AlphaProtezione Codice combina esperti umani, agenti di intelligenza artificiale e verifica matematica. Il lavoro annunciato da DeepMind riguarda una precisa implementazione del protocollo Signal. Il suo interesse si basa sulle proprietà dimostrate, ma anche sulle ipotesi e componenti che rimangono al di fuori del perimetro verificato.

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L’intelligenza artificiale che giudica un software sicuro non solo fornisce la prova di sicurezza. AlphaProof Code sta proprio cercando di superare questa differenza. Presentato il 10 novembre 2026 da Google DeepMind, il dispositivo riunisce esperti umani, agenti dell’IA e un auditor matematico per esaminare il codice del protocollo Signal. L’interesse di questo progresso risiede tanto in quello che dimostra come nei confini espliciti della sua dimostrazione.

Codice AlphaProof: Prove, non un marchio di fiducia

Nell’operazione descritta da DeepMind, gli esseri umani partecipano per la prima volta alla definizione delle proprietà ricercate e validate le specifiche. Gli agenti producono le prove. Il risultato dipende quindi non solo dalla capacità di un modello di scrivere una spiegazione convincente: deve passare attraverso un audit formale.

Il linguaggio usato, Lean, è usato per rappresentare teoremi e le loro prove in una forma controllata da un software separato. La sua documentazione spiega che le prove possono essere verificate in modo indipendente. Questa è la differenza tra chiedere a un sistema di difendere una conclusione e chiedergli di fornire un ragionamento le cui fasi soddisfano regole esplicite.

Questa separazione dei ruoli è centrale. Lo strumento che offre prove non è quello che viene chiesto di credere sulla parola. Ma il controllo logico non decide, invece dei ricercatori, se la domanda iniziale copre tutti i rischi significativi per un utente.

Lo scopo preciso del risultato su Signal

Il lavoro riguarda libsignal, l’implementazione del protocollo di riferimento, compilata per un ambiente Linux AArch64. I ricercatori annunciano circa 6,5 milioni di linee di prove di Lean. Si basano su circa 26.000 linee di specificazione e descrizione del funzionamento della macchina che deve essere considerato affidabile.

Le dimostrazioni includono la creazione iniziale della connessione con PQXDH e il Triple Ratchet, utilizzato per cambiare le chiavi. Essi riguardano le proprietà di riservatezza, autenticazione e protezione dopo determinati compromessi. I componenti crittografici a basso livello rimangono rappresentati da contratti e ipotesi.

Questo risultato non è quindi una certificazione di tutte le applicazioni Signal, ogni telefono o tutte le configurazioni possibili. Per testare il loro approccio, i ricercatori hanno anche reintrodotto due vecchi difetti già corretti: le versioni modificate hanno violato le proprietà attesi. Questo non è l’annuncio di due nuovi difetti nell’applicazione corrente.

Perché le chiavi cambiano durante una conversazione

La documentazione tecnica di Signal permette di capire il problema. Nel meccanismo Double Ratchet, ogni messaggio utilizza chiavi di nuova derivazione. Le vecchie chiavi non devono essere in grado di essere trovati dai prossimi. Nuovi scambi crittografici alimentano anche il meccanismo per proteggere le comunicazioni future.

L’obiettivo è limitare l’entità dei danni quando una chiave è compromessa. La protezione dei messaggi passati e la possibilità di trovare la sicurezza per la prossima risposta a due diversi problemi. Il Triple Ratchet combina meccanismi di sicurezza ibrida, incorporando un componente post-quantum.

Questa architettura non trasforma un’intrusione persistente in un incidente senza conseguenze. La documentazione distingue il recupero dopo il compromesso da situazioni in cui l’attaccante mantiene l’accesso ai segreti. Il rinnovo delle chiavi deve quindi essere compreso con le condizioni in cui può assolvere il suo ruolo.

« Post-quantum » non significa senza ipotesi

PQXDH interviene all’inizio dello scambio. Permette a due persone di stabilire un segreto condiviso, anche quando il destinatario è offline, ma ha depositato le informazioni necessarie su un server. La versione pubblicata delle sue specifiche distingue una riservatezza post-quantum persistente e un’autenticazione reciproca che dipende ancora da un’ipotesi crittografica classica.

Queste distinzioni evitano di riassumere la sicurezza con un’etichetta. Le prove devono specificare cosa dovrebbe essere in grado di fare un avversario, quali funzioni sono considerate sicure e quale parte del sistema viene studiato. Il progresso annunciato da DeepMind riguarda la verifica delle proprietà sul codice reale. Non rimuove la scelta delle ipotesi o la necessità di esaminarle.

Foto illustrazione: smartphone, archivio del 2017, Jonas Svidras / Pexels. Non rappresenta il dispositivo di ricerca.

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