Il Consiglio e il Parlamento europeo stanno negoziando un rinvio biennale degli obblighi di metano relativi alle importazioni di energia. Il compromesso stabilisce nuove scadenze per le imprese, ma richiede ancora l’adozione formale. Non garantisce alcuna riduzione delle fatture per le famiglie o le imprese.

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Giovedì 19 novembre, il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio per rinviare alcuni obblighi del regolamento del metano per due anni. Il compromesso riguarda in particolare le importazioni di petrolio greggio, gas naturale e carbone. La nuova scadenza non è entrata in vigore.

Accordo di metano: due scadenze sconfitte

Il primo è l’obbligo di monitoraggio, reporting e verifica imposto agli importatori. Il compromesso prevede la loro applicazione il 1o gennaio 2029 invece del 1o gennaio 2027. La seconda riguarda la dichiarazione di intensità del metano, sia per gli importatori che per i produttori europei. Il termine sarebbe il 5 agosto 2028 al 5 agosto 2030.

La Commissione dovrebbe inoltre esaminare l’attuazione del regime entro il 1° gennaio 2028. Questa valutazione comprenderebbe la disponibilità di revisori indipendenti e possibili implicazioni per la sicurezza dell’offerta. Il controllo delle informazioni rimane quindi al centro del meccanismo, anche se il suo tempo è ritardato.

Un compromesso più ampio del mandato del 6 novembre

Il Consiglio ha adottato la sua posizione di negoziato il 6 novembre sulla base di una proposta presentata dalla Commissione il 14 ottobre. Ha poi difeso un ritardo di un anno: gennaio 2028 per gli obblighi degli importatori e agosto 2029 per la dichiarazione di intensità. L’accordo negoziato con il Parlamento ha un anno in più su entrambi.

Il mandato originale si riferiva anche a un rinvio dei massimali di intensità del metano. Il comunicato del 19 novembre non specifica il loro trattamento nel compromesso. Pertanto, non si può dedurre che tutte le scadenze del regolamento ricadono automaticamente di due anni.

Il testo europeo, adottato nel 2024, organizza la misurazione e la verifica delle emissioni nel settore energetico. La sua componente di importazione deve fornire maggiore trasparenza sui combustibili acquistati al di fuori dell’Unione. Non è confuso con un divieto generale sulle importazioni di gas o di petrolio.

Un ritardo per le aziende, non un calo della fattura annunciata

Per un importatore, il problema immediato è il tempo disponibile per organizzare la raccolta e la verifica delle informazioni dai suoi fornitori. La presidenza del Consiglio presenta questa scadenza come risposta alle tensioni sui mercati dell’energia. Invoca la necessità di preservare forniture affidabili in un contesto internazionale instabile.

Per le famiglie e le imprese che utilizzano questa energia, il compromesso non fissa alcuna tariffa e nessun risparmio. Non garantisce una riduzione del prezzo del gas o una riduzione del costo dell’elettricità. Il beneficio previsto per la sicurezza dell’offerta rimane un obiettivo politico, non un risultato misurato.

Entrambe le istituzioni devono ora ratificare e adottare formalmente l’emendamento. Il Consiglio intende entrare in vigore prima della fine dell’anno, mentre il primo termine attualmente previsto è il 1° gennaio 2027.

Illustrazione: Il Berlaymont, sede della Commissione europea a Bruxelles. Fotografia degli appassionati di Libnanews, presentata dal marzo 2019; data di ripresa non stabilita. Non mostra la negoziazione del 19 novembre. Jai79 / Pixabay, fondo Libnanews. Tutta la foto, condimento di Libnanews.

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