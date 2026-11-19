In Libano la decorazione natalizia è affidata anche ai professionisti. François El Bacha preferisce crossballs, ghirlande capricciose e disaccordi che rendono ricordi di famiglia.

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In Libano, siete anche offerti di tornare a casa per fare l’albero di Natale, artificiale, e tutta la decorazione che va con esso. Si sceglie i colori, si lascia fare i professionisti e si ottiene un soggiorno in cui ogni palla è al suo posto, ogni ghirlanda all’altezza giusta, ogni luce sapientemente distribuito.

Ma dov’è la gioia di urlare con la famiglia?

Chi dirà che l’albero è troppo vicino alla finestra, poi troppo lontano, allora che è stato finalmente migliore dove è stato messo l’anno scorso? Chi spiegherà che le palle rosse non vanno con quelle dorate, mentre qualcun altro ricorderà, con precisione preoccupante, che stavano andando molto bene insieme nel 2008?

E chi non fa niente, seduto sul divano, ma vede tutto?

« Un po’ più a sinistra »

Muoviti.

« No, la mia sinistra

Torniamo indietro.

« È stato meglio prima

Si deve avere una famiglia per capire tutte le violenze contenute in quest’ultima frase.

E la culla? Passeremo la culla a qualcuno? Portare in una persona che deciderà, senza consultare nessuno, la posizione dell’asino e del manzo? Chi ci spiegherà forse che il pastore è troppo grande, che le pecore non sono su scala e che questa piccola casa non ha consistenza con il resto?

Ma sappiamo che le pecore sono troppo grandi. È più alto di Giuseppe da trent’anni. Nessuno gli ha mai chiesto di andarsene.

C’è anche questa decorazione terribile che un bambino ha fatto a scuola e che continuiamo a appendere mentre il bambino ora ha figli, la palla la cui vernice è squamosa ma che è assolutamente vietato buttare via, questa ghirlanda che funziona solo se parla a lui gentilmente e mantiene il filo in una posizione che nessuno dovrà toccare fino a gennaio.

Vai a spiegarlo ad un decoratore.

Vai a dirgli che questa pasta salata deve essere molto visibile, anche se rovina i suoi sforzi, perché qualcuno, un giorno, ha portato a casa con l’orgoglio di colui che ha appena fatto qualcosa di bello.

Quindi sì, l’albero può essere più elegante se qualcuno viene a farlo. Avrà una coerenza, una tavolozza, un tema. Possiamo fotografarlo senza dover nascondere il fondo con i regali.

Ma abbiamo perso il pomeriggio. Quello in cui apriamo le scatole, dove troviamo quello che pensavamo fosse perso, dove ci lamentiamo che abbiamo un brutto ordine l’anno precedente, dove qualcuno minaccia di lasciare tutto nel piano prima di tornare cinque minuti più tardi perché, decisamente, non possiamo lasciarla fare da sola.

E quando finalmente accendiamo le ghirlande, perderà questa piccola soddisfazione collettiva di essere riuscito a fare qualcosa insieme nonostante le opinioni di tutti, soprattutto le opinioni di tutti.

Fateli salire sull’albero, se lo faranno.

Ma lascia che ci lascino almeno il crossball.

Abbiamo ancora un paio di cose da dire.

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