testi che canta e nel modo in cui una comunità prende il suo significato. Il 21 novembre apre una finestra sulla diversità cristiana del Libano, basata su gesti precisi.

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