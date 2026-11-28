Tre agenti della compagnia elettrica di Gerusalemme sono stati attaccati sabato ad Al-Mughayir. Il consiglio del villaggio attribuito ai coloni l’aggressione e i danni che avevano tagliato la corrente nella notte.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Tre agenti della compagnia elettrica di Gerusalemme sono stati attaccati sabato ad Al-Mughayir. Il consiglio del villaggio attribuito ai coloni l’aggressione e i danni che avevano tagliato la corrente nella notte.

Tre dipendenti della società di elettricità del distretto di Gerusalemme sono stati feriti sabato 28 novembre ad Al-Mughayir, Ramallah Governatorato, la Banca Ovest occupata. La polizia israeliana ha riferito che gli uomini mascherati avevano attaccato la squadra come è intervenuto su un palo elettrico. La società, con sede a Gerusalemme Est, ha confermato che i tre feriti erano parte del suo personale.

Marzouq Abu Naim, vice-presidente del consiglio del villaggio, attribuiva aggressione ai coloni israeliani. Secondo lui, i coloni avevano già danneggiato i cavi di notte, causando un taglio di potenza. Gli ufficiali inviati al mattino per ripristinare il cibo sono stati presumibilmente battuti con bastoni durante le riparazioni. La polizia dice che hanno iniziato a raccogliere prove e testimonianze con il sostegno dell’esercito. Non aveva annunciato un’inchiesta nel suo primo rapporto.

Riparazioni già ostacolate altrove nella Cisgiordania

Al-Mughayir contava circa 3.300 abitanti a settembre, secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA). Nella sua relazione dell’11 settembre, le Nazioni Unite avevano già registrato più di 56 attacchi da parte dei coloni che avevano subito o causato danni fin dall’inizio dell’anno. Ha anche riferito che l’accesso principale al villaggio dalla strada Allon era stato chiuso dalle forze israeliane dalla metà del 2023.

In un rapporto pubblicato il 26 novembre, OCHA ha identificato 55 attacchi da parte dei coloni che avevano causato o causato danni in 46 sedi della Cisgiordania tra il 17 e il 23 novembre. Il rapporto cita, tra l’altro, Al-Masoudiya, vicino a Nablus, dove i residenti erano stati privati di elettricità per più di due mesi, secondo le informazioni raccolte dalle Nazioni Unite, a seguito di danni alla rete e ostacoli alla riparazione.

In Al-Mughayir, né il numero di focolai colpiti dal taglio né il tempo del recupero della corrente sono stati conosciuti sabato pomeriggio.

Fotografia del villaggio, luglio 2012:Yaakov () / Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 3.0. Boxing e dressing sotto la stessa licenza.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews