Joseph Aoun stima che le perdite agricole legate alla guerra, in particolare nelle zone di confine, sono 620 milioni di dollari. La Presidenza non pubblica il metodo di calcolo. La cifra non costituisce un bilancio di compensazione: i programmi esistenti finanziano la riparazione e l’accesso al mercato separatamente.

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Joseph Aoun stima le perdite subite dall’agricoltura libanese a seguito della guerra, in particolare nelle zone di confine, a circa 620 milioni di dollari. Il presidente ha avanzato questo importo a Baabda il 19 novembre prima dei ministri dell’agricoltura della Giordania, dell’Iraq e della Siria e dei rappresentanti della FAO. Questa è una stima, non un fondo di compensazione.

Il comunicato della presidenza non specifica il periodo scelto, le posizioni combinate o la quota di perdite in ciascuna regione. Non è possibile determinare quale frazione della quantità corrisponde a colture perse, terra che è diventata inaccessibile o attrezzature distrutta. Tuttavia, queste situazioni non richiedono le stesse spese. Una campagna mancata priva lo sfruttamento delle entrate; un sistema di irrigazione danneggiato impedisce anche la produzione nelle campagne successive.

Esiste un punto di riferimento più dettagliato per giugno. In una valutazione pubblicata il 17 giugno, il Ministero dell’Agricoltura ha stimato perdite di produzione separatamente a 530,5 milioni di dollari e danni diretti a 41.2 milioni di dollari. Questi due post mettono in luce la differenza tra una perdita di profitti e il valore delle attività colpite. In assenza di un metodo comparabile pubblicato a novembre, il bilancio di giugno non può essere sottratto dalla cifra citata a Baabda per calcolare ulteriori perdite.

Nel sud, riconquistare l’accesso alla terra prima di rivivere le colture

La FAO ha descritto i danni alla terra, alle infrastrutture di irrigazione e ad altre attrezzature agricole in autunno, in seguito ad una missione nella regione di Nabatiyah. Ha anche riferito che circa la metà della terra agricola nei governatorati del sud e Nabatiyah era inaccessibile. Questa figura descrive una mancanza di accesso in due governatorati, non la proporzione di pacchi distrutti in tutto il paese. Non fa parte di un calcolo verificabile dei 620 milioni annunciati dal Presidente.

La reintegrazione dell’accesso non si limita al problema del reddito. Un pacco può essere nuovamente accessibile ma il suo raccolto già perso. Gli operatori possono anche avere bisogno di riparare impianti, acquistare ingressi o trovare una presa. Il Presidente ha collegato questa riattivazione al mantenimento delle famiglie nelle loro terre. La valutazione congiunta del Ministero dell’Agricoltura, della FAO e del Programma Alimentare Mondiale dell’11 novembre mostra perché la questione va oltre la produzione: nota che le perdite di reddito rurale e la mancanza di accesso alla terra indeboliscono la capacità di queste famiglie di nutrirsi.

Un prestito esistente, distinto dalla compensazione di guerra

Il Consiglio di Sviluppo e Ricostruzione identifica diversi strumenti già in atto. Il programma di trasformazione alimentare, finanziato da un prestito di 200 milioni di dollari approvato dalla Banca Mondiale nel 2023, comprende la riabilitazione dei sistemi di irrigazione e delle strade agricole. Esso mira inoltre a migliorare i servizi e l’accesso al mercato per le aziende agricole e le piccole imprese del settore. Il suo scopo è più ampio della compensazione per le uniche perdite menzionate in Baabda.

Nel mese di ottobre, il Ministero, il Consiglio per lo Sviluppo e la Ricostruzione e il Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite hanno lanciato un piano di sovvenzione di 20 milioni di dollari condiviso dal costo nel quadro di questo programma. In particolare, sostiene gli investimenti in acqua e la riabilitazione di alcune attrezzature. I 20 milioni fanno parte del programma, non si aggiungono. Questi importi descrivono gli strumenti di finanziamento, non i pagamenti individuali già effettuati o la quota dei 620 milioni effettivamente coperti.

Il commercio regionale può contribuire a vendere la produzione

L’incontro di Baabda si è concentrato anche sull’accordo agricolo firmato nel 2023 dal Libano, dalla Siria, dalla Giordania e dall’Iraq. Il ministro libanese Nizar Hani ha detto che i quattro paesi stavano cercando di mettere in pratica questo accordo. I temi citati spaziano dal controllo delle frontiere alla ricerca agricola e agli investimenti. In particolare, Joseph Aoun ha chiesto alla FAO il supporto tecnico per testare lo scambio elettronico di certificati fitosanitari. Il comunicato stampa non annuncia che questi certificati sono già scambiati tra i quattro paesi né un calendario per la messa in servizio.

Per un produttore che ha riconquistato l’accesso alla sua terra e può vendere, formalità più prevedibili possono rendere uno sbocco regionale più affidabile. Per coloro i cui irrigazione è fuori uso, questa semplificazione non finanzia la ri-culturazione. I due dossier progrediscono secondo orari diversi: da un lato, lavoro e aiuto alle aziende agricole, dall’altro, l’esecuzione di un accordo commerciale. La strategia agricola nazionale dal 2026 al 2035 prevede la riabilitazione dei mezzi di produzione, ma non è stata annunciata nessuna nuova ripartizione quantitativa in risposta alla stima del 19 novembre.

Archivio Foto: Farmland and herd near Ammiq, Bekaa, 15 settembre 2021. Illustrazione del settore; non mostra né la trama interessata né alcun danno di guerra. Foto:Diana Salloum / Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 4.0. Resized foto senza ritaglio, Libnanews dressing; adattamento sotto CC BY-SA 4.0.

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