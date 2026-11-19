Il Consiglio di sicurezza dovrebbe prendere in considerazione la risoluzione 1701 in privato questo pomeriggio. In Libano, Rodolphe Haykal ha chiesto il completamento dell’UNIFIL e del Ministero dell’Industria hanno specificato i certificati necessari per gli stabilimenti. A Shenzhen, l’incontro tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin ha cominciato, senza un accordo confermato. Il nuovo rapporto IEA distingue gli scenari di Ormuz dalle previsioni. A Riyadh, diverse testimonianze riportano danni alla torre del fondo sovrano saudita, senza un bilancio umano.

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Giovedì 19 novembre 2026, edizione a Beirut.Il Libano attende consultazioni del Consiglio di Sicurezza sulla risoluzione 1701, mentre il comandante dell’esercito chiede il completamento della missione UNIFIL. A Shenzhen, Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin hanno aperto il loro incontro a tre. L’energia rimane al centro delle preoccupazioni regionali, con una nuova relazione EIA sui rischi associati allo Stretto di Ormuz.

Libano: Consultazioni delle Nazioni Unite alle ore 17, senza voto

Il Consiglio di sicurezza è in programma di tenere consultazioni chiuse il giovedì sull’attuazione della risoluzione 1701. Il programma delle Nazioni Unite è fissato alle 10 di mattina a New York, alle 17 di Beirut. Ha fatto riferimento alla relazione S/2026/905 e ad altre questioni.

Questo formato non corrisponde a una sessione di voto pubblico. Nessun cambiamento di mandato o nuova decisione è annunciato in questo ordine del giorno. Le posizioni espresse in seguito alle consultazioni devono essere distinte da qualsiasi testo adottato. Il file rimane centrale per la distribuzione dell’esercito libanese al Sud e il monitoraggio della situazione di confine.

Haykal chiede di preparare il post-FINUL

Nell’agenda per l’83esimo anniversario dell’indipendenza, pubblicata il 19 novembre, Rodolphe Haykal invita i militari a proseguire i preparativi per la fine della missione UNIFIL. Il Comandante dell’Esercito riafferma la continua distribuzione al Sud e l’estensione dell’autorità di Stato in tutto il territorio.

Esso collega questo obiettivo al principio di riservare le armi allo Stato. Questo testo definisce un orientamento istituzionale; non annuncia nuove operazioni o personale aggiuntivo. È separato dalle consultazioni programmate questo pomeriggio a New York. Nessun risultato di questi può essere rinviato da questa dichiarazione del mattino.

Nel sud, i media libanesi riportarono un’esplosione a Kfar Tebnit la notte del 18-19 novembre e lo attribuirono all’esercito israeliano. Le informazioni consultate non consentono il tempo esatto da impostare, confermare l’obiettivo o fornire una valutazione umana.

Industria: certificati e esenzione separati

Il Ministero dell’Industria ha pubblicato le regole del certificato industriale e il certificato per l’importazione di macchinari. L’ordine 87/1 distingue le situazioni secondo la licenza dell’istituzione e lo stato del suo file. Il certificato può in particolare essere valido fino ad un anno per un impianto autorizzato ad operare.

Il certificato di importazione riguarda gli stabilimenti con un permesso di costruzione industriale. Il vantaggio proposto riguarda i dazi doganali sulle attrezzature destinate alla loro industria. Non costituisce un’esenzione generale dall’IVA o da tutte le imposte.

Il testo consente inoltre di rifiutare una richiesta dopo un mese se il richiedente non completa i documenti o le procedure richieste. Questo periodo non è quindi una garanzia di sovvenzione né un’approvazione automatica. Il certificato non è valido per la certificazione di qualità o sicurezza.

Shenzhen: apertura della riunione a tre vie

Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin hanno aperto il loro incontro trilaterale a Shenzhen, come confermato dall’agenzia ufficiale cinese. Le dichiarazioni di apertura riguardano la pace internazionale e gli incendi nucleari. Non costituiscono un accordo: nessun testo comune su Ucraina, Iran o armamenti è stabilito negli elementi verificati per questa edizione.

Le discussioni bilaterali hanno preceduto questa riunione. L’incontro di Xi-Trump è stato confermato dall’agenzia ufficiale cinese; l’intervista di Trump-Putine è stata segnalata anche da diverse agenzie. Queste discussioni rimangono separate dalla discussione di tre parti.

APEC, da parte sua, ha adottato una dichiarazione di leadership e una « prospettiva di Shenzhen », secondo il rapporto cinese. Tre documenti riguardano il commercio, la connettività e l’innovazione. Questo risultato del forum economico non dovrebbe essere presentato come un accordo di sicurezza trilaterale.

Ormuz: bypassare lo stretto non rimuove il rischio regionale

Il World Energy Outlook 2026, rilasciato questo giovedì dall’International Energy Agency, esamina le conseguenze durevoli dello shock energetico. Anche nella sua dipendenza molto bassa dal transito attraverso Ormuz, il Medio Oriente rimane la prima regione di esportazione di petrolio. Il cambiamento delle strade non elimina l’esposizione all’instabilità regionale.

Il gas naturale liquefatto presenta un vincolo diverso: IEA non mantiene una via di bypass fattibile per le esportazioni del Golfo. La diversificazione dei fornitori e la riduzione delle esigenze importate sono quindi di particolare importanza.

Questi esercizi sono scenari condizionali, non una certa previsione. L’ipotesi di transito non nascosto entro la fine del 2027, adottato in due scenari, non è una data di accordo diplomatico annunciato.

Riyadh: Danni riportati sulla torre PIF

Le prove raccolte da diverse agenzie di stampa indicano danni alla torre che ospita il Fondo di investimento pubblico saudita nel distretto finanziario di Riyadh. La coalizione guidata dai sauditi aveva annunciato prima dell’alba di detriti e danni materiali dopo una minaccia missilistica attribuita all’Houthis.

Le prove indicano un luogo assente dal comunicato ufficiale, ma non consentono una determinazione tra impatto diretto e danni causati da detriti. Nessuna valutazione o valutazione umana confermata dell’entità del danno è disponibile negli elementi verificati. L’assenza di record non significa che non ci siano vittime.

Copertina: Parlamento libanese a Beirut, fotografia d’archivio, data di ripresa non stabilita. Illustrazione istituzionale. © François el Bacha / Libnanews.

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