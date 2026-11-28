Mosca sostiene di aver intercettato 1.246 droni la notte del 27-28 novembre. Il sindaco della capitale ha detto che 123 sono stati distrutti nelle sue vicinanze. Le restrizioni di volo a Vnoukovo e Domodedovo sono state sollevate sabato mattina.

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Mosca sostiene di aver intercettato 1.246 droni la notte del 27-28 novembre. Il sindaco della capitale ha detto che 123 sono stati distrutti nelle sue vicinanze. Le restrizioni di volo a Vnoukovo e Domodedovo sono state sollevate sabato mattina.

Il Ministero della Difesa russo ha annunciato sabato 28 novembre che le sue forze avevano intercettato o distrutto 1.246 droni ucraini durante la notte. Questa cifra proveniva dalle autorità russe e non poteva essere verificata in modo indipendente. Corrisponde alle intercettazioni rivendicate da Mosca, non al numero totale di droni lanciati o al numero di impatti.

Due conteggi diversi

Il sindaco di Mosca, Sergei Sobianin, ha pubblicato una valutazione separata per la regione capitale. Secondo lui, 462 droni prese questa direzione tra 2300 ore Venerdì e 0700 ore Sabato, Mosca tempo. Una gran parte è stata intercettata da remoto, e 123 sono stati sparati vicino alla città. Il 462 designa così l’aereo segnalato alla regione, e le 123 intercettazioni rivendicate vicino alla capitale. Queste cifre non aggiungono al bilancio annunciato dal Ministero.

Nei suoi punti successivi, il sindaco ha indicato che le squadre di soccorso erano coinvolte in luoghi dove i detriti erano caduti. I suoi messaggi non danno un bilancio consolidato di danno. Gli obiettivi dell’attacco e il numero di aerei che raggiungono il loro obiettivo non sono stabiliti in questa fase.

Voli soggetti a autorizzazione temporanea

Nella regione di Mosca, l’Agenzia federale dell’aviazione civile ha imposto restrizioni a Vnoukovo e Domodedovo. Durante la loro implementazione, gli arrivi e le partenze devono essere ammessi caso per caso. L’agenzia ha annunciato sabato mattina il sollevamento di queste restrizioni in entrambi gli aeroporti, così come in Kaluga e Tambov. In questo annuncio, non ha crittografato i voli ritardati, rubati o cancellati.

Kiev riferisce anche un attacco russo durante la notte

Nella sua valutazione provvisoria, l’aviazione ucraina ha riferito che ha rilevato 162 droni russi a partire dalle 18 di venerdì, tempo di Kiev, e aveva sparato o neutralizzato 141 alle 8 di sabato. Ha riferito impatti in 13 posizioni e detriti cade in altre sette posizioni. Questo bilancio riguarda un attacco in Ucraina e non permette la verifica del conteggio russo.

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