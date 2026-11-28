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Nel mese di ottobre, il governo ha approvato tre turni di contratti a tempo pieno presso l’Università libanese: 452, 452 e 453 insegnanti. I nomi devono ancora passare attraverso il circuito pianificato, mentre una quarta lista, bloccata a 537 persone, è prevista entro il 1o aprile 2027.

Gli insegnanti del contratto dell’Università libanese attendono la traduzione del voto del 22 ottobre nelle decisioni individuali. I verbali del Consiglio dei ministri approvano il numero dei contratti e i criteri di selezione. Non pubblica nomi. In particolare, l’impresa invoca la necessità di sostituire le pensioni. Le prime tre onde rappresentano 1.357 contratti a tempo pieno, da distinguere dal quarto elenco che ha ricevuto solo un accordo condizionale.

Contratti, ore di corso e requisiti di facoltà

Per le prime tre onde, l’università deve scegliere tra i nomi già trasmessi. Il governo chiede di verificare l’esistenza di un contratto regolare e l’onere dell’insegnamento degli ultimi due anni. Le decisioni del 6 e 16 febbraio aggiungono l’anzianità, le esigenze di ogni facoltà, specialità, competenza e correttezza. Il Consiglio dei ministri afferma che ogni ondata deve soddisfare tutti questi criteri. Non basta quindi che le proporzioni siano rispettate sulle tre onde prese insieme.

Nella sua dichiarazione sulla preparazione del dossier, il Ministro dell’Istruzione Rima Karami ricorda che l’università ha distribuito una forma nell’estate del 2025. I candidati hanno incluso il loro background, specialità, ore di insegnamento in 2023–24 e 2024–25, così come la data del loro primo contratto. I file sono stati consolidati dai Deans prima di essere inoltrati al Dipartimento. Nel mese di ottobre, il ministro ha spiegato che la prima ondata deve tener conto delle discipline in cui la mancanza di insegnanti è più marcata e l’anzianità dei contratti. Il verbatim della conferenza ha arrotondato il numero di personale; le cifre di 452, 452 e 453 appaiono nei minuti firmati.

Una quarta lista da compilare prima del 1 aprile

Per la quarta ondata, il presidente dell’università può mantenere gli insegnanti già sotto contratto o reclutare nuovi profili nelle specialità che ne hanno bisogno. Essa deve stabilire condizioni di ammissibilità in consultazione con il consiglio universitario. L’elenco completato deve poi tornare subito al Consiglio dei ministri, che prenderà la decisione finale. Il massimale di 537 non significa che questo numero sarà necessariamente raggiunto.

Il cambiamento da un contratto orario a un contratto a tempo pieno non è un appuntamento nel quadro permanente. La legge sulle nomine e le promozioni, posta separatamente all’ordine del giorno del Parlamento, segue un’altra procedura. Per gli insegnanti coinvolti in contratti a tempo pieno, gli elementi che restano da rendere pubblici sono gli elenchi dei nomi e le date di effetto dei contratti.

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