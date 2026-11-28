Il capitano di una nave da carico ha riferito sabato che gli uomini armati avevano preso il controllo della nave dal Yemen. Il destino dell’equipaggio non è stato specificato.
La relazione è stata trasmessa il 28 novembre dal Regno Unito Maritime Trade Operations (UKMTO), il Regno Unito Maritime Safety Service. Secondo il conto del capitano, gli uomini presero il controllo dell’edificio al 0930 ora dello Yemen (630 UTC) al largo di Balhaf sulla costa sud. Le autorità sono state informate.
Il destino dei marinai rimane sconosciuto
L’avviso britannico non dà il nome, la bandiera o il numero di marinai a bordo. Né specifica la loro condizione. Non c’è elemento nell’allarme per assegnare l’acquisizione a un gruppo. Il servizio ha raccomandato cautela agli equipaggi che attraversano la zona.
Un incidente separato dal Golfo di Oman
Il Golfo di Aden collega il Mar Arabico all’ingresso meridionale del Mar Rosso. Il rapporto di sabato riguarda questa rotta marittima, non il Golfo di Oman o lo Stretto di Ormuz, più a est. Il 26 novembre, lo stesso servizio emise un’altra opinione su un incidente che coinvolgeva una nave cargo e forze militari. Non ha stabilito alcun collegamento tra questi file.
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