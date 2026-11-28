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Il candidato al partito dominante ha riconosciuto la sua sconfitta sabato contro il sindaco di Taipei, Chiang Wan-an. Il conteggio nazionale comprende un voto separato sulla politica nucleare.

Puma Shen, candidato del Partito Democratico-Progressivo (DPP), ha riconosciuto la sua sconfitta nelle elezioni municipali di Taipei sabato 28 novembre la sera. Ha chiamato il sindaco in uscita Chiang Wan-an prima di parlare davanti ai suoi sostenitori. Il Kuomintang (KMT), in opposizione a livello nazionale, mantiene così il municipio della capitale. I dati dettagliati dovrebbero essere compilati dalla Commissione Elettorale Centrale.

Un’elezione locale separata dalle elezioni presidenziali del 2028

Chiang Wan-an gestisce Taipei dal 2022. Il suo avversario, noto anche come Shen Po-yang, è un membro del DPP, il partito del presidente Lai Ching-te. Mantenendo Taipei, il KMT mantiene il municipio capitale due anni dalle prossime elezioni presidenziali. L’esito di Taipei da solo non influisce sull’equilibrio del potere in altri comuni principali.

I votanti non rinnovavano solo i sindaci. La Commissione Elettorale Centrale aveva chiamato le elezioni in 22 città e contee, compresi i leader della comunità e i loro consiglieri. Il conteggio a Taipei è iniziato dopo che i sondaggi hanno chiuso alle ore 4 del locale.

Un altro Bollettino nucleare

I votanti hanno anche votato in un referendum separato sull’abbandono della politica di uscita nucleare per consentire al governo di utilizzare questa energia. La questione posta al voto non designa le centrali elettriche da rimettere in servizio.

Alle ore 7.55 di Taiwan, il conteggio provvisorio della Commissione Elettorale Centrale ha dato 5.414.339 voti al « sì », o il 61,5 per cento dei voti validi già espressi, contro 3.388,771 voti al « no ». Il « sì » aveva già superato la soglia legale di 5.000.959, che rappresentava un quarto degli elettori registrati. Deve anche rimanere la maggioranza alla fine del conte. Queste cifre non sono il risultato finale.

Ritratto di archivio:Hoshi Ogiwara e Long Hsu / Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 4.0. Boxing e dressing sotto la stessa licenza.

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