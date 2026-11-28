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Il Free Patriotic Movement (LCP) ha pubblicato il 27 novembre l’elenco di quattordici candidati ammessi all’elezione del suo consiglio politico, in programma per martedì 1 dicembre. L’elezione non riguarda la presidenza del partito o i mandati parlamentari. Esso deve rinnovare i membri nominati dal Consiglio nazionale votando in un organo che comprende anche membri ex officio e membri nominati.

Un voto di delegati, non un’elezione di tutti i membri

La data dell’elezione è emessa dall’organismo responsabile della supervisione delle elezioni interne. È firmato dal suo presidente, il segretario generale della CPL Jihad Salameh. Essa distingue ciò che è acquisito, l’ammissibilità dei quattordici candidati, dal risultato del voto, che non ha ancora avuto luogo. L’elenco non indica il numero di voti da ottenere o le preferenze dei votanti.

L’articolo 23 del regolamento generale pubblicato dal partito nel 2018 prevede che il Consiglio nazionale elegge sei membri del consiglio politico al di fuori delle proprie fila. Il testo non affida quindi questa scelta a tutti i membri. Esso prevede inoltre che il presidente del partito presieda al consiglio politico, che i due vicepresidenti e i rappresentanti eletti e ministri del partito siedano secondo le regole stabilite nel testo e che il presidente nomina altri tre membri. Il voto rinnova solo parte del consiglio.

Un corpo che partecipa alle scelte, distinto dall’esecutivo partigiano

Il regolamento dà al Consiglio politico un ruolo nella definizione della linea del CPL e nell’esame delle sue linee guida economiche, sociali o elettorali. Il Consiglio nazionale interviene nel seguito degli orientamenti generali. L’attuazione di questa linea nelle istituzioni è affidata ad un organo esecutivo separato. Entrare nel consiglio politico quindi cambia che partecipa a deliberazioni interne; Ciò non dà ad un funzionario eletto martedì il potere di decidere su un’alleanza da solo o di firmare un accordo per conto del partito.

Lo stesso regolamento favorisce il consenso. Su grandi questioni nazionali, prevede un voto quando manca il consenso e, a seconda del risultato, un rinvio al Consiglio nazionale. Questo quadro dà contenuto al rinnovo dei seggi, ma l’unico elenco di candidati non permette di annunciare un cambiamento di linea politica. Il primo punto da controllare dopo il 1° dicembre sarà il verbale o i risultati pubblicati dall’organo elettorale interno.

Archivio fotografico: Gebran Bassil e Karin Kneissl a Beirut, 1 ottobre 2018, non le elezioni annunciate. Ministero degli Affari Esteri austriaco / Wikimedia Commons, CC BY 2.0.

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