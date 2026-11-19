La scadenza del 15 dicembre riguarda la correzione dei rendimenti bancari, non una riscossione fiscale. Il parere giuridico si riferisce alle disposizioni relative ai titoli pubblici. Dichiarazione, calcolo fiscale e ricorso devono rimanere distinti: ogni istituzione dipende dai registri, dagli esercizi finanziari e dagli atti amministrativi che lo riguardano.

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Il Ministero delle Finanze ha prorogato la scadenza per la rettifica delle dichiarazioni bancarie controverse al 15 dicembre. Questa scadenza non costituisce una riscossione fiscale o l’annuncio di un prelievo uniforme su tutte le banche. Dietro il conflitto c’è un chiaro parere giuridico sulle disposizioni relative agli euro-bond dello Stato.

Il 15 dicembre 2026 è una scadenza di segnalazione, non la data annunciata di una dichiarazione collettiva nei conti bancari. Nel suo comunicato del 16 novembre, il Ministero delle Finanze ha dichiarato che, su richiesta dell’Associazione delle Banche del Libano, aveva concesso un ulteriore tempo per correggere le dichiarazioni in questione. Esso presenta questo periodo come un tempo di lavoro con l’amministrazione fiscale, progettato per esaminare le osservazioni tecniche degli stabilimenti.

Questa precisazione limita il disaccordo. Le banche chiedono di rivedere il trattamento di alcune voci nel loro reddito imponibile; il dipartimento chiede loro di rispettare la sua interpretazione delle regole. Tra questa richiesta, il calcolo di una tassa specifica per ogni istituzione e il suo possibile recupero, diverse fasi rimangono distinte.

Avviso di gennaio 2025, non una nuova tassa annunciata a novembre

Il documento invocato dalle Finanze è il parere n. 11/2025 della Commissione di Diritto e Consultazione del Ministero della Giustizia, del 14 gennaio 2025. La sua copia completa, pubblicata dalla Commissione nazionale per i diritti dell’uomo, consente di chiarire l’argomento: la deducibilità delle disposizioni bancarie per le perdite che possono derivare dal default dello Stato sui suoi titoli di valuta estera.

Il parere esamina l’articolo 7(8) della legge sulle imposte sul reddito. Il suo ragionamento distingue il credito bancario dall’abbonamento dei titoli del Tesoro. Esso ritiene che quest’ultimo sia un investimento finanziario e non una transazione di credito nell’ambito della disposizione in esame. Il panel constata che le disposizioni in questione non possono beneficiare di tale deduzione dal profitto netto.

Questa consultazione fornisce un’interpretazione giuridica di una categoria di oneri. Non è né una legge che crea un’imposta aggiuntiva, né una sentenza che determina l’importo dovuto da ciascuna banca. Né è sufficiente risolvere tutti i problemi di cambio che l’ABL associa ora alla sua sfida.

Esercizi e importi devono rimanere separati

Nel comunicato stampa del 16 novembre, l’ABL collega la richiesta di modifica agli esercizi 2020-2024. Sfida sia il trattamento delle differenze dei tassi di cambio sia il reinserimento delle disposizioni sui titoli euro. Questo confine descrive la pretesa collettiva; non fornisce una tabella di aggiustamenti individuali.

Il 3 novembre, Finanze aveva già indicato che aveva trasmesso il parere all’associazione e richiesto le correzioni corrispondenti. Essi hanno poi precisato che non avevano avviato lo studio dei fascicoli fiscali e la questione delle imposte in questione. Questa dichiarazione deve essere letta alla sua data: non dimostra che ogni caso sarebbe ancora allo stesso stadio diverse settimane dopo.

Soprattutto, un importo di disposizioni controverse non è un importo di imposta. Per passare da un anno all’altro, è necessario conoscere la base di ogni anno, le correzioni effettuate e il trattamento applicabile. Aggiunta di perdite contabili, poi presentando questo totale come debito immediato dovuto dallo Stato, cambierebbe la natura della cifra.

Una sfida deve riguardare un atto identificato

Il Portale delle Finanze ufficiale descrive una procedura di reclamo contro la tassazione o alcune decisioni amministrative in cui il contribuente ritiene di coinvolgere un errore, un’ingiustizia o una violazione della legge. Esso prevede una richiesta scritta, firmata dal contribuente o dal suo rappresentante, che stabilisce l’atto impugnato, le ragioni, la domanda e i documenti giustificativi.

Questo quadro non trasforma un comunicato LBA in un appello individuale. Una banca che discute un metodo di calcolo, una banca che corregge una dichiarazione, e una banca che sfida una tassazione notificata non sono necessariamente nella stessa fase. I termini e gli effetti di un’azione devono quindi essere esaminati sulla base dell’atto effettivamente ricevuto e non dedotto dalla data del 15 dicembre.

La scadenza annunciata lascia quindi aperta una discussione tecnica, senza annunciarne il risultato. Il documento decisivo per ogni istituzione rimarrà quello che collega le voci contestate, l’esercizio in questione e il calcolo fiscale utilizzato. Il calendario collettivo non sostituisce questa dimostrazione di cartella per cartella.

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Illustrazione istituzionale: Banca del Libano, archivi © François el Bacha / Libnanews. Data di sparatoria sconosciuta. La banca centrale illustrata non deve essere confusa con l’amministrazione fiscale. Abito editoriale.

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